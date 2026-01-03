Президент Колумбии сообщил об атаке США по парламенту Венесуэлы

США призвали граждан немедленно отказаться от поездок в Венесуэлу

Tекст: Ольга Иванова

Посольство США в столице Колумбии Боготе выпустило экстренное заявление с призывом к американским гражданам воздержаться от поездок в Венесуэлу, передает РИА «Новости». Диппредставительство объяснило эту меру информацией о сообщениях о взрывах в Каракасе и его окрестностях, что создало дополнительные риски для безопасности иностранцев.

«Посольство США в Боготе информировано о сообщениях про взрывы в Каракасе (Венесуэла) и его окрестностях. Посольство США в Боготе (Колумбия) призывает американских граждан не ездить в Венесуэлу. Американские граждане, находящиеся в Венесуэле, должны укрыться», – отмечается в официальном заявлении.

Посольство особо подчеркивает, что граждане США, уже находящиеся на территории Венесуэлы, должны принять необходимые меры предосторожности и не покидать своих убежищ, чтобы минимизировать возможные риски.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооружённые силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США.

Венесуэла развернула вооружённые силы для защиты суверенитета страны.

В Каракасе прогремели семь взрывов.

Президент Колумбии Густаво Петро выступил за срочное обсуждение ситуации в ООН после ракетного удара по столице Венесуэлы.