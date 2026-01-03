Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране

Tекст: Ольга Иванова

Венесуэла, вероятно, не заметила первые удары США из-за отключённых систем реагирования, сообщает передает РИА «Новости». По анализу видеозаписей с места событий, средства ПВО страны не открывали ответного огня, а на земле фиксировались только взрывы.

Обозреватель телеканала Fox News заявил: «Мы не видим, чтобы Венесуэла отвечала огнём: фиксируются взрывы на земле, но не наблюдается запуска ракет «земля-воздух» или работы зенитных орудий. Похоже, что изначально она была фактически «слепа» к этим ударам». Этот вывод основан на ранних кадрах, где отсутствуют признаки организованного противодействия.

Журналисты Fox News считают, что это может говорить об отключении или временном выводе из строя систем раннего предупреждения в Венесуэле. Подробности о причинах этих сбоев пока не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.