  • Новость часаМадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США нанесли удары по Венесуэле
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска
    Чешский МИД счел неуместным заявление посла Украины
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране
    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе
    CBS: Трамп приказал нанести удары по объектам на территории Венесуэлы
    Президент Колумбии сообщил об атаке США по парламенту Венесуэлы
    3 января 2026, 11:22 • Новости дня

    США призвали граждан немедленно отказаться от поездок в Венесуэлу

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское посольство в Боготе рекомендовало гражданам США воздержаться от поездок в Венесуэлу из-за сообщений о взрывах в Каракасе.

    Посольство США в столице Колумбии Боготе выпустило экстренное заявление с призывом к американским гражданам воздержаться от поездок в Венесуэлу, передает РИА «Новости». Диппредставительство объяснило эту меру информацией о сообщениях о взрывах в Каракасе и его окрестностях, что создало дополнительные риски для безопасности иностранцев.

    «Посольство США в Боготе информировано о сообщениях про взрывы в Каракасе (Венесуэла) и его окрестностях. Посольство США в Боготе (Колумбия) призывает американских граждан не ездить в Венесуэлу. Американские граждане, находящиеся в Венесуэле, должны укрыться», – отмечается в официальном заявлении.

    Посольство особо подчеркивает, что граждане США, уже находящиеся на территории Венесуэлы, должны принять необходимые меры предосторожности и не покидать своих убежищ, чтобы минимизировать возможные риски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооружённые силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США.

    Венесуэла развернула вооружённые силы для защиты суверенитета страны.

    В Каракасе прогремели семь взрывов.

    Президент Колумбии Густаво Петро выступил за срочное обсуждение ситуации в ООН после ракетного удара по столице Венесуэлы.

    3 января 2026, 09:41 • Новости дня
    В Каракасе прозвучали семь взрывов

    В Каракасе возле крупной военной базы прозвучали семь взрывов

    В Каракасе прозвучали семь взрывов
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, в результате которых было отключено электричество в районе.

    Семь взрывов прогремели в Каракасе, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    В столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы, сообщает корреспондент РИА «Новости». По информации France Press, аналогичные сообщения поступали ранее.

    Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, в результате взрывов, прогремевших вблизи крупной военной базы на юге Каракаса, часть города осталась без электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по двум лодкам с предполагаемыми наркотиками в Карибском регионе, в результате чего погибли пять человек. Атака на Венесуэлу грозит Соединенным Штатам непредсказуемыми последствиями.

    Комментарии (4)
    3 января 2026, 11:14 • Новости дня
    Мадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США
    Мадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение, а вооружённые силы приведены в готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США, указ тподписал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения по всей стране из-за военной агрессии США, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МИД Иван Хиль Пинто, опубликовав соответствующее заявление правительства Боливарианской Республики.

    В официальном тексте указано: «Президент Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе и распорядился о его реализации. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии».

    Власти Венесуэлы заявили, что вооруженные силы развернуты для обеспечения суверенитета и мира. Также отмечается, что в соответствии с 51-й статьей Устава ООН страна оставляет за собой право на самооборону для защиты своего народа, территории и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    В столице Венесуэлы прогремели семь взрывов.

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения ситуации в ООН после ракетного удара по Каракасу.

    Комментарии (5)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны, заявил глава МИД страны Иван Хиль.

    Хиль заявил, что МИД осуждает действия США, которые были охарактеризованы как военная агрессия против территории и населения республики, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что инциденты произошли как в гражданских, так и в военных районах Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

    «Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД.

    Напомним, в Каракасе прозвучали семь взрывов.

    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране
    Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые удары США по территории Венесуэлы остались без ответа со стороны средств ПВО страны из-за вероятного отключения систем реагирования, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на анализ видеоматериалов с места событий.

    Венесуэла, вероятно, не заметила первые удары США из-за отключённых систем реагирования, сообщает передает РИА «Новости». По анализу видеозаписей с места событий, средства ПВО страны не открывали ответного огня, а на земле фиксировались только взрывы.

    Обозреватель телеканала Fox News заявил: «Мы не видим, чтобы Венесуэла отвечала огнём: фиксируются взрывы на земле, но не наблюдается запуска ракет «земля-воздух» или работы зенитных орудий. Похоже, что изначально она была фактически «слепа» к этим ударам». Этот вывод основан на ранних кадрах, где отсутствуют признаки организованного противодействия.

    Журналисты Fox News считают, что это может говорить об отключении или временном выводе из строя систем раннего предупреждения в Венесуэле. Подробности о причинах этих сбоев пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 10:41 • Новости дня
    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе
    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе
    @ Matias Delacroix/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но предпочла воздержаться от каких-либо официальных заявлений, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

    Чиновники администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о поступающих сообщениях о взрывах и появлении самолетов над Каракасом, передает РИА «Новости» со ссылкой на журналистку телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

    «Официальные лица из администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом, произошедших сегодняшним ранним утром... Официальных комментариев пока нет», – написала она в соцсети X.

    Власти США пока воздерживаются от каких-либо публичных заявлений по этой ситуации.

    Вооруженные силы США подтвердили факт взрывов в столице Венесуэлы, но отказались обсуждать свою причастность, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times. Представитель американской армии отметил, что Пентагон не располагает информацией по поводу участия Вашингтона в этих событиях.

    По данным издания, местные очевидцы сообщили, что слышали взрывы и наблюдали дым в районе авиабазы Ла-Карлота и военной базы Фуэрте-Тиуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы. В результате ЧП часть района осталась без электричества.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:10 • Новости дня
    CBS: Трамп приказал нанести удары по объектам на территории Венесуэлы
    CBS: Трамп приказал нанести удары по объектам на территории Венесуэлы
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп дал указание нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, включая военные цели, заявила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на американских официальных лиц.

    Как она сообщила на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), подобные действия означают значительное ужесточение политики администрации Трампа в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.

    Ранее очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах в Каракасе, Игероте и Ла-Гуайра.

    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны.

    Власти Венесуэлы заявили, что целью нападения США является стремление установить контроль над местной нефтью и минеральными ресурсами.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:52 • Новости дня
    Президент Колумбии сообщил об атаке США по парламенту Венесуэлы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Колумбии Густаво Петро объявил в соцсети о том, что американские военные нанесли авиаудар по зданию парламента Венесуэлы, известному как Дворец федеральной законодательной власти.

    США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы, такую информацию озвучил президент Колумбии Густаво Петро, передает ТАСС. Инцидент произошел в здании Национальной ассамблеи, который является однопалатным парламентом страны.

    Президент Колумбии написал в соцсети X: «Дворец федеральной законодательной власти подвергся бомбардировке». Деталей об ущербе или возможных пострадавших пока не приводится. Далее ожидается официальная реакция властей Венесуэлы и комментарии со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения на фоне заявлений об атаке со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения в ООН ситуации после ракетного удара по столице Венесуэлы.

    Президент Колумбии Густаво Петро выступил с экстренным заявлением и призвал к срочному проведению заседаний ООН и Организации американских государств из-за событий в Венесуэле, передает ТАСС. В своём заявлении в соцсети X он сообщил: «В данный момент бомбят Каракас. Объявляется тревога для всего мира: на Венесуэлу совершено нападение».

    Петро уточнил, что по столице страны был нанесён ракетный удар. Он подчеркнул необходимость немедленно собрать представителей ОАГ и ООН в связи с происходящим. Пока не известно, кто причастен к атаке, и нет официальных комментариев от властей Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, что привело к отключению электричества в районе.

    Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но предпочла воздержаться от официальных заявлений.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 10:58 • Новости дня
    Венесуэла обвинила США в попытках захватить нефть и минералы

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Венесуэлы заявили, что целью нападения США является стремление установить контроль над местной нефтью и минеральными ресурсами, передает агентство Рейтер.

    Власти Венесуэлы обвинили США в попытках захватить контроль над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами, передает РИА «Новости». Официальный представитель правительства страны отметил: «Цель нападения США – взять под контроль венесуэльскую нефть и минеральные ресурсы».

    Каракас также подчеркнул, что Вашингтону не удастся реализовать свои планы относительно ресурсов республики. Власти Венесуэлы убеждены, что смогут эффективно отстоять свои интересы и не допустят перехода полезных ископаемых под контроль Соединённых Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, что привело к отключению электричества в районе.

    Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но воздержалась от официальных заявлений.

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения данной ситуации в ООН после ракетного удара по Каракасу.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 10:55 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах в Каракасе, Игероте и Ла-Гуайра

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители нескольких районов Каракаса, а также близлежащих городов Игероте и Ла-Гуайра, ночью услышали звуки стрельбы и взрывы, передает агентство Блумберг.

    В столице Венесуэлы Каракасе и городах Игероте и Ла-Гуайра была слышна стрельба, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, очевидцы рассказывают о звуках выстрелов сразу в нескольких районах – помимо самой столицы происшествия были отмечены и в ближайших населённых пунктах.

    В сообщении также отмечается: «Люди также сообщают о звуках стрельбы в нескольких районах Каракаса, включая города Игероте и Ла-Гуайра рядом со столицей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, в результате которых было отключено электричество в районе.

    Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но предпочла не делать официальных заявлений.

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения в ООН ситуации после ракетного удара по Каракасу.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:50 • Новости дня
    МИД России анонсировал заявление из-за агрессии США против Венесуэлы

    Захарова: МИД выступит с заявлением из-за агрессии США против Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД в ближайшее время выступит с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг Венесуэлы, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Захарова подтвердила планы опубликовать позицию России на фоне заявлений властей Венесуэлы о действиях США, передает ТАСС.

    «В ближайшее время МИД сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы», – сообщила дипломат.

    Напомним, в столице Венесуэлы прогремели семь взрывов. Президент Николас Мадуро объявил режим ЧП в стране после атаки США.

    Сообщалось, что взрывы прогремели возле военных объектов Каракаса и аэропортов.

    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:17 • Новости дня
    Взрывы прогремели возле военных объектов Каракаса и аэропортов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Каракасе и ряде других районов Венесуэлы были отмечены взрывы рядом с военными базами и аэропортами, среди которых особо пострадала база Фуэрте-Тиуна, сообщила испанская газета El Pais.

    Взрывы вблизи военных объектов и аэропортов в Каракасе и других районах Венесуэлы прогремели, передает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Pais. Сообщения о происшествиях активно распространяются в социальных сетях, где очевидцы публикуют фото и видео с клубами дыма на фоне городского пейзажа.

    По первоначальным сведениям, серия взрывов могла быть вызвана воздушными бомбардировками на территории крупнейшей военной базы страны – Фуэрте-Тиуна. Также отмечается, что атаки затронули авиабазу Ла-Карлота и другие объекты в столице, в том числе Музей революции, в котором покоятся останки бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

    Официальные власти пока не сделали заявлений о причинах и последствиях случившегося. Информация о пострадавших, а также материальном ущербе, отсутствует. Обстановка в столице остается напряжённой, многие жители обеспокоены происходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении и приведении вооруженных сил в готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США.

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    В столице Венесуэлы Каракасе прозвучали семь взрывов.

    Президент Колумбии Густаво Петро выступил за срочное обсуждение ситуации в ООН после ракетного удара по Каракасу.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:45 • Новости дня
    В Тбилиси заговорили о возможном отзыве Венесуэлой признания Абхазии и Южной Осетии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известный грузинский дипломат Константин Жгенти в субботу в связи началом военных действий США против Венесуэлы рекомендовал министерству иностранных дел своей страны начать устанавливать контакты с оппозицией Венесуэлы для отзыва в будущем признания Каракасом независимости Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Константин Жгенти, ранее – посол Грузии в Италии, Узбекистане, Кувейте и ряде других стран, посоветовал МИД «возможно, уже сейчас начать работу с оппозицией Венесуэлы».

    «Чтобы в будущем это привело к закрытию посольств», – отметил он.

    Венесуэла признала в 2009 году независимость Абхазии и Южной Осетии вслед за Россией и Никарагуа. Затем это также сделали Науру и Сирия.

    Летом прошлого года председатель комитета парламента Грузии по международным отношениям Николоз Самхарадзе заявил о просьбе к Турции стать посредником перед Сирией в отзыве признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако новые власти Сирии пока не отозвали признания независимости от Грузии Абхазии и Южной Осетии.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 12:00 • Новости дня
    Стало известно о пролете девяти вертолетов над Каракасом на фоне взрывов

    NBC News: Над Каракасом на фоне взрывов пролетели девять вертолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В небе над столицей Венесуэлы после серии взрывов были замечены девять вертолетов, сообщил телеканал NBC News.

    Журналисты NBC News провели собственный анализ, изучив видеозаписи агентства Reuters и пересчитав количество задействованных вертолетов, передает ТАСС.

    На опубликованных кадрах также видны яркие вспышки и густые столбы дыма.

    Напомним, в столице Венесуэлы прогремели семь взрывов. Президент Николас Мадуро объявил режим ЧП в стране после атаки США.

    Сообщалось, что взрывы прогремели возле военных объектов Каракаса и аэропортов.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:55 • Новости дня
    CBS: США первоначально планировали атаковать Венесуэлу в Рождество

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия США обсуждала проведение военной операции против Венесуэлы в католическое Рождество, но была вынуждена изменить дату, сообщил американский телеканал CBS News.

    Вооружённые силы США планировали провести военную операцию против Венесуэлы 25 декабря, в католическое Рождество, но решили отложить наступление, передает ТАСС со ссылкой на CBS News. Решение о переносе связано с тем, что американские военные отдали предпочтение авиаударам по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Нигерии.

    Как отмечает телеканал, позже сроки операции против Венесуэлы также переносились: военное руководство ожидало улучшения погодных условий, чтобы получить преимущество. Собеседники CBS News сообщили, что президент США Дональд Трамп утвердил нанесение наземных ударов по Венесуэле за несколько дней до предполагаемого начала операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения на фоне угрозы нападения со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Поддубный: Разведчики нашли в Димитрове приказ командования ВСУ об отступлении
    В Запорожской области уничтожили взвод боевиков «Волки да Винчи»
    Financial Times назвала самого высокооплачиваемого чиновника ЕС
    Sohu: Польша получила отпор после скандала с консульством России в Гданьске
    Оппозиция захотела добиться отставки спикера парламента Чехии из-за слов о Киеве
    Бывшая помощница Байдена рассказала об угрозах украинцев в Сети
    Банки начали блокировать крупные покупки россиян на маркетплейсах