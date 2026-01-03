Взрывы прогремели возле военных объектов Каракаса и аэропортов

Tекст: Ольга Иванова

Взрывы вблизи военных объектов и аэропортов в Каракасе и других районах Венесуэлы прогремели, передает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Pais. Сообщения о происшествиях активно распространяются в социальных сетях, где очевидцы публикуют фото и видео с клубами дыма на фоне городского пейзажа.

По первоначальным сведениям, серия взрывов могла быть вызвана воздушными бомбардировками на территории крупнейшей военной базы страны – Фуэрте-Тиуна. Также отмечается, что атаки затронули авиабазу Ла-Карлота и другие объекты в столице, в том числе Музей революции, в котором покоятся останки бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Официальные власти пока не сделали заявлений о причинах и последствиях случившегося. Информация о пострадавших, а также материальном ущербе, отсутствует. Обстановка в столице остается напряжённой, многие жители обеспокоены происходящим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении и приведении вооруженных сил в готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США.

Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

В столице Венесуэлы Каракасе прозвучали семь взрывов.

Президент Колумбии Густаво Петро выступил за срочное обсуждение ситуации в ООН после ракетного удара по Каракасу.