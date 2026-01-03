CBS: Трамп приказал нанести удары по объектам на территории Венесуэлы

Tекст: Валерия Городецкая

Как она сообщила на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), подобные действия означают значительное ужесточение политики администрации Трампа в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.

Ранее очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах в Каракасе, Игероте и Ла-Гуайра.

МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны.

Власти Венесуэлы заявили, что целью нападения США является стремление установить контроль над местной нефтью и минеральными ресурсами.