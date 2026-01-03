CBS: Трамп приказал нанести удары по объектам на территории Венесуэлы

Соответствующий указ опубликовал Белый дом, передает ТАСС. По информации газеты The Wall Street Journal, сделка оценивалась почти в 3 млн долларов и была согласована в 2024 году.
«Сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми интересами или правами в активах Emcore, независимо от того, напрямую или косвенно, или через партнеров, дочерние компании, аффилированные лица или иностранных акционеров <…>, также запрещается», – говорится в указе.
Трамп подчеркнул, что обладает «убедительными доказательствами» того, что HieFo может предпринять действия, представляющие угрозу для безопасности США. По условиям соглашения большая часть активов Emcore, включая оборудование для производства микросхем и интеллектуальную собственность, должна была перейти к HieFo.
Компании HieFo отводится 180 дней на продажу купленных активов под контролем межведомственного Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). В американском Минфине отметили, что опасения вызваны доступом HieFo к запатентованным технологиям Emcore и возможностью вывоза микросхем из фосфида индия за рубеж.
Ранее Трамп назвал китайские телефоны угрозой безопасности США.