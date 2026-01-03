МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны.

Tекст: Валерия Городецкая

Хиль заявил, что МИД осуждает действия США, которые были охарактеризованы как военная агрессия против территории и населения республики, передает РИА «Новости».

В заявлении отмечается, что инциденты произошли как в гражданских, так и в военных районах Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

«Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД.

Напомним, в Каракасе прозвучали семь взрывов.

Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе.

Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.