Суд в Москве запретил сайт с информацией о гей-туризме

Tекст: Ольга Иванова

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и запретил сайт с информацией о гей-туризме, сообщает ТАСС. На ресурсе были размещены сведения о странах, где разрешены однополые свадьбы, и информация о проведении гей-парадов. Решение суда уже вступило в силу, и Роскомнадзор обязан добавить этот сайт в реестр запрещённых интернет-ресурсов на территории России.

Прокуратура указала, что при свободном доступе к сайту любой пользователь, включая детей, мог знакомиться с его содержанием. Владельца сайта, зарегистрированного в Испании, установить не удалось. В иске было заявлено, что опубликованная информация может нанести вред моральному и духовному развитию несовершеннолетних, а также повлиять на их представления о браке и семье.

Суд согласился с позицией прокуратуры и признал распространение подобных данных запрещённым на территории России. Теперь доступ к ресурсу должен быть заблокирован немедленно.

