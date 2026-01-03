По его мнению, для небольшой страны такие суммы являются значительными, а с учетом инфляции и удорожания энергоносителей потери могут достигать в три раза большего объема, передает ТАСС.
Мема* подчеркнул, что Финляндия не сможет компенсировать эти убытки за счет других стран и что негативные последствия будут ощущаться долгие годы, если ситуация не изменится.
«Финская экономика теряет от 18 млрд до 20 млрд евро в год в области торговли с Россией, что является значительной суммой для столь небольшой экономики. Если учесть инфляцию и рост цен на энергоносители, то реальные цифры экономического ущерба могут быть в три раза больше», – сказал он.
Политик также указал на снижение рейтинга Государственного совета Финляндии на фоне ухудшения экономической обстановки и роста безработицы. По его словам, текущие власти продолжают сокращать расходы на социальную помощь.
Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении заявил, что взаимодействие между Хельсинки и Москвой изменилось навсегда.
Ранее финский экономист Малинен раскритиковал подход Стубба к отношениям с Россией.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия уже несет последствия своей политики по отношению к Москве и должна заплатить за свою гнусную русофобию.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента