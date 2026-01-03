В Аризоне при крушении вертолета погибли четыре человека

В Аризоне разбился вертолет, погибли пилот и три пассажирки

Все четыре человека, находившиеся на борту частного вертолета, разбившегося в горах Аризоны, погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Пинал.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также подтвердило, что на борту находились четыре человека.

В заявлении шерифа отмечается: «Спасательная группа подтвердила гибель четырех человек в результате крушения». По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что вертолет задел натянутую в горах любительскую стропу, после чего потерял управление и упал в каньон.

Среди погибших – 59-летний пилот, управлявший воздушным судном, а также три женщины, являвшиеся его родственницами, их возраст составлял от 21 до 22 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 декабря во Франции разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли четыре человека.

А 13 декабря в Подмосковье спасли пилота и пассажира после крушения легкомоторного самолета.