Кадыров опроверг слухи о госпитализации

Tекст: Ольга Иванова

Рамзан Кадыров опроверг информацию о своей болезни и госпитализации, об этом он говорит в видео опубликованном министром Чечни по национальной политике Ахмедом Дудаевым в Telegram-канале.

В обращении Кадыров заявил: «Настрой боевой. Люди нормальные понимают нас, а эти сатанисты и неонацисты своё дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали – всё равно будут эти сплетни...».

Глава Чечни отметил, что соблюдает мусульманский пост и планирует заниматься спортом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рамзан Кадыров признался, что хотел бы уйти из жизни, пока сохраняется любовь окружающих, а не дожидаться глубокой старости.

Он заявил, что слухи о его здоровье в средствах массовой информации не соответствуют действительности, а политический курс Чечни останется прежним.

Кадыров также подтвердил, что не имеет проблем со здоровьем и сравнил свой организм с организмом молодого человека.