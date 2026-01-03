Маск заявил о возможности полного восстановления тела с помощью Neuralink

Маск заявил о перспективах полного восстановления функций тела чипами Neuralink

Tекст: Мария Иванова

Американский предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск уверен, что импланты компании смогут полностью восстанавливать функции тела у людей с ограниченными возможностями, передает РИА «Новости»

«На сегодняшний день я уверен, что полное восстановление функций тела возможно с помощью (имплантов) Neuralink», – написал Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

В репосте видео Маск отметил, что задача эта крайне сложная с технической точки зрения, однако, по его словам, нет физических препятствий для ее реализации. Маск настаивает, что нынешний уровень технологий компании позволяет двигаться в этом направлении.

Ранее, в марте прошлого года, предприниматель обещал, что первый имплант Neuralink для помощи людям с нарушениями зрения будет установлен пациенту в конце 2025 года. Маск также заявлял, что зрительный имплант в будущем сможет вернуть зрение даже тем, кто никогда не видел.

По убеждению Маска, первоначально восстанавливаемое зрение будет напоминать графику первых игровых консолей Atari, но со временем Neuralink позволит не только видеть обычный спектр, но и воспринимать инфракрасные, ультрафиолетовые волны, а также длины волн радара.

Bloomberg отмечал, что Neuralink планирует ежегодно вживлять 20 тыс. таких чипов.

Между тем OpenAI решила инвестировать в создание собственных мозговых чипов для конкуренции с разработками Neuralink.