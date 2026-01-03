В Госдуме назвали сроки принятии мер против «схемы Долиной»

Депутат Аксаков назвал сроки принятии мер против «схемы Долиной»

Tекст: Ольга Иванова

Меры по защите от так называемой «схемы Долиной» могут быть приняты в первом квартале 2026 года, рассказал в интервью РИА «Новости» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, инициатива уже активно обсуждается, и «фракция «Справедливая Россия» предложила законопроект с мерами, направленными на защиту граждан при сделках с жильем». Аксаков отметил, что эти меры могут быть дополнены разумными поправками.

«Я полагаю, что мы в следующем году, даже в первом квартале, уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников», – заявил глава комитета. Он отметил, что после решения Верховного суда доверие к рынку вторичного жилья возросло, но необходимо закрепить дополнительные гарантии.

В числе нововведений предлагается ввести недельный период охлаждения: деньги покупателей будут блокированы на депозите до полного оформления сделки. Только после подписания всех договоров средства перейдут продавцу. Еще одна инициатива – обязать проводить такие операции исключительно безналичным путем, чтобы исключить фиктивные сделки и «серые» схемы.

Аксаков считает, что эти шаги увеличат прозрачность сделок и позволят защитить покупателей от мошенников. Законодатели также обсуждают фиксирование передачи денег именно продавцу квартиры, а не третьим лицам, что должно окончательно перекрыть возможные лазейки для недобросовестных участников рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Долина начала вывозить личные вещи из квартиры в Хамовниках после решения суда о передаче недвижимости Полине Лурье.

Долина не стала оспаривать решение Мосгорсуда и должна покинуть квартиру не позднее 5 января.