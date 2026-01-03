Британский депутат Деньер назвала Минск российским городом в телевикторине

Tекст: Антон Антонов

Команду, состоящую из выпускников Даремского университета и возглавляемую Деньер, спросили о самом густонаселенном российском городе к северу от Полярного круга, который был основан на Кольском полуострове в 1910-х годах как незамерзающий морской порт, передает ТАСС.

Деньер как лидер команды поддержала предложенный журналистками Софией Смит Галер и Трейси Маклеод вариант – Минск. Ведущий передачи Амол Раджан, услышав ответ про Минск, рассмеялся и уточнил, что это столица Белоруссии, а правильный вариант – Мурманск.

В результате команда Деньер все же победила в полуфинале выпускников Тринити-колледжа Кембриджского университета и прошла в финал, где будет соперничать с выпускниками Кибл-колледжа Оксфордского университета.

Деньер окончила Даремский университет в 2009 году. В последнем рейтинге Good University Guide издания Times университет оказался на третьем месте среди всех британских вузов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первый подобный казус с британскими политиками – так, в 2022 году занимавшая пост главы МИД Великобритании Лиз Трасс назвала Ростов и Воронеж украинскими городами. Позднее она заявила, что Украина знала многих агрессоров – «от монголов до татар».