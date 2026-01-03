Жертвами столкновения аэролодки с мостом в Ленобласти стали три человека

Tекст: Антон Антонов

Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщается на сайте следственного управления на транспорте СК.

По данным следствия, 2 января аэролодка с пятью пассажирами столкнулась с конструкцией наплавного моста и перевернулась. В сообщении говорится, что «число жертв и пострадавших уточняется».

По данным аварийно-спасательной службы региона, в лодке было четыре человека, один выжил. В СК уточнили, что на судне находились пять человек. Спасатели напомнили, что с 15 ноября на всех водных объектах региона официально закрыта навигация для маломерных судов, передает ТАСС.

