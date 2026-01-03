Mehr сообщило о выходе вооруженных людей на улицы иранской провинции Илам

Tекст: Антон Антонов

Видео с вооруженными людьми в масках, разгуливающими по улицам, опубликовало агентство Mehr. Агентство также сообщило о поджоге гражданского автомобиля нарушителями порядка в городе Кум, передает ТАСС.

По информации агентства Fars, в некоторых районах Тегерана и пригородах группы людей предпринимали попытки спровоцировать прохожих, выкрикивая антиправительственные лозунги.

В нескольких иранских провинциях, по данным агентства, продолжают действовать мятежники, вооруженные как огнестрельным, так и холодным оружием. Они совершают нападения на государственные здания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут подавлять протестующих.