Tекст: Антон Антонов

Кийосаки в соцсетях отметил, что Соединенные Штаты все активнее используют вторичные санкции и тарифное давление, чтобы влиять не только на страны под санкциями, но и на их торговых партнеров, особенно в сферах энергетики, металлов и других стратегических товаров. «Эта стратегия весьма эффективна, но любая сила вызывает ответную реакцию», – подчеркнул он.

По его мнению, мировая система строилась на нейтралитете торговли, открытых рынках и доминировании доллара, однако сейчас ее основы постепенно меняются. Кийосаки считает, что регионы, попав под экономическое давление, инстинктивно снижают свою зависимость и диверсифицируют торговлю, платежи и энергетические поставки.

Он подчеркнул, что Европа не «отделяется» от США, а стремится к большей автономии, укрепляя внутреннюю торговлю и координацию политики. «Это не бунт, а управление рисками», – уверен он.

По мнению Кийосаки, формирующийся многополярный мир развивается без громких заявлений, но через новые региональные соглашения, переход к расчетам вне доллара и появление стандартов, независимых от одной системы.

Он заявил, что мир не выступает «против США» – страны и регионы просто стремятся уйти от единой точки уязвимости. Этот процесс ускоряется под давлением вторичных санкций и финансовых ограничений, а система меняется за счет новых стимулов и постепенной перестройки, а не резкого разрыва или коллапса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря об угрозах санкций против России, напомнил закон Ньютона о принципе противодействия: «Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии».

Лавров отметил, что проблемы между США и Европой, а также разногласия Соединенных Штатов с другими странами мира, связанные с тарифами, пошлинами и санкциями, будут сохраняться долго. Он подчеркнул, что эти процессы обусловлены обострившейся конкуренцией на мировых рынках, в том числе с использованием нечистоплотных методов, и займут значительный период времени.

