Венгрия обещала заблокировать запрет на нефть и газ из России

Политолог Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказывает Украине в быстром вступлении в ЕС, поскольку страна действительно не сможет выполнить условия ни за год, ни за два. А по моему мнению, вообще никогда», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Но Брюсселю и не нужно вступление Украины в ЕС ни в какой перспективе. Киев для Европы – расходный материал в рамках нынешней попытки ослабления России. Уверен, в реальности вопрос украинского членства в Евросоюзе среди еврочиновников высокого уровня даже не рассматривается в качестве реалистичного сценария», – признался он.

«Украина близка к выработке своего ресурса. Боевые действия «до последнего украинца» никто в Брюсселе не отменял. Когда страна перестанет быть нужной в этом контексте, ЕС оставит ее один на один со своими проблемами. Впрочем, возможно Европа даже начнет давить на украинскую сторону. Тем более, что «финансовая узда» на Киев уже накинута», – заметил спикер.

«Но до тех пор Брюссель будет тянуть время. Думаю, в этом году еврочиновники активизируют «политический туризм» на Украину. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также представители европейских стран будут регулярно приезжать в Киев, одобрительно кивать, говорить, что реформы «идут в нужном направлении», но этим все и ограничится», – продолжил эксперт.

«К процессу урегулирования украинского кризиса происходящее тоже не будет иметь никакого отношения. Брюссель не может дать Киеву никаких гарантий безопасности – ни в обмен на территориальные уступки, ни на что-то еще», – детализировал Скачко.

«Нынешнее выступление Мерца объясняется еще и внутриевропейской борьбой за статус регионального лидера. Канцлер ФРГ, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и ряд других акторов пытаются в своих карьерных интересах «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС», – резюмировал политолог.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул он, напомнив, что каждая страна-кандидат должна сначала выполнить «Копенгагенские критерии», а этот процесс обычно занимает не один год.

В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом ЕС. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Евросоюзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал политик.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова стать членом в ЕС в следующем году. «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 год – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский назвал такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – отмечал эксперт.

Кроме того, 2027 год упоминается в этом контексте и в проекте мирного соглашения, подготовленном украинскими и европейскими чиновниками и представленном Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на урегулирование кризиса и территориальные уступки России, только если Украина станет полноценным членом ЕС.

В 1993 году на саммите Евросовета в Копенгагене были приняты критерии для стран, планирующих вступить в ЕС. Основные пункты: создание институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона и защиту меньшинств, а также конкурентоспособная рыночная экономика. Еще одно условие: способность страны интегрировать в свое правовое пространство так называемые Acquis communautaire – базу европейского права.