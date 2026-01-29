  • Новость часаЛавров: Сценарий распада НАТО Россию не интересует
    29 января 2026, 20:44 • Новости дня

    Венгрия обещала заблокировать запрет на нефть и газ из России
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится на включение энергоресурсов из России в новый пакет санкций Евросоюза.

    Венгрия не допустит введения запрета на поставки нефти и газа из России в 20-й пакет санкций Евросоюза. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после совещания с коллегами из ЕС в Брюсселе. По словам министра, Будапешт выступает категорически против включения подобных ограничений, отмечает ТАСС.

    Сийярто также рассказал, что глава украинского МИД Андрей Сибига на встрече призывал ввести дополнительные санкции против России в сфере энергетики. Венгерские власти считают эти меры неприемлемыми и опасными для экономики страны.

    «Мы не согласимся немедленно запретить поставки дешевой российской нефти и природного газа с помощью пакета санкций в феврале», – подчеркнул Сийярто, общаясь с венгерскими журналистами. Его выступление транслировал телеканал М1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

    Позже Венгрия и Словакия заявили о намерении оспорить решение в Суде ЕС и планируют добиваться его отмены. А председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ограничения против России приводят к смертельным последствиям для населения западных стран в зимний период.

    29 января 2026, 05:50 • Новости дня
    В МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз давно распределил замороженные российские активы между Киевом и своим военно-промышленным комплексом, что подтверждает заинтересованность в продолжении конфликта, считает директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

    В Брюсселе уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», – заявил он ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что нежелание Евросоюза расстаться с суверенными государственными резервами России, незаконно замороженными в юрисдикции ЕС, стало дополнительным препятствием для пересмотра политики антироссийских санкций.

    Он выразил уверенность, что именно этот фактор мешает Брюсселю поставить под сомнение целесообразность дальнейших ограничительных мер против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Песков заявил о намерении России добиваться разблокировки  замороженных активов. Подсчитана сумма заблокированных в Евросоюзе российских активов.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему деньги для Украины разрывают  Евросоюз изнутри.

    29 января 2026, 13:31 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
    @ vr_medinskiy

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках стамбульских договоренностей состоялся обмен телами, в ходе которого Украина получила тела тысячи своих солдат, а России были переданы 38 погибших военных, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Как сообщил Владимир Мединский в своем Telegram-канале, обмен между Россией и Украиной прошел обмен телами погибших солдат.

    В результате Украина получила тела тысячи своих военных, а Россия – 38 тел погибших российских солдат. Мединский отметил, что процедура обмена осуществлялась на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    28 января 2026, 23:02 • Новости дня
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, потому что чувствуют себя комфортно.

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин России Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, сообщается на сайте Кремля.

    «Прежде всего мы гордимся тем, что мы живем здесь, потому что здесь реально, слава Богу, чувствуем себя комфортно. Мы чувствуем этот многонациональный мир, это что-то особенное», – заявил Лазар.

    Лазар отметил, что российские евреи выражают большую благодарность президенту за повседневные усилия по обеспечению комфорта и безопасности. Главный раввин также подчеркнул, что понимает важность этого вопроса для главы государства.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мир и согласие между представителями разных конфессий обеспечивают стабильность страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    29 января 2026, 00:45 • Новости дня
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров (МПП) по реформе Совета Безопасности ООН, чтобы представить своё видение о реформе структуры.

    «Лавров акцентировал принципиальную позицию России в пользу выверенных преобразований СБ ООН, которые призваны способствовать повышению авторитета и эффективности этого органа, а также приданию ему более демократического характера за счет расширения представленности государств Глобального Юга и Востока», – приводит российский МИД позицию Лаврова, которую он изложил постпредставителям Кувейта и Нидерландов при ООН Тареку Альбанаи и Лиз Грегуар-ван Хаарен.

    Стороны признали, что между участниками переговорного процесса есть существенные разногласия по всем аспектам реформ. В этой связи необходимо дальнейшее кропотливое обсуждение темы без установления крайних сроков ради  достижения широкого согласия среди государств-членов, договорились участники переговоров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН с целью восстановления авторитета организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия вместе со странами БРИКС и ШОС поддерживает систему международных отношений с центральной ролью ООН. Генсек Антониу Гутерреш признал необходимость реформирования ООН.

    29 января 2026, 18:04 • Новости дня
    На украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    На аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины уничтожили полноразмерный макет американского истребителя F-16ADV.

    Макет находился примерно в 180 км от линии боевого соприкосновения во время нанесения удара, сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале. Противник применял этот макет для тренировок инженерно-технического персонала.

    Удар по объекту нанес испытательный центр «Рубикон».

    Ранее командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным «Север» рассказал, что расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.

    29 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Мерц призвал Европу говорить на языке силы
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа должна научиться говорить на языке силы, чтобы выстоять в условиях нарастающего соперничества великих держав, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Politico.

    «Мы сможем реализовать свои идеи в мире только тогда, когда сами научимся говорить на языке силовой политики, когда сами станем европейской державой», – подчеркнул Мерц в выступлении в Бундестаге в четверг, сообщает Politico.

    Мерц отметил, что будущее Европы зависит от ее способности принять логику жесткой военной и экономической силы, чтобы сохранить свой статус силы демократии на мировой арене. Он назвал Евросоюз «нормативной альтернативой империализму и автократии» и добавил, что Европе есть что предложить партнерам во всем мире не только в экономическом, но и в ценностном смысле.

    Канцлер также осудил высказывание президента США Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО якобы не участвовали на передовой в Афганистане, напомнив, что за почти двадцатилетнюю миссию в этой стране погибли 59 немецких военных. «Мы не позволим приуменьшать значение этой миссии», – подчеркнул Мерц. Он обратился к немецким военным: «Ваша служба была и остается ценной».

    Несмотря на зависимость Германии от военной поддержки США, Мерц призвал к сохранению трансатлантического альянса и предостерег от необдуманных шагов, которые могут поставить под угрозу сложившиеся союзы. В то же время он подчеркнул, что Германия должна стать более самостоятельной в вопросах обороны, и пообещал создать сильнейшую обычную армию в Европе.

    В прошлом году власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза.

    29 января 2026, 08:31 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет присоединиться к Евросоюзу до выполнения Копенгагенских критериев, что занимает несколько лет, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на быстрое вступление Украины в Европейский союз, передает ТАСС.

    По его словам, вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года исключено, так как выполнение Копенгагенских критериев обычно занимает несколько лет. Мерц отметил, что для Украины важно иметь европейскую перспективу, но этот путь будет долгосрочным.

    Он подчеркнул, что постепенное сближение Украины с Евросоюзом возможно, но о быстром присоединении речь идти не может.

    Канцлер также прокомментировал ситуацию на Украине и отметил, что ФРГ поддерживает контакты с американской и украинской делегациями, а прямые переговоры между Украиной и российской стороной вызывают у Берлина надежду на скорейшее завершение процесса.

    Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль, в свою очередь, заявил, что не считает целесообразными прямые переговоры между Германией, Европой и Россией сейчас. Он отметил, что вопрос о возможности таких контактов с президентом России Владимиром Путиным должен решаться позже.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС дорожную карту, предполагающую ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Польский президент Кароль Навроцкий выразил сомнения относительно возможности реализации этих планов.

    Политолог Александр Рар отметил, что принятие Киева в ЕС создаст проблемы для Брюсселя.

    29 января 2026, 04:56 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    В странах Евросоюза (ЕС) заблокированы значительные суммы активов российского Центробанка, основная часть которых размещена на счетах Euroclear в Бельгии.

    В документах Еврокомиссии указано: «Около 210 млрд евро активов Центрального банка России заблокированы в ЕС». Отдельно отмечается, что ежегодный доход от замороженных средств может составлять от 2,5 до 3 млрд евро в зависимости от процентных ставок, передаёт РИА «Новости».

    Большая часть суммы, а именно 180 млрд евро, осталась на счетах бельгийской компании Euroclear. Еще около 20 млрд евро размещены во Франции. Оставшиеся средства находятся в Люксембурге и Германии.

    Помимо государственных активов, в Евросоюзе заблокировали частные средства российских граждан и компаний на сумму 28 млрд евро.

    В материалах Еврокомиссии подчеркивается, что речь идёт о капитале, который власти ЕС рассматривают в качестве источника потенциальных доходов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. ЦБ объяснил конфиденциальность разбирательства с Euroclear по активам. Песков заявил о намерении России добиваться разблокировки замороженных активов.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри.

    29 января 2026, 10:30 • Новости дня
    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о предварительном соглашении с американской Carlyle по продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.

    «ЛУКОЙЛ» сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы. В пресс-релизе компании отмечается, что активы в Казахстане не войдут в периметр сделки и останутся в собственности «ЛУКОЙЛа», продолжая работу по действующим лицензиям, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что соглашение с Carlyle не носит эксклюзивного характера и его реализация зависит от выполнения ряда условий, в том числе получения необходимых регуляторных согласований. В числе обязательных требований – разрешение на сделку со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

    «Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», – говорится в сообщении «ЛУКОЙЛа».

    Ранее американские власти разрешили проводить сделки с российским «ЛУКОЙЛом» и его дочерними структурами для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

    Крупные нефтегазовые проекты Казахстана с участием «ЛУКОЙЛа», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

    Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    Позднее США предоставили временные лицензии на сделки по продаже международного бизнеса «ЛУКОЙЛа».

    29 января 2026, 18:16 • Новости дня
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Ассоциация туроператоров России считает необходимым увеличить лимит недекларируемого ввоза наличной иностранной валюты для иностранных туристов в Россию.

    Ассоциация туроператоров России обратилась в Банк России с предложением повысить действующий лимит в 10 тыс. долларов на ввоз недекларируемой наличной иностранной валюты для иностранных туристов, передает РИА «Новости». В ассоциации считают, что существующий лимит недостаточен для состоятельных гостей из стран Ближнего Востока и Азии, которые сейчас преобладают среди иностранных туристов, посещающих Россию.

    АТОР отмечает, что многие зарубежные гости сталкиваются с отказами банков обменивать старые купюры, а критерии определения ветхости банкнот различаются и не всегда прозрачны. Участники рынка сообщают, что обменные пункты либо устанавливают невыгодный курс, либо вовсе отказываются принимать купюры, выпущенные ранее.

    Также ассоциация обращает внимание на неудобный график работы обменных пунктов, большая часть которых закрывается в 18:00, что особенно неудобно для туристов премиум-сегмента. В этой связи АТОР предлагает Центробанку рекомендовать банкам иметь минимум один круглосуточный обменный пункт в каждом городе или регионе и ввести четкие стандарты по определению ветхости купюр и правилам обмена.

    По мнению АТОР, реализация подобных мер повысит туристическую привлекательность России и будет способствовать росту въездного туризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристическая отрасль России демонстрирует устойчивый рост благодаря национальному проекту и инвестициям в инфраструктуру, сервис и обучение кадров.

    На XXI съезде Российского союза туриндустрии уделили внимание мерам по увеличению турпотока и запуску мониторинга для выявления «слепых зон» развития отрасли.

    Рост въездного туризма в России в прошлом году превысил один млн человек.

    29 января 2026, 12:38 • Новости дня
    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном
    @ Andreas Gora/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры в нынешнем году активизируют попытки «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС». Они используют дискурс в своих карьерных интересах. Но о реальном украинском членстве в Евросоюзе речи не идет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление республики в ЕС к 2027 году.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказывает Украине в быстром вступлении в ЕС, поскольку страна действительно не сможет выполнить условия ни за год, ни за два. А по моему мнению, вообще никогда», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Но Брюсселю и не нужно вступление Украины в ЕС ни в какой перспективе. Киев для Европы – расходный материал в рамках нынешней попытки ослабления России. Уверен, в реальности вопрос украинского членства в Евросоюзе среди еврочиновников высокого уровня даже не рассматривается в качестве реалистичного сценария», – признался он.

    «Украина близка к выработке своего ресурса. Боевые действия «до последнего украинца» никто в Брюсселе не отменял. Когда страна перестанет быть нужной в этом контексте, ЕС оставит ее один на один со своими проблемами. Впрочем, возможно Европа даже начнет давить на украинскую сторону. Тем более, что «финансовая узда» на Киев уже накинута», – заметил спикер.

    «Но до тех пор Брюссель будет тянуть время. Думаю, в этом году еврочиновники активизируют «политический туризм» на Украину. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также представители европейских стран будут регулярно приезжать в Киев, одобрительно кивать, говорить, что реформы «идут в нужном направлении», но этим все и ограничится», – продолжил эксперт.

    «К процессу урегулирования украинского кризиса происходящее тоже не будет иметь никакого отношения. Брюссель не может дать Киеву никаких гарантий безопасности – ни в обмен на территориальные уступки, ни на что-то еще», – детализировал Скачко.

    «Нынешнее выступление Мерца объясняется еще и внутриевропейской борьбой за статус регионального лидера. Канцлер ФРГ, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и ряд других акторов пытаются в своих карьерных интересах «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС», – резюмировал политолог.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул он, напомнив, что каждая страна-кандидат должна сначала выполнить «Копенгагенские критерии», а этот процесс обычно занимает не один год.

    В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом ЕС. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Евросоюзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал политик.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова стать членом в ЕС в следующем году. «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 год – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский назвал такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – отмечал эксперт.

    Кроме того, 2027 год упоминается в этом контексте и в проекте мирного соглашения, подготовленном украинскими и европейскими чиновниками и представленном Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на урегулирование кризиса и территориальные уступки России, только если Украина станет полноценным членом ЕС.

    В 1993 году на саммите Евросовета в Копенгагене были приняты критерии для стран, планирующих вступить в ЕС. Основные пункты: создание институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона и защиту меньшинств, а также конкурентоспособная рыночная экономика. Еще одно условие: способность страны интегрировать в свое правовое пространство так называемые Acquis communautaire – базу европейского права.

    29 января 2026, 02:40 • Новости дня
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В Алма-Ате стартовало строительство первой международной школы и образовательного центра «Сириус» для поддержки талантливых детей, рассказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва в среду президенту России Владимиру Путину.

    «Мы создаём международную школу «Сириус» и центр по работе с талантами в Алма-Ате – с республикой, с Министерством образования, акиматом», – сказала Шмелёва.

    Она рассказала, что в рамках трёхдневного Саммита талантов в Казахстане были представлены интегрированные образовательные программы по математике, физике, информатике и биологии, а также междисциплинарные проекты, аналогичные конкурсам «Большие вызовы». Мероприятие вызвало большой интерес среди школьников и педагогов республики.

    «Таким образом, мы заложили камень, школу мы уже начали строить, начали создавать эти программы. Соответственно, Касым-Жомарт Кемелевич пригласил меня, выслушал и поддержал все наши инициативы, в том числе предложив создать школу ещё и в Астане», – указала Шмелёва. – «Казахстан первый на постсоветском пространстве создаёт полноформатную модель образовательного центра «Сириус» и международной школы для того, чтобы работать с талантами всей республики».

    В школе планируется разместить 600 проживающих детей, 600 учащихся и 400 работающих специалистов, что делает проект одним из крупнейших в регионе.

    Президент Путин подчеркнул, что накопленный опыт «Сириуса» поможет успешно реализовать проект в Казахстане. Он выразил уверенность, что образовательная модель центра станет удачной и востребованной.

    «В Казахстане, так же как и в России, очень много молодых, талантливых детей, и создать условия для их полноценного развития, для того, чтобы они вносили потом вклад в развитие своих стран, – это чрезвычайно важно», – отметил президент.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, молодые ученые представили 76 изобретений на конгрессе в «Сириусе». Научная сфера названа успешным социальным лифтом для россиян. Анонсировано подписание соглашения по созданию Квантового университета.

    29 января 2026, 11:42 • Новости дня
    Рар объяснил отказ Мерца Украине в быстром вступлении в ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    По мере приближения заключения мирного соглашения европейцы начали просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. В брюссельских и других европейских кабинетах пришли к неутешительному для Киева выводу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз.

    «Запад обещал дать Украине некие гарантии безопасности. Дональд Трамп давит на европейских лидеров с тем, чтобы они приняли Украину в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что вступление республики в НАТО исключалось всеми сторонами, а членство в экономическом блоке считалось разумным компромиссом.

    «Но по мере приближения окончания военных действий и заключения мирного соглашения европейцы начали не только на словах, но и на деле просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. Видимо, в брюссельских и других европейских кабинетах пришли к выводу, что у Евросоюза для этого недостаточно денег», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, продолжил эксперт, в ЕС заключили, что вступление абсолютно не готовой к членству в объединении страны послужило бы «плохим поводом» для ряда других неподготовленных к приему стран, в частности Албании. «Отказ Фридриха Мерца может сильно обидеть Владимира Зеленского, который видит именно в канцлере Германии свою последнюю надежду. Впрочем, немецкий политик известен тем, что он скачала что-то говорит, а потом с легкостью забирает свои слова назад», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул канцлер ФРГ. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

    Отметим, речь идет о ряде условий, которым страна, претендующая на членство в объединении, обязана соответствовать, в частности: быть демократическим государством; обеспечивать верховенство права и закона, соблюдение прав человека и гражданина, включая защиту национальных меньшинств; иметь нормально функционирующую рыночную экономику.

    Киев едва ли отвечает этим требованиям. В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Европейскому союзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал немецкий политик.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. На следующий день после этого он вновь сделал заявление на эту тему: «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы… Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 году – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский озвучивает именно такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – говорил эксперт.

    Впрочем, 2027-й как возможный год вступления Украины в ЕС упоминается и в проекте мирного соглашения, подготовленного украинскими и европейскими чиновниками и представленного Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на мирные договоренности с Москвой, в том числе на территориальные уступки, только если республика станет полноценным членом союза.

    29 января 2026, 10:45 • Новости дня
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на введенные тарифы и пошлины, Россия сохранила ведущие позиции на европейском рынке удобрений по итогам последних четырех лет, следует из данных Евростата.

    ЕС не смог найти альтернативу российским удобрениям за четыре года. Согласно данным Евростата, Россия по-прежнему занимает первое место среди поставщиков этой продукции в Евросоюз, ее доля составила 23% от общего импорта против 28% четырьмя годами ранее. передает РИА «Новости».

    В январе-ноябре 2025 года российские предприятия поставили в Европу удобрения на сумму 1,5 млрд евро, что практически совпадает с показателем за аналогичный период 2021 года – 1,49 млрд евро.

    Доля азотных удобрений в европейском импорте также практически не изменилась: четверть объемов по-прежнему приходится на Россию. Вторым по величине экспортером на европейский рынок стало Марокко с долей 15%, за ним следуют Канада и Алжир (по 7%), а пятерку замыкает Норвегия (5%).

    После начала спецоперации на Украине Евросоюз начал вводить дополнительные ограничительные меры на импорт удобрений из России. В июле 2025 года была введена специальная пошлина – 40 евро за одну тонну азотных удобрений и 45 евро за тонну смешанных, помимо действующего тарифа в 6,5%.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что с точки зрения интересов экономики и сельского хозяйства такое решение Евросоюза является «полной глупостью».

    Евросоюз увеличил закупки российских удобрений в январе-ноябре 2025 года до максимальной за четыре года суммы.

    Польша нарастила ввоз российских удобрений за этот же период до рекордных 555,1 млн евро.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил устойчивый рост экспорта и высокий интерес зарубежных партнеров к российской продукции несмотря на санкции.

    28 января 2026, 23:25 • Новости дня
    @ Alexander Stupnikov/spartak.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дисквалифиция сборной России по лёгкой атлетике – не более чем способ устранить сильного соперника, считает двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике, чемпионка России (2019) Дарья Клишина.

    «Зачем дисквалифицировали всю сборную? Чтобы убрать самого сильного соперника. Мы приезжали на Олимпиаду в самом большом составе в сравнении с любой сборной», – сказала она в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко.

    Клишина не верит в некий системный допинг в российской лёгкой атлетике, так как, если бы какая-то придуманная допинговая система и существовала, она должна была быть более структурирована и защищена.

    К тому же, отметила легкоатлетка, Россия никогда не становилась лидером по числу  положительных допинг-проб.

    Напомним, в августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права участвовать в  международных соревнованиях из-за допинговых скандалов. В 2023 году международный статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики вернули, но вступили новые ограничения из-за СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, легкоатлет Никитин побил рекорд России в беге на 10 тыс. метров. Федор Иванов обновил национальный рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике в Казани. ВФЛА предложила поэтапно вернуть россиян на мировые турниры. Российские легкоатлеты заработали 17 млн рублей за три дня на чемпионате в Токио.

