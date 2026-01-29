Tекст: Ольга Иванова

Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение, передает РИА «Новости». Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что аналогичный вопрос был адресован генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и его команде после того, как ООН публично поддержала аналогичное право для жителей Гренландии.

Лавров в интервью TGRT и газете Turkiye заявил: «Если публично было сказано, что он и его коллективное руководство в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма?»

Министр также напомнил, что Запад называл самоопределение единственным критерием независимости Косово, однако руководство ООН поддержало независимость Косово без проведения референдума, тогда как в Крыму опрос населения был проведен по всем правилам. Он отметил, что западные страны отказались признать результаты крымского референдума, ссылаясь на принцип территориальной целостности.

Лавров отдельно подчеркнул различия в отношении к этническим и языковым правам: если у косовских албанцев сохранялись школы и язык, то, по словам министра, на Украине эти права для русскоязычных жителей были отменены на законодательном уровне.

Министр выразил сомнения в беспристрастности ООН, заявив: «Секретариат ООН, его руководство откровенно подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине – это все-таки выходит за рамки компетенции генерального секретаря. Он не выполняет своих обязанностей, которые записаны в статье 100 Устава ООН о беспристрастности, нейтральности и неприемлемости получения инструкций от какого бы то ни было правительства». Россия ожидает ответа от ООН по данному запросу.

