Дмитриев назвал главные преимущества ОАЭ

Глава РФПИ Дмитриев назвал нейтральность ОАЭ главным преимуществом для инвестиций

Tекст: Тимур Шайдуллин

Статус нейтрального игрока является ключевой силой Эмиратов, что способствует активному развитию совместных инвестиционных проектов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он сказал: «Мне кажется, что Эмираты имеют опыт быть очень нейтральным игроком, а сейчас очень мало нейтральных мест в мире. И поэтому вот эта нейтральность – это большая сила Эмиратов», передает ТАСС.

Дмитриев отметил, что инвестиционное взаимодействие между Россией и ОАЭ развивается очень позитивно. По его словам, в работе находится большое количество совместных инициатив. Дмитриев также подчеркнул, что ОАЭ играют важную миротворческую роль на глобальной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ прошла встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России среди арабских государств.

Напомним, несколько часов назад в Москве завершились переговоры президентов России и ОАЭ.