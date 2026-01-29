Суд Москвы изъял активы экс-полицейского Сатюкова на миллиарды рублей

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Зюзинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова. В решении суда говорится о конфискации активов, приобретенных обвиняемым в результате получения взяток на сумму пять миллиардов рублей в криптовалюте.

Процесс, как уточняет агентство, прошел в закрытом режиме, подробности слушаний не разглашаются. Прямая речь участника процесса: «Суд удовлетворил полностью исковое заявление Генпрокуратуры по иску об изъятии имущества Сатюкова».

В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Сатюкова, занимавшегося расследованием финансовых махинаций, по делу о коррупции на пять миллиардов рублей. В декабре глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что в рамках следствия было арестовано имущество на сумму более 2,1 млрд рублей.

Сатюков скрылся за границей и объявлен в международный розыск. Вместе с ним разыскивается его бывший подчиненный Дмитрий Соколов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у родственников бывшего сотрудника управления «К» МВД Георгия Сатюкова обнаружили более 70 различных счетов.

Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество семьи Сатюкова по делу о «рекордной» взятке. Мосгорсуд 12 августа проведет рассмотрение вопроса о продлении ареста Антону Нестерову, обвиняемому в коррупции и неправомерном доступе к компьютерной информации.