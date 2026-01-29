  • Новость часаЛавров: Сценарий распада НАТО Россию не интересует
    29 января 2026, 19:04 • Новости дня

    Карелия вошла в топ-20 инвестиционно привлекательных регионов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Республика Карелия существенно улучшила позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, что связано с реализацией масштабных проектов в различных отраслях.

    Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в ходе программы «Регион-2030. Республика Карелия» в Национальном центре «Россия», что регион совершил значительный рывок, переместившись с 56-го места в топ-20 национального рейтинга инвестиционной привлекательности, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Объем инвестиций в республике превысил 150 млрд рублей, а количество новых рабочих мест достигло 12 тысяч. Среди реализуемых проектов – добыча и переработка камня, лесное хозяйство, высокотехнологичные производства, машиностроение, судостроение и туризм. Значительные вложения планируются в туристические объекты, что делает Карелию особенно интересной для инвесторов.

    Артур Парфенчиков отметил, что арктическая зона занимает 40% территории региона, а логистика Карелии, несмотря на размеры, выгодна благодаря близости к Москве и Петербургу, что формирует удобную цепочку к Мурманску и Северному морскому пути. Глава региона также рассказал о развитии социальной инфраструктуры: за последние годы удалось решить проблему детских садов, ведутся программы ремонта и строительства школ, открыто более 50 новых фельдшерских пунктов, строится хирургический корпус и планируется возведение современного онкологического центра к 2027 году.

    Особое внимание уделяется программе «Арктический гектар», благодаря которой полторы тысячи земельных участков были предоставлены для строительства жилья, гостевых домов и туристических проектов, причем две трети получателей – не жители Карелии. Ключевым фактором успеха Парфенчиков назвал человеческий капитал, подчеркнув, что в регионе работают лучшие профессионалы страны и активно развиваются образовательные кластеры для подготовки специалистов.

    Глава Карелии отдельно выделил культурно-туристический потенциал региона: горный парк Рускеала неоднократно отмечался всероссийскими наградами, а петроглифы Карелии получили статус объекта всемирного наследия в 2021 году. Культурные мероприятия и природные достопримечательности регулярно привлекают туристов.

    Парфенчиков подчеркнул, что устойчивый инвестиционный рост, забота о жителях и бережное отношение к природному и культурному наследию формируют уникальные перспективы для региона. Дни Республики Карелия проходят в Национальном центре «Россия» с 27 января по 1 марта.

    29 января 2026, 11:59 • Новости дня
    Якушев: При поддержке «Единой России» построено более 1,7 тыс. школ

    Tекст: Вера Басилая

    При поддержке «Единой России» построено 1714 школ на 1 млн мест, из них 80 школ сдали в 2025 году, заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    Строительство новых 1714 школ при поддержке «Единой России» позволило создать 1 млн мест для учащихся, следует из сообщения в Telegram-канале партии.

    Владимир Якушев отметил, что в 2025 году было введено 80 школ, рассчитанных почти на 67 тыс. детей.

    Секретарь Генсовета подчеркнул, что новые объекты возводятся по единым стандартам комфорта и безопасности.

    Он уточнил, что единые подходы к строительству и ремонту образовательных учреждений реализуются в сотрудничестве с Министерством просвещения.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единой России» в Государственной думе подчеркнул, что совместная работа партии и Правительства при выполнении народной программы напрямую ориентирована на реальные запросы граждан и отражает их интересы.

    29 января 2026, 09:47 • Новости дня
    ЛДПР предложила исключить выходные из числа дней отпуска

    Депутаты ЛДПР предложили исключить выходные из числа дней отпуска

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, в котором предлагается исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска.

    Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий не учитывать выходные дни при расчете ежегодного оплачиваемого отпуска, передает ТАСС.

    Документ подготовлен группой депутатов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, и его планируется официально внести 29 января.

    «Если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право. Получается, что период отдыха становится существенно короче, а это нечестно», – заявил Слуцкий.

    Согласно инициативе, предлагается скорректировать ст. 120 Трудового кодекса, установив, что ежегодный отпуск в 28 календарных дней будет рассчитываться без учета выходных. Сейчас отпуск традиционно включает в себя и субботу с воскресеньем, что, по мнению авторов документа, несправедливо по отношению к работникам.

    Слуцкий подчеркнул, что законопроект не увеличит общее время отдыха, но восстановит справедливость. По его словам, отпуск – важная часть баланса между работой и личной жизнью, способная положительно повлиять на сотрудников и экономику страны в целом.

    Ранее в Общественной палате предложили разрешить работающим бабушкам и отцам брать отпуск по уходу за ребенком одновременно с отпуском по беременности и родам у мамы.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 10:40 • Новости дня
    Bloomberg: Россия переходит к «полувоенному» режиму экономики

    Bloomberg: Рост оборонной промышленности России снизится до 4-5% в 2026 году

    Bloomberg: Россия переходит к «полувоенному» режиму экономики
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Темпы роста оборонной промышленности в России в 2026 году ожидаются на уровне 4-5%, что значительно ниже прошлых лет, отмечает Bloomberg.

    Министерство экономического развития России в трехлетнем прогнозе указало, что рост секторов, связанных с госзаказом для обороны, замедлится до 4-5% в год против примерно 30% ранее.

    В 2026 году расходы, связанные с военными нуждами, снизятся почти на 11% после более чем 30-процентного роста годом ранее. Это связано с курсом на экономическую стабильность и сбалансированный бюджет на фоне падения доходов от нефти, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, министр финансов Антон Силуанов переориентировал задачи на устойчивый бюджет, способный справляться с низкими ценами на нефть и санкциями. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил президенту Владимиру Путину, что доля гражданской продукции на оборонных предприятиях достигла свыше 30% в 2025 году, и правительство планирует расширять гражданские проекты.

    Директор Института экономического прогнозирования РАН Александр Широв заявил: «Государственные расходы достигли уровня, который можно считать близким к пределу для текущего состояния экономики России». В секторе наблюдается замедление: по данным Минэкономразвития, рост выпуска в оптике и электронике снизился до 11% в 2025 году с 28% годом ранее, рост выпуска танков и боевых машин – до 27% с 34%, а готовых металлических изделий – до 14% с 32%.

    За последние три года оборонные предприятия привлекли примерно 800 тыс. новых работников, что усугубило дефицит кадров и конкуренцию с гражданскими отраслями, отмечает Bloomberg. Рост зарплат усилил инфляционное давление. Экономисты отмечают, что ужесточение бюджета может позволить Центробанку активнее смягчать денежную политику.

    По мнению аналитиков, в 2026 году власти России балансируют между продолжением наращивания военных расходов и возвращением к «полувоенному» режиму экономики. Ключевыми факторами остаются исход переговоров и ситуация на фронте.

    Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2026 году экономика России перейдет к устойчивым темпам роста, а по итогам этого года ВВП увеличится примерно на 1%.

    Глава Минфина также заявил, что бюджетное правило помогало России в кризис 2014 года, в период пандемии и продолжает поддерживать экономику сейчас.

    Федеральный бюджет России учтет дополнительные задачи и вызовы безопасности, расходы на оборону в 2026 году останутся на том же уровне, что и в 2025 году.

    29 января 2026, 11:19 • Новости дня
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Камера на крыле украинского Су-25 зафиксировала момент поражения самолета российской ракетой и его разрушение в небе Донбасса, сообщает The War Zone.

    Видео с гибелью украинского штурмовика Су-25 опубликовано в сети. Кадры сняты камерой, установленной под крылом самолета, и фиксируют попадание, последующий взрыв и разрушение фюзеляжа. Самолет с тактическим номером «21 синий» был сбит, предположительно, ракетой большой дальности Р-37М, используемой российскими Су-35С и МиГ-31БМ, сообщает The War Zone.

    Пилот Станислав Рыков, командир 299-й бригады тактической авиации, погиб при выполнении боевого вылета 7 февраля 2024 года. Украинские власти подтвердили его смерть. Российское Минобороны заявило об уничтожении Су-25 в этот же день возле Новотроицкого в Донецкой области.

    На видео запечатлено, как после поражения происходит отрыв топливного бака и фюзеляж разрушается на части. Крыло и кабина отделяются друг от друга, затем камера фиксирует падение обломков и столб дыма на земле. С момента попадания до падения крыла проходит менее 20 секунд, что практически не оставляет пилоту времени для катапультирования.

    Су-25 ВВС Украины несут большие потери из-за ограниченных возможностей и сложных условий применения. С начала конфликта подтверждено уничтожение 22 украинских Су-25, но реальные потери могут быть выше. Для увеличения дальности ударов украинские самолеты стали применять французские корректируемые авиабомбы Hammer, так как запасы неуправляемых ракет были исчерпаны.

    Ранее российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник ВСУ Евгений Иванов.

    Украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ.

    В феврале авиция ВКС России сбила украинский Су-27. 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    29 января 2026, 10:17 • Новости дня
    Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича

    Матус: Пугачеву и Макаревича в Израиле финансирует экс-акционер ЮКОСа Невзлин

    Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предприниматель Андрей Матус сообщил, что бывший акционер компании ЮКОС Леонид Невзлин (внесен в список иноагентов) спонсирует Аллу Пугачёву, Андрея Макаревича (признан иноагентом в России), а также других известных артистов, которые покинули Россию и сейчас проживают в Израиле.

    Матус отметил, что творчество Пугачёвой и Макаревича перестаёт быть актуальным для российской аудитории. «Макаревич как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно, и это существует только в их кодле... Макаревич собирал какие-то площадки в Израиле? Нет. В Европе? Нет. Скоро вы все о них начнёте забывать. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют её окончательно или дойдут до критической точки, Леонид Борисович перестанет их финансировать. Полное забвение», – заявил он, передает RT.

    Кроме того, предприниматель считает, что Невзлин поддерживает и других артистов, уехавших из России, таких как Максим Галкин (признан иноагентом в России), Семён Слепаков (признан иноагентом в РФ) и группа «Би-2».

    В понедельник продюсер Евгений Бабичев сообщил, что Пугачева может выступить на фестивале Вайкуле в Юрмале.

    В декабре Макаревич и его жена Эйнат Кляйн организовали продажу вина, изготовленного из винограда, собранного в районе еврейского поселения Бейт-Эль, находящегося на палестинской территории.

    В октябре в Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов.

    29 января 2026, 14:30 • Новости дня
    ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе
    ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителя 178-го военного представительства Минобороны Владимира Никитина задержали в Петербурге по делу о получении взятки, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Капитан второго ранга Владимир Никитин стал фигурантом уголовного дела о получении денег за беспрепятственное подписание документов по гособоронзаказу, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следствие установило причастность военного к получению взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой фирмы. Незаконное вознаграждение предназначалось за беспрепятственную приемку электронной компонентной базы, необходимой для государственного оборонного заказа.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Фигурант уже заключен под стражу.

    Ранее в суде началось рассмотрение дела экс-начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрея Протасова, признавшего получение 7 млн рублей от сотрудников.

    28 января 2026, 21:42 • Новости дня
    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера Бекмамбетова

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Вахитовском районе центра Казани, который был изъят у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, будет реализован на электронном аукционе, передает ТАСС.

    Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, шаг аукциона – 466 тыс. рублей. Здание, известное как Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой и построенное в 1873 году, признано объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь помещений превышает 200 квадратных метров.

    Победитель аукциона, помимо выплаты стоимости покупки, должен будет провести восстановительные работы, оцененные в 91,8 млн рублей.

    Торги организованы на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой после проверки, показавшей, что памятник архитектуры содержался бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные мероприятия, а полноценная реставрация не началась. По состоянию на май 2025 года здание находилось в состоянии консервации.

    В решении суда отмечается, что Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, не предпринимал мер по сохранению объекта, и его бездействие носило систематический характер. Как сообщал «Царьград», режиссер стал одним из первых деятелей культуры, покинувших Россию после начала специальной военной операции.

    Тимур Бекмамбетoв – российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, известный как создатель блокбастеров «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», а также новогодней серии фильмов «Ёлки».

    Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.  До этого активы компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг» в Адыгее, принадлежавшие Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выставили единым лотом за 3,97 млрд рублей.


    29 января 2026, 05:50 • Новости дня
    В МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России
    В МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз давно распределил замороженные российские активы между Киевом и своим военно-промышленным комплексом, что подтверждает заинтересованность в продолжении конфликта, считает директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

    В Брюсселе уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», – заявил он ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что нежелание Евросоюза расстаться с суверенными государственными резервами России, незаконно замороженными в юрисдикции ЕС, стало дополнительным препятствием для пересмотра политики антироссийских санкций.

    Он выразил уверенность, что именно этот фактор мешает Брюсселю поставить под сомнение целесообразность дальнейших ограничительных мер против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Песков заявил о намерении России добиваться разблокировки  замороженных активов. Подсчитана сумма заблокированных в Евросоюзе российских активов.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему деньги для Украины разрывают  Евросоюз изнутри.

    28 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Актер из «Реальных пацанов» скончался на 47-м году жизни
    Актер из «Реальных пацанов» скончался на 47-м году жизни
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Андрей Бур, известный по сериалу «Реальные пацаны», ушел из жизни в возрасте 46 лет.

    Актер Андрей Бур, известный по сериалу «Реальные пацаны» и фильму «Полицейский с Рублевки-3», скончался на 47-м году жизни, передает «МК» со ссылкой на данные портала «Кино-Театр. Ру». Известно, что артист ушел из жизни 16 января в Москве. О причинах смерти информация не раскрывается.

    Бур дебютировал в кинематографе в 2013 году и с тех пор снялся в пятидесяти проектах. Среди наиболее заметных работ актера – роли в таких картинах и сериалах, как «Танго мотылька», «Другой майор Соколов», «Последний мент», «Озабоченные, или Любовь зла», «Чисто московские убийства», «Доктор Рихтер», «Ивановы-Ивановы», «Черная лестница», «Бихэппи» и «Елки последние».

    В девятом сезоне «Реальных пацанов» Андрей Бур сыграл бармена, а в «Полицейском с Рублевки-3» – сотрудника патрульно-постовой службы. За свою карьеру он оставил заметный след в российском кино и телевизионных проектах.

    29 января 2026, 08:07 • Новости дня
    Потасовка на Арбате закончилась поножовщиной и уголовными делами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Конфликт в центре российской столицы привел к госпитализации участников с ножевыми ранениями, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Арбат между группой граждан, один из мужчин получил ножевое ранение в живот, другой – рану щеки, третий – тяжелые травмы головы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что происшествие случилось в ночное время. В отношении двух участников завели уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

    Ранее сообщалось, что в ходе драки в Москве на Люблинской улице произошла стрельба, по предварительным данным, один человек пострадал.

    До этого в столице после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета пять человек попали в больницу.

    29 января 2026, 12:11 • Новости дня
    Боевик «Азова» рассказал о трансляции пыток российских военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Националисты из «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) получили приказ уничтожать российских солдат и транслировать записи жестоких допросов через радиоэфир, заявил сдавшийся в плен темнокожий наемник Даниэль Жарков.

    Националисты намеренно выводят в эфир звуки истязаний военнослужащих, сказал Жарков, передает ТАСС.

    Группировка использует радиочастоты для устрашения противника, казал он.

    «Слышал, по радиостанции слышал, что русские солдаты, когда находятся в плену, их при допросе бьют, потом убивают», — заявил пленный.

    Командование формирования поставило задачу не брать россиян в плен, а подвергать их допросу и немедленному уничтожению. По словам боевика, украинская сторона старается неукоснительно следовать этой жестокой инструкции. Ранее сам Жарков признался в убийстве российского военного.

    Ранее посольство России в Австралии возмутилось эфиром телеканала Sky News Australia с с «Азова». В дипмиссии указали, что канал проигнорировал истории «карательных операций» боевиков «Азова» против мирного населения Донбасса, пытки и убийства, в том числе женщин и детей, начиная с 2014 года.

    29 января 2026, 10:15 • Новости дня
    Каллас допустила серьезные уступки Украины на переговорах
    Каллас допустила серьезные уступки Украины на переговорах
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о вероятности серьезных уступок Киева на переговорах в обмен на гарантии безопасности.

    Каллас перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявила, что Украина может пойти на серьезные территориальные уступки ради достижения мира, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула: «Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать».

    Каллас обратила внимание на необходимость четких гарантий безопасности для Киева в случае заключения мира. По ее словам, такие гарантии должны быть приняты не только Евросоюзом, но и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марко Рубио заявил, что позиции сторон по территориальному вопросу на Украине сближаются.

    Мерц приветствовал продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби.

    В Европе назвали паранойей опасения Киева из-за переговоров России и США.

    29 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС

    Китаист Маслов: Стармер на встрече с Си Цзиньпином не повторил ошибок фон дер Ляйен и Макрона

    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кир Стармер на переговорах с Си Цзиньпином не повторил ошибок европейских коллег и сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов. Тактика премьера Британии объясняется рядом причин, одна из которых связана с историческими событиями: Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и в КНР это помнят, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Еще до Brexit Китай рассматривал Британию в качестве «входных ворот» в Европу. Однако после выхода Соединенного Королевства из ЕС китайские инвестиции в страну резко упали. Теперь Лондон пытается восстановить эти инвестиционные связи», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Он напомнил, что Британия открыла несколько университетов на территории Китая и готовит там свои кадры.

    Кроме того, добавил собеседник, в Поднебесной работают сотни компаний с британским капиталом. «Для главы правительства Британии важно защитить их интересы», – указал эксперт, обратив внимание на то, что в последнее время активизировалась деятельность британско-китайского делового союза, который является основным проводником интересов бизнесов двух стран.

    Примечательно, что Кир Стармер в ходе визита пока не повторил ошибок Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона: он сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов – Тайвань, Синьцзян, Тибет. «Это было мудрое решение. И Си Цзиньпин обозначил Британию как дружественное по отношению к Китаю государство, подчеркнув, что именно это и есть модельное поведение политика, который не влезает во внутренние дела КНР», – детализировал Маслов.

    По его мнению, британский премьер избрал отличную от своих европейских коллег тактику по ряду причин. Первая связана с принципиальной разницей между курсами Британии и Брюсселя. «В Евросоюзе есть кризисный разрыв между заявлениями политиков, которые против Китая, и европейского бизнеса, который как раз за взаимодействие с Поднебесной. В Соединенном Королевстве исторически политика и бизнес идут в одном направлении по отношению к Пекину», – пояснил аналитик.

    Вторая объясняется историческими событиями. «Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и Китай это помнит. Кроме того, приближается очередная годовщина передачи Гонконга КНР, поэтому Лондон ведет себя крайне аккуратно, чтобы не получить никаких обвинений в колониальных и имперских замашках», – считает китаист.

    Как бы то ни было, по оценкам Маслова, нынешний визит Стармера в Китай и его переговоры с Си – это подготовка к целому ряду соглашений. «На повестке – вопросы упрощения торговли, пребывания британского бизнеса на территории Поднебесной, а также обмен научными, научно-техническими, образовательными данными», – отметил он, напомнив, что за неделю до поездки главы правительства Британии китайцам наконец было выдано разрешение на возведение посольства в центре Лондона.

    «В последние пять лет основной подход европейских политиков к Китаю заключался в принципе «кнута и пряника». Сейчас на фоне непредсказуемых мер со стороны Дональда Трампа они пытаются заручиться неким взаимодействием с Пекином. КНР становится страной, за которую страны будут конкурировать», – подчеркнул китаист.

    По его словам, одна из задач европейцев – уменьшить закупки Пекином российских энергоресурсов и тем самым разбить связку между Россией и Поднебесной на экономическом уровне. «На деле у них это вряд ли получится. Но в этой связи Москве было бы полезно выйти с новыми инициативами в плане взаимодействия с КНР», – заключил Маслов.

    В четверг в Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина и Кира Стармера. Британский премьер заявил о готовности Лондона расширять и укреплять сотрудничество с КНР по различным направлениям. Он также выразил заинтересованность в поддержании высокого уровня взаимодействия с КНР, в усилении сотрудничества в области торговли, инвестиций, в таких направлениях, как финансы и охрана окружающей среды.

    «Китай готов взаимодействовать с Британией, руководствуясь широкими историческими перспективами, преодолевать разногласия, проявлять взаимное уважение, преобразовывать большой потенциал китайско-британского сотрудничества в значительные достижения, которые изменят ситуацию к лучшему», – сказал, в свою очередь, Си.

    Председатель КНР указал на заинтересованность китайской стороны в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Лондоном в области образования, здравоохранения, в сфере финансов и услуг, в плане совместных исследований, а также в использовании новейших разработок, связанных с искусственным интеллектом, биотехнологиями и альтернативными источниками энергии.

    Он выразил признательность Стармеру за то, что глава британского правительства публично заявил о благоприятных возможностях, которые предоставляет Китай, и о том, что взаимодействие с Пекином – это «необходимая опция». Си Цзиньпин подчеркнул, что этот визит «откроет новую главу в китайско-британских отношениях». При этом он «сделал выговор» лидеру Консервативной партии Британии, которая раскритиковала Стармера за поездку в Китай, передает The Guardian.

    Как отмечает издание, Стармер после встречи с председателем КНР отметил, что стороны достигли ощутимых результатов по снижению тарифов на виски и безвизовым поездкам. Политики также уделили особое внимание обмену информацией и сотрудничеству по вопросам нелегальной миграции, включая проблему малых судов и деталей для моторов. Премьер добавил, что обсуждение было конструктивным и принесло реальные итоги.

    Напомним, Стармер прибыл в Пекин 28 января. Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет. Политик назвал своей задачей вывести из «ледникового периода» взаимодействие Британии и КНР. «У нас был золотой век отношений при Дэвиде Кэмероне и Джордже Осборне, который затем сменился ледниковым периодом. В результате, в то время как наши союзники разработали более сложный подход, Великобритания стала исключением», – посетовал он на одном из публичных мероприятий в декабре.

    Как напоминают «Ведомости», только за январь 2026 года в Китае побывали премьер Ирландии Михол Мартин и премьер Канады Марк Карни. В частности, Оттава обязалась снизить пошлины на китайские электромобили в обмен на согласие Пекина сократить пошлины в отношении ряда канадских сельскохозяйственных товаров. Также было объявлено об их «стратегическом партнерстве» в энергетике. Дональд Трамп раскритиковал Канаду и пригрозил 100%-ными пошлинами в случае заключения некоей сделки с Китаем.

    29 января 2026, 13:31 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

    Мединский: Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
    @ vr_medinskiy

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках стамбульских договоренностей состоялся обмен телами, в ходе которого Украина получила тела тысячи своих солдат, а России были переданы 38 погибших военных, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Как сообщил Владимир Мединский в своем Telegram-канале, обмен между Россией и Украиной прошел обмен телами погибших солдат.

    В результате Украина получила тела тысячи своих военных, а Россия – 38 тел погибших российских солдат. Мединский отметил, что процедура обмена осуществлялась на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной.

    28 января 2026, 23:02 • Новости дня
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России

    Главный раввин Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России

    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, потому что чувствуют себя комфортно.

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин России Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, сообщается на сайте Кремля.

    «Прежде всего мы гордимся тем, что мы живем здесь, потому что здесь реально, слава Богу, чувствуем себя комфортно. Мы чувствуем этот многонациональный мир, это что-то особенное», – заявил Лазар.

    Лазар отметил, что российские евреи выражают большую благодарность президенту за повседневные усилия по обеспечению комфорта и безопасности. Главный раввин также подчеркнул, что понимает важность этого вопроса для главы государства.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мир и согласие между представителями разных конфессий обеспечивают стабильность страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

