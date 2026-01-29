Структура «Шереметьево» выиграла аукцион по продаже «Домодедово»

Tекст: Валерия Городецкая

Компания предложила цену 66 млрд 132 млн 908 тыс. рублей на повторных торгах, что почти в два раза ниже стартовой стоимости, составлявшей 132 млрд 300 млн рублей, передает РИА «Новости».

«ПСБ и РТС-тендер сообщают о продаже аэропорта Домодедово – по итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем было признано ООО «Перспектива», предложившее цену в размере 66 132 908 002,5 рублей», – сообщил ПСБ.

Ранее Шереметьево информировало о подаче заявки своей структурой ООО «Перспектива» на участие в этих торгах.

Напомним, первый аукцион по продаже аэропорта Домодедово проводился 20 января, но был отменен после недопуска единственного участника.