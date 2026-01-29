СК завел дело после массового отравления детей в Тюменской области

Власти завели дело после массового отравления школьников в Тюменской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после массового ухудшения состояния школьников в селе Онохино Тюменской области. В рамках расследования будет изъята и изучена документация, связанная с организацией питания в местной школе, сообщает региональное СУ СК РФ.

Планируется допросить сотрудников образовательного учреждения, ответственных за питание, родителей заболевших детей и медицинских работников. Следствие также намерено провести ряд экспертиз, чтобы установить источник и характер нарушений, приведших к массовому недомоганию.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевшие – ученики Онохинской средней школы, точное число пострадавших устанавливается. Власти Тюменской области обеспечивают медицинскую помощь и проводят противоэпидемические мероприятия, чтобы остановить распространение заболевания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в школах Тюменской области отменили очное обучение первой смены из-за морозов. До этого в Тобольске владелец базы отдыха был задержан после отравления 16 детей хлором в бассейне, ему предъявили обвинение в предоставлении небезопасных услуг.

А в 2023 году также после купания в бассейне на базе отдыха в Тюменской области 13 детей почувствовали недомогание из-за отравления парами хлора, троих из них госпитализировали.