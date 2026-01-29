ВЦИОМ зафиксировал высокий интерес россиян к историческим поселениям

Tекст: Елизавета Шишкова

Согласно исследованию, 49% граждан сообщают, что бывали в исторических поселениях, а среди осведомленных о таких территориях доля посетивших достигает 65%. Основной мотив – культурно-познавательный интерес, который упоминают 49% опрошенных, еще 21% рассматривают такие поездки как отдых.

Среди информированных россиян культурный мотив выражен больше – 66%, это подтверждает связь между уровнем знания о территории и ее восприятием. Эксперты отмечают высокий потенциальный спрос на поездки в исторические поселения, однако большинство таких территорий остаются малоузнаваемыми: в спонтанных ответах респонденты чаще всего называли Петербург, Москву и Волгоград, хотя только Санкт-Петербург относится к федеральным историческим поселениям.

Опрос ВЦИОМ был проведен 24 января 2026 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Аналитику представили на сессии «Коммуникации и маркетинг исторических поселений как инструмент сохранения наследия и развития экономики» в рамках пятого регионального дня III Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который проходит в Уфе и организован Всероссийской ассоциацией местного самоуправления (ВАРМСУ).

Референт управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Андрей Демин заявил: «Люди едут и готовы ехать в исторические поселения ради живого касания с историей. Это оказывает положительное влияние на формирование идентичности. Особый статус и миссия исторических поселений являются всецело оправданными».

По данным ВЦИОМ, 59% россиян считают необходимым дополнительное государственное финансирование исторических поселений. Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул, что развитие таких территорий связано с укреплением гражданской идентичности и защитой суверенитета страны.

Brand Analytics проанализировал цифровое присутствие исторических поселений: за 2025 год зафиксировано 134 тыс. сообщений с упоминанием темы и более 1,28 млн взаимодействий, интерес аудитории сосредоточен на архитектуре и культурных событиях, но россияне пока слабо знакомы с понятием «историческое поселение».

Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный отметил, что уровень цифрового присутствия влияет на туристическую привлекательность, а системная работа с соцмедиа становится ключевым фактором территориального развития.

Ограниченная узнаваемость мешает вовлечению исторических поселений в экономические процессы, такие как внутренний туризм и развитие бизнеса, отметили эксперты сессии, добавил стратег, директор S+Консалтинг Михаил Фаткин.

По мнению креативного продюсера, основателя ДК «Исток» Софьи Эрнст, муниципалитеты должны поддерживать креаторов и создавать условия для новых проектов, чтобы формировать эмоциональную карту и новые точки притяжения.

Генеральный директор Московского академического театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, продюсер фестиваля классической музыки «Кантата» Андрей Борисов считает фестивальное движение эффективным инструментом развития регионов и интеграции исторических территорий в экономику страны.