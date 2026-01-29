  • Новость часаЛавров: Сценарий распада НАТО Россию не интересует
    Смена власти в Нидерландах несет для Зеленского хорошую и плохую новость
    Туроператоры предложили увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию
    Глава ГРУ Костюков оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта
    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке
    Лавров: Москва не видела план Зеленского из 20 пунктов
    Подаренные Грузией Украине генераторы продают на черном рынке
    ВЦИОМ зафиксировал высокий интерес россиян к историческим поселениям
    Минфин предложил ограничить вес вывозимого за границу россиянами золота в слитках
    29 января 2026, 18:20 • Новости дня

    Суд начал рассмотрение дела о превышении полномочий в Минобороны на 300 млн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский гарнизонный военный суд начал слушания по делу полковника Захаренко и подполковника Баранова, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями при гособоронзаказе на 300 млн рублей.

    Дело в отношении сотрудников Министерства обороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова рассматривает Московский гарнизонный военный суд, передает ТАСС. По версии следствия, в 2021 году Захаренко и Баранов разработали техническое задание на поставку 760 комплексов средств охраны оружейных комнат «Страж» стоимостью почти 300 млн рублей. Однако в документации отсутствовало требование о наличии GSM-модуля, что привело к поставке изделий, не соответствующих условиям контракта.

    Также известно, что одно из коммерческих предприятий, проигравшее конкурс на поставку комплексов «Страж», неоднократно обращалось в Минобороны, надзорные органы и суды с жалобами на процедуру закупки и качество оборудования, добиваясь расторжения контракта с победителем конкурса.

    В материалах суда отмечается, что Баранов также обвиняется в получении взятки в размере около 1 млн рублей за содействие в подписании актов приемки оборудования. Захаренко инкриминируется финансирование экстремистской деятельности. Оба обвиняемых не признают вину, заявляя, что действовали строго в рамках законодательства и своих полномочий.

    Ранее в четверг в Петербурге задержали руководителя 178-го военного представительства Минобороны по делу о взятке. До этого Савеловский суд Москвы начал рассматривать дело экс-начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны, признавшего получение семи млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость арестованного имущества бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, его близких и еще двух фигурантов дела превысила 180 млн рублей.

    28 января 2026, 20:54 • Новости дня
    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко

    Суд в Сочи заключил под стражу детей депутата Милану и Эльдара Дорошенко

    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный районный суд в Сочи избрал арест в качестве меры пресечения для детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко, решения уже обжалованы.

    Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Миланы и Эльдара Дорошенко, сообщает ТАСС. Решения были обжалованы, материалы 28 января переданы на рассмотрение в Краснодарский краевой суд. Обвинения в отношении детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко пока не раскрываются в интересах следствия.

    ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, подтверждает, что арестованы именно дети депутата. Следствие считает, что Дорошенко связан с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, которого подозревают в получении взятки и коррупционном доходе в размере 2,8 млрд рублей. По делу также проходят депутат Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Александр Карпенко, министр транспорта региона Переверзев и ряд других лиц, которых подозревают в участии в незаконных схемах.

    Вороновский, по версии Генпрокуратуры, распределял государственные заказы на транспортные работы без проведения конкурсов, требуя взятки за доступ к контрактам. Он также организовывал победу нужных фирм на аукционах с завышенной стоимостью работ и занимался их последующим обогащением. Дорошенко и Карпенко, по данным ведомства, возглавляли ассоциацию «Союз дорожников Кубани», членство в которой было обязательным для участия в закупках в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского в рамках иска Генпрокуратуры.


    Комментарии (24)
    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    Комментарии (5)
    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 02:45 • Новости дня
    Марочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Марочко: ВСУ пытаются затормозить ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили строительство фортификационных сооружений на западном берегу Оскола, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что на некоторых участках российские подразделения уже пересекли границу Луганской Народной Республики (ЛНР) и продолжают продвигаться к западу.

    «Противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведёт подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что российские военные наносят удары по противнику в районе Рубцова, выбивая ВСУ с позиций, что может привести к их отходу к Осколу и далее к Изюму.

    Эксперт уточнил, что удары осуществляются при помощи беспилотной авиации, а средства контроля охватывают территорию значительно дальше Изюма, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские военнослужащие зачистили подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска. ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили в январе переправу ВСУ через реку Оскол.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 17:50 • Новости дня
    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в архитектуру американской ПРО «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти не планируют включать Гренландию в новую систему противоракетной обороны, несмотря на заявления о ее стратегической важности, отмечают западные СМИ.

    Гренландия не участвует в проекте американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», пишет Reuters со ссылкой на заявление одного из чиновников США. В сообщении подчеркивается, что архитектура системы не предусматривает размещения компонентов на датском острове, отмечает РИА «Новости».

    Это опровергает более ранние заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что эффективная работа системы возможна только при участии Гренландии. Трамп также отмечал, что остров окружен кораблями КНР и России, что усиливает его стратегическую ценность для США.

    В мае 2025 года президент США анонсировал трехлетний план по созданию многоуровневой ПРО «Золотой купол», часть которой якобы должна была размещаться в Гренландии. Однако, как уточнил американский чиновник, подобные планы не реализуются, и Гренландия исключена из предложенной архитектуры системы ПРО.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    27 комментариев

    Стоит отметить, что 5 февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Напомним, 14 января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Позже Канада отвергла участие в проекте, а Трамп предрек ей быть «съеденной Китаем». Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что интерес США к Гренландии не ограничивается системой ПВО-ПРО.

    А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев накануне отметил, что лучше не заключать нового договора СНВ-4, чем подписывать соглашение, которое провоцирует гонку вооружений.

    Комментарии (4)
    28 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах на запрет ядерного оружия на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маврикий рассматривает возможность введения запрета на размещение ядерного оружия на базе Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос, отмечают британские СМИ.

    Власти Маврикия намерены запретить хранение ядерного оружия на совместной базе Великобритании и США на острове Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос. Вице-премьер Маврикия Пол Беренджер заявил, что ядерное оружие не будет разрешено на базе, если сделка о передаче островов состоится. По его словам, «ядерное оружие не может храниться на военной базе Великобритании и США после передачи островов», пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph

    Газета отмечает, что Беренджер ссылается на Пелиндабский договор, подписанный в 1996 году, который запрещает хранение и испытания ядерного оружия в Африке, но допускает его транзит через территорию стран континента.

    Великобритания объявила о соглашении по передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию 3 октября 2024 года, однако контроль над военной базой останется за Лондоном на 99 лет.

    Ранее британские власти заявляли, что соглашение не скажется на работе военной базы на острове Диего-Гарсия. В то же время, как отмечает издание, США, возможно, не одобрят соглашение о передаче архипелага, а для вступления документа в силу требуется его ратификация британским парламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января президент США Дональд Трамп назвал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости».

    В ответ британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Однако, как сообщали СМИ, 24 января Стармер передумал передавать архипелаг Чагос Маврикию и снял соответствующий документ с рассмотрения в парламенте.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 16:20 • Новости дня
    Cпецназ США призвали переключиться с борьбы с терроризмом на новые задачи

    Эксперт предложил спецназу США перейти к диверсиям против высокотехнологического противника

    Tекст: Денис Тельманов

    В статье для американского исследовательского проекта прозвучала рекомендация сосредоточить усилия спецназа США на глубинных диверсиях и создании подполья.

    Майор ВС США Логан Фон Килмер в статье для проекта IWI (Irregular Warfare Initiative) предложил силам специальных операций США пересмотреть свою доктрину, передает ТАСС. Он отметил, что акцент должен сместиться с борьбы с терроризмом на проведение глубоких операций в тылу высокотехнологичного противника.

    Фон Килмер рекомендует возродить опыт групп «Джедбург», действовавших во время Второй мировой войны, которые организовывали сети сопротивления и проводили диверсии в оккупированной Европе. Он считает, что в условиях масштабных боевых действий основной задачей спецназа станет создание подпольных организаций, проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры и нарушение логистики противника.

    В статье подчеркивается, что работа в «человеческом домене» и умение мобилизовать местное население в интересах США должны стать приоритетом для сил специальных операций. Фон Килмер отмечает, что эти навыки будут необходимы для эффективной иррегулярной войны против сильного противника.

    Согласно новой инструкции Министерства обороны США, вступившей в силу 29 ноября 2025 года, иррегулярная война определяется как комплекс военных действий, включающих непрямые, анонимные или асимметричные кампании для убеждения или принуждения других государств и организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ армии США «Дельта» использовал уникальные модификации вертолетов MH-60M «Черный Ястреб» с дополнительным вооружением и защитой при рейде в Каракасе.

    Американские военные планировали уничтожить три стратегических аэродрома в Венесуэле в случае попытки перехвата операции по захвату Николаса Мадуро.

    Министры Британии продемонстрировали резкую реакцию на высказывания американского лидера Дональда Трампа о роли союзников США в Афганистане.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке

    МИД Ирана заявил о возможном ударе по базам США на Ближнем Востоке

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    Дальность иранских ракет недостаточна для нанесения удара по территории США, однако этого хватает для атаки американских баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Он подчеркнул, что подобное положение позволяет Ирану иметь возможность ответить на возможные угрозы со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чем-то большем.

    В понедельник, на фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

    В тот же день представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи пообещал жесткий ответ на любую иностранную агрессию.

    А руководитель комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что американским военным лучше попрощаться с собственными семьями в случае атаки на иранскую территорию.

    Комментарии (2)
    29 января 2026, 06:03 • Новости дня
    Судебные приставы наложили арест на компании детей депутата Дорошенко

    Tекст: Катерина Туманова

    Судебные приставы арестовали компании, связанные с Миланой и Эльдаром Дорошенко, чтобы предотвратить вывод активов на сумму 2,8 млрд рублей, сообщили в правоохранительных органах.

    «Обеспечительный арест наложен на две компании, учредителями которых являются Милана и Эльдар Дорошенко. Еще одна компания арестована, где учредителем значится только Милана Дорошенко», – сказал источник ТАСС.

    Арест компаний был проведен в рамках иска Генпрокуратуры, которая требует обратить имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко, экс-депутата Анатолия Вороновского и аффилированных лиц в доход государства.

    Арестованные компании занимаются строительством автомобильных дорог и перевозкой грузов, а одна из них по итогам 2024 года продемонстрировала выручку свыше 4,41 млрд рублей. Арест введён для предотвращения продажи имущества и вывода средств.

    Напомним, в отношении Миланы и Эльдара Дорошенко возбуждено уголовное дело, и они были взяты под стражу по решению Центрального районного суда Сочи.

    Дорошенко связывают с экс-депутатом Госдумы Анатолием Вороновским, который ранее был обвинен во взяточничестве и сейчас находится в СИЗО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского в рамках иска Генпрокуратуры. Генпрокуратура потребовала изъять недвижимость экс-депутата Вороновского.

    Комментарии (2)
    27 января 2026, 02:44 • Новости дня
    Приставы арестовали имущество депутата Дорошенко и экс-депутата Вороновского

    Tекст: Антон Антонов

    Судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского в рамках иска Генпрокуратуры, следует из соответствующих документов.

    Исполнительные листы были направлены из суда Сочи в службу судебных приставов для наложения ареста на все имущество указанных лиц. Исполнительные производства открыты 23 января, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в деле фигурируют около 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Общая сумма коррупционных доходов, по данным прокуратуры, превышает 2,8 млрд рублей с 2016 года.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 09:02 • Новости дня
    Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска получили на вооружение новые комплексы «Зубр», способные автоматически обнаруживать и сопровождать как крупные, так и малоразмерные беспилотники.

    Ростех впервые поставил в войска новые комплексы «Зубр» для противодействия беспилотникам, передает Telegram-канал Ростеха.

    Эти системы разработаны компанией «Высокоточные комплексы» и предназначены для защиты критически важных объектов инфраструктуры. Радиолокационные станции комплексов способны обнаруживать как крупные, так и малогабаритные воздушные цели, включая барражирующие боеприпасы.

    Как отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев: «Система самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями».

    Комплекс «Зубр» включает четыре модуля, пункт управления и собственную радиолокационную станцию. Новые системы уже приступили к дежурству по обеспечению защиты объектов важной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные используют роботизированные платформы «Курьер» для доставки грузов на передовой в зоне спецоперации на Украине.

    Робот «Депеша» получил новую усиленную раму, что повысило его проходимость.

    Наземные дроны занимают все больше позиций на поле боя и расширяют свои задачи.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 19:12 • Новости дня
    Бывший главный ветеринар Курской области получил восемь лет за взятки

    Бывший глава ветеринарии Курской области получил восемь лет заключения за взятки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель комитета ветеринарии Курской области получил восемь лет колонии строгого режима и штраф за получение взяток от подчиненных.

    Бывший председатель комитета ветеринарии Курской области приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за получение взяток. В пресс-службе прокуратуры ТАСС пояснили, что экс-чиновник также оштрафован на 2,8 млн рублей, ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет шести месяцев. Кроме того, по решению суда были конфискованы денежные средства, которые он получил в качестве взяток.

    Суд установил, что с сентября 2021 по июнь 2023 года бывший руководитель получал взятки от сотрудников областной ветеринарной лаборатории и станции по борьбе с болезнями животных Обоянского района. Взятки передавались и лично, и через посредников – как наличными, так и в виде услуг, включая оплату найма и уборки квартиры в Курске.

    Общая сумма незаконно полученных средств и оплаченных услуг превысила 700 тыс. рублей. Взамен чиновник обеспечивал общее покровительство, сохранение должностей и возможность беспрепятственно работать своим подчиненным.

    Он признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 и части 2 статьи 290 УК РФ – это получение взятки должностным лицом в крупном и значительном размере лично и через посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель Курской области Алексей Смирнов признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам на строительство фортификаций и восстановление инфраструктуры в Мангушском районе ДНР.

    Ранее следственные органы возбудили уголовное дело против руководителя ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова по факту хищения бюджетных средств.

    Позже губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил недовольство тем, что за последние шесть месяцев за коррупционные нарушения были уволены только девять сотрудников органов власти.


    Комментарии (0)
    29 января 2026, 05:10 • Новости дня
    Финская разведка заявила о сохранении производства вооружений в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Военная разведка Финляндии оценила способность российской оборонной промышленности поддерживать массовое производство вооружений в условиях конфликта, о чём сказано в обзоре ведомства на 2026 год.

    «Несмотря на вызовы, оборонная промышленность России адаптировалась к поддержанию массового производства», – приводит выдержку из документа ТАСС.

    Сотрудничество с партнерами, в частности с Китаем, Ираном и КНДР, позволило снизить производственное давление и увеличить объёмы выпуска продукции, отмечается там.

    Финская разведка считает, что накопленные запасы техники в случае прекращения боевых действий смогут обеспечить дальнейшее развитие Вооруженных сил России.

    В документе говорится, что экономическая ситуация в России не критична, и экономика страны способна финансировать проведение специальной военной операции в обозримой перспективе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российское оружие было улучшено в 2025 году и как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ. При этом президент России Владимир Путин заявлял об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

    Комментарии (2)
    27 января 2026, 20:28 • Новости дня
    МИД Индии заявил о независимости отношений с Россией и ЕС

    МИД Индии подчеркнул независимость оборонного сотрудничества с Россией и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри отметил, что сотрудничество Индии с Россией и Евросоюзом развивается независимо, несмотря на недавние оборонные соглашения с ЕС.

    Отношения Индии с Россией и Европейским союзом в области обороны существуют независимо друг от друга, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. Он подчеркнул, что исторический контекст российско-индийского взаимодействия остается значимым, однако развитие контактов с ЕС не влияет на двусторонние связи Москвы и Дели, отмечает РИА «Новости».

    Мисри заявил: «Вопрос об отношениях Индии с Россией – это тема, о которой мы неоднократно говорили публично. Для этого есть исторический контекст… это две вещи, которые существуют сами по себе и развиваются независимо друг от друга».

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх добавил, что национальная оборонная промышленность может внести вклад в инициативу ЕС ReArm, поскольку Брюссель стремится к диверсификации поставщиков и снижению зависимости.

    Первый замглавы МИД Индии пояснил, что соглашение с ЕС имеет взаимную выгоду, и обе стороны видят преимущества от сотрудничества, что и стало причиной подписания соглашения.

    Ранее во вторник Индия и Европейский союз подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Эксперты отметили, что сделка принесет выгоду Индии, но может быть связана с рисками.

    Специалисты также заявили о смещении внешнеполитических приоритетов Индии в сторону Запада и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дружба между Москвой и Дели приближается к 80-летию, и потенциал сближения еще не исчерпан, особенно на межпартийном уровне.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 17:36 • Новости дня
    Суд взыскал имущество экс-замглавы Росавтодора на 220 млн рублей

    Суд взыскал имущество Самарьянова на 220 млн рублей по иску Генпрокуратуры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выборгский районный суд Петербурга взыскал в доход государства имущество бывшего замглавы Росавтодора Андрея Самарьянова на сумму 220 млн рублей по иску Генпрокуратуры.

    Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление Генпрокуратуры России к экс-заместителю руководителя Росавтодора Андрею Самарьянову. В ходе разбирательства было установлено, что Самарьянов использовал служебные полномочия для личного обогащения, оформляя купленные автомобили и недвижимость на аффилированных лиц: бывшую супругу, мать, сестру и ее сожителя, сообщает Генпрокуратура.

    С 2006 по 2020 год Самарьянов работал на различных должностях в «Дирекции транспортного строительства», а с апреля 2021 по октябрь 2025 года занимал посты в Росавтодоре, в том числе заместителя руководителя. Его доход и доход его близких за этот период составил 65 млн рублей, однако с 2012 по 2024 год он приобрел активы на сумму свыше 250 млн рублей, которые оформил на родственников.

    Например, это столичная квартира площадью 104 кв. метра в жилом комплексе бизнес-класса. Она была оформлена на сожителя его сестры, не имевшего существенных доходов. Во избежание привлечения внимания правоохранительных органов к крупной сделке отраженная в договоре цена объекта была сильно занижена – со 117 до 50 млн рублей. В этом же жилом комплексе на бывшую супругу им приобретены два машиноместа.

    В итоге были взысканы четыре автомобиля, пять квартир в Петербурге и Москве, а также земельный участок с жилым домом площадью 2,2 тыс. кв. метров в Ленинградской области. Требования Генпрокуратуры были удовлетворены в полном объеме, решение суда обращено к немедленному исполнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Генеральная прокуратура направила в суд иск о конфискации имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц на сумму более 2,8 млрд рублей.

    До этого Хостинский районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры конфисковал имущество экс-мэра города Алексея Копайгородского и его окружения стоимостью около 1,6 млрд рублей.

    Также в Генеральной прокуратуре России предложили рассмотреть возможность конфискации всего имущества у лиц, наносящих вред национальной безопасности страны.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 21:52 • Новости дня
    В Хмельницкой области военкомат похитил настоятеля храма УПЦ

    В Хмельницкой области военкомат похитил настоятеля храма УПЦ Москальчука

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Настоятель Свято-Покровского храма села Редвинцы Украинской православной церкви Максим Москальчук был задержан по пути на работу, после чего связь с ним пропала, сообщили в местной епархии.

    Настоятель Свято-Покровского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области Максим Москальчук был похищен сотрудниками военкомата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Хмельницкую епархию. Инцидент произошел утром 28 января, когда протоиерей направлялся на работу.

    По данным епархии, его задержали представители территориального центра комплектования (ТЦК), насильно изъяли у него телефон и против его воли увезли в Хмельницкое городское отделение военкомата. Сейчас с настоятелем нет связи, его местонахождение неизвестно.

    Епархия акцентирует внимание на незаконности действий военкомата и просит общественность обратить внимание на этот случай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года сотрудники территориального центра комплектования увезли настоятеля храма УПЦ в честь Новомучеников Черкасских Алексея Лукаша из города Смела Черкасской области на Украине.

    А июне 2025 года сотрудники военкомата в Одесской области похитили настоятеля Троицкого храма УПЦ протоиерея Александра Московчука.

    Кроме того, в Дубенском районе Ровненской области сотрудники ТЦК мобилизовали протоиерея УПЦ Владимира Главацкого прямо на кладбище, когда он отпевал погибшего военного.

    Комментарии (0)
