АТОР предложила увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию

Tекст: Денис Тельманов

Ассоциация туроператоров России обратилась в Банк России с предложением повысить действующий лимит в 10 тыс. долларов на ввоз недекларируемой наличной иностранной валюты для иностранных туристов, передает РИА «Новости».

В ассоциации считают, что существующий лимит недостаточен для состоятельных гостей из стран Ближнего Востока и Азии, которые сейчас преобладают среди иностранных туристов, посещающих Россию.

АТОР отмечает, что многие зарубежные гости сталкиваются с отказами банков обменивать старые купюры, а критерии определения ветхости банкнот различаются и не всегда прозрачны.

Участники рынка сообщают, что обменные пункты либо устанавливают невыгодный курс, либо вовсе отказываются принимать купюры, выпущенные ранее.

Также ассоциация обращает внимание на неудобный график работы обменных пунктов, большая часть которых закрывается в 18:00, что особенно неудобно для туристов премиум-сегмента.

В этой связи АТОР предлагает Центробанку рекомендовать банкам иметь минимум один круглосуточный обменный пункт в каждом городе или регионе и ввести четкие стандарты по определению ветхости купюр и правилам обмена.

По мнению АТОР, реализация подобных мер повысит туристическую привлекательность России и будет способствовать росту въездного туризма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, туристическая отрасль России демонстрирует устойчивый рост благодаря национальному проекту и инвестициям в инфраструктуру, сервис и обучение кадров.

На XXI съезде Российского союза туриндустрии уделили внимание мерам по увеличению турпотока и запуску мониторинга для выявления «слепых зон» развития отрасли.

Рост въездного туризма в России в прошлом году превысил один млн человек.