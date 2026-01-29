Депутаты Франции одобрили отмену супружеского долга в браке

Tекст: Елизавета Шишкова

Депутаты Национального собрания Франции одобрили законопроект, предусматривающий отмену супружеского долга, передает РИА «Новости». Согласно новым положениям, совместная жизнь супругов не будет подразумевать обязательств вступать в сексуальные отношения.

Законопроект разработали Мари-Шарлотт Гарен из партии «зеленых» и Поль Кристоф из партии «Горизонты». Теперь документ будет направлен на рассмотрение в Сенат, и авторы рассчитывают на его окончательное принятие до наступления лета.

В Гражданском кодексе Франции отсутствует прямое упоминание супружеского долга, однако в нем говорится об «общности жизни» между супругами. Законопроект уточняет, что это не должно трактоваться как обязанность к сексуальным отношениям, сообщает радиостанция Franceinfo.

Поводом для внесения изменений стало дело 69-летней француженки, которую муж обвинил в разводе из-за ее отказа от интимных отношений. Супруги прожили вместе с 1984 года, у них четверо детей. В 2012 году женщина подала на развод, указав на жестокость супруга, после чего он подал встречный иск.

После партия «Непокорившаяся Франция» внесла в парламент законопроект об отмене супружеского долга.