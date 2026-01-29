СМИ: США намерены нанести точечный удар по руководству Ирана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент США Дональд Трамп рассматривает различные сценарии действий против Ирана, включая точечные удары по службам безопасности и руководству страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

По информации агентства, обсуждается идея вдохновить протестующих и создать условия для смены власти в Тегеране. Несколько источников сообщили, что целью могут стать командиры и учреждения, которые Вашингтон считает ответственными за насилие против демонстрантов.

По словам источников, удары должны придать протестующим уверенность для захвата правительственных зданий и объектов служб безопасности. Израильские и арабские чиновники считают, что только воздушных атак недостаточно для существенного ослабления позиций иранских властей.

Официального решения по этому вопросу Вашингтон пока не принял, подчеркнули источники. Также обсуждается вариант более масштабного удара, который может иметь долгосрочные последствия, включая уничтожение иранских ракет, способных угрожать союзникам США в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль следит за развитием событий вокруг Ирана. Переговорные механизмы по ситуации вокруг Ирана сохраняют свою актуальность, а применение силы может привести к хаосу в регионе, отметили в руководстве России.

Ранее CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьезный удар. Телеканал отметил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает такую возможность. А причина в том, что предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном о ядерной программе не принесли результатов.