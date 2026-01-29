Tекст: Денис Тельманов

Совет ЕС опубликовал решение о введении санкций против российских тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова и Сергея Полунина, передает ТАСС.

В публикации в «Официальном журнале» ЕС отмечается, что они обвиняются в поддержке действий правительства России по Украине в рамках своей профессиональной деятельности.

Согласно документу, санкции включают запрет на въезд в страны Евросоюза и блокировку любых финансовых активов в европейских банках при их обнаружении.

Подчеркивается, что санкции относятся к персональным мерам и действуют в отношении всех, кто признан причастным к поддержке российского руководства.

ЕС регулярно расширяет санкционные списки в связи с событиями на Украине и действиями России. В документе отдельно указано, что ограничения касаются как журналистской, так и творческой деятельности фигурантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

В ООН отметили, что односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с общим населением свыше двух млрд человек.

Евросоюз ввел санкции против таких государств, как Россия, Беларусь, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Ливия, Судан, Сомали, Йемен, Бурунди, ЦАР, Республика Конго, Гвинея и другие. Эти меры признаны неправомерными с точки зрения международного права.