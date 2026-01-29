Пожарные Франции вышли на массовый протест против ухудшения условий труда

Пожарные Лилля устроили масштабный протест против ухудшения условий труда

Tекст: Тимур Шайдуллин

Около 700 пожарных французского департамента Нор собрались на трассе N356 в районе кольцевой дороги Лилля, чтобы выразить протест из-за ухудшения условий труда. Протестующие пришли в форме, с плакатами и флагами профсоюзов, а также жгли покрышки и баки, что вызвало перебои в движении транспорта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на France 3. Позже участники протестов переместились в центр города, где продолжили свои акции.

По данным телеканала, профсоюзы заявили о нехватке 7 млн евро и 160 сотрудников в пожарной службе региона. Представители подчеркнули, что эти проблемы мешают спасателям выполнять свои обязанности в полном объеме.

Пожарные также выступают против введенного с 1 января запрета на ношение бороды и требуют снизить рабочую нагрузку.

Ранее фермеры Франции завалили улицы городов более чем тысячей тонн навоза в ходе протестов. До этого работники высокоскоростных поездов остановили работу, требуя повышения премий и стабильного расписания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона снизился до 11% и сравнялся с худшим рейтингом среди лидеров страны.