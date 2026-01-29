  • Новость часаВ акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна
    Лидер оппозиции ФРГ призвал Мерца позвонить Путину

    Хрупалла призвал Мерца начать переговоры с Путиным ради мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер оппозиционной «Альтернативы для Германии» предложил канцлеру ФРГ начать диалог с президентом России для достижения мира на Украине, подчеркнув важность интересов граждан.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца напрямую связаться с президентом России Владимиром Путиным для достижения мира на Украине, передает ТАСС.

    Выступая с обращением к Мерцу, Хрупалла заявил: «Если вы можете и, прежде всего, хотите, то проявите как глава правительства ФРГ уверенность в себе, позвоните, наконец, в Москву, проведите переговоры ради мира и процветания на европейском континенте».

    Помимо этого, политик добавил, что если Мерц не готов к активным действиям, то ему стоит остаться в Берлине и предпринять попытку проводить политику в интересах граждан ФРГ. Хрупалла раскритиковал нынешний курс правительства, подчеркнув, что главная задача – забота о благополучии собственных жителей.

    Ранее в четверг другой сопредседатель АдГ Алис Вайдель назвала отказ Германии от участия в Совете мира стратегической ошибкой. А 17 января Хрупалла заявил о важности диалога с Россией для прекращения конфликта на Украине.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.


    28 января 2026, 23:02 • Новости дня
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России

    Главный раввин Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России

    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, потому что чувствуют себя комфортно.

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин России Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, сообщается на сайте Кремля.

    «Прежде всего мы гордимся тем, что мы живем здесь, потому что здесь реально, слава Богу, чувствуем себя комфортно. Мы чувствуем этот многонациональный мир, это что-то особенное», – заявил Лазар.

    Лазар отметил, что российские евреи выражают большую благодарность президенту за повседневные усилия по обеспечению комфорта и безопасности. Главный раввин также подчеркнул, что понимает важность этого вопроса для главы государства.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мир и согласие между представителями разных конфессий обеспечивают стабильность страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    29 января 2026, 08:31 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    Мерц заявил о невозможности быстрого вступления Украины в ЕС

    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет присоединиться к Евросоюзу до выполнения Копенгагенских критериев, что занимает несколько лет, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на быстрое вступление Украины в Европейский союз, передает ТАСС.

    По его словам, вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года исключено, так как выполнение Копенгагенских критериев обычно занимает несколько лет. Мерц отметил, что для Украины важно иметь европейскую перспективу, но этот путь будет долгосрочным.

    Он подчеркнул, что постепенное сближение Украины с Евросоюзом возможно, но о быстром присоединении речь идти не может.

    Канцлер также прокомментировал ситуацию на Украине и отметил, что ФРГ поддерживает контакты с американской и украинской делегациями, а прямые переговоры между Украиной и российской стороной вызывают у Берлина надежду на скорейшее завершение процесса.

    Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль, в свою очередь, заявил, что не считает целесообразными прямые переговоры между Германией, Европой и Россией сейчас. Он отметил, что вопрос о возможности таких контактов с президентом России Владимиром Путиным должен решаться позже.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС дорожную карту, предполагающую ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Польский президент Кароль Навроцкий выразил сомнения относительно возможности реализации этих планов.

    Политолог Александр Рар отметил, что принятие Киева в ЕС создаст проблемы для Брюсселя.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Мерц призвал Европу говорить на языке силы

    Politico: Мерц призвал Европу говорить на языке силы

    Мерц призвал Европу говорить на языке силы
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа должна научиться говорить на языке силы, чтобы выстоять в условиях нарастающего соперничества великих держав, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Politico.

    «Мы сможем реализовать свои идеи в мире только тогда, когда сами научимся говорить на языке силовой политики, когда сами станем европейской державой», – подчеркнул Мерц в выступлении в Бундестаге в четверг, сообщает Politico.

    Мерц отметил, что будущее Европы зависит от ее способности принять логику жесткой военной и экономической силы, чтобы сохранить свой статус силы демократии на мировой арене. Он назвал Евросоюз «нормативной альтернативой империализму и автократии» и добавил, что Европе есть что предложить партнерам во всем мире не только в экономическом, но и в ценностном смысле.

    Канцлер также осудил высказывание президента США Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО якобы не участвовали на передовой в Афганистане, напомнив, что за почти двадцатилетнюю миссию в этой стране погибли 59 немецких военных. «Мы не позволим приуменьшать значение этой миссии», – подчеркнул Мерц. Он обратился к немецким военным: «Ваша служба была и остается ценной».

    Несмотря на зависимость Германии от военной поддержки США, Мерц призвал к сохранению трансатлантического альянса и предостерег от необдуманных шагов, которые могут поставить под угрозу сложившиеся союзы. В то же время он подчеркнул, что Германия должна стать более самостоятельной в вопросах обороны, и пообещал создать сильнейшую обычную армию в Европе.

    В прошлом году власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза.

    29 января 2026, 12:38 • Новости дня
    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

    Политолог Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном
    @ Andreas Gora/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры в нынешнем году активизируют попытки «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС». Они используют дискурс в своих карьерных интересах. Но о реальном украинском членстве в Евросоюзе речи не идет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление республики в ЕС к 2027 году.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказывает Украине в быстром вступлении в ЕС, поскольку страна действительно не сможет выполнить условия ни за год, ни за два. А по моему мнению, вообще никогда», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Но Брюсселю и не нужно вступление Украины в ЕС ни в какой перспективе. Киев для Европы – расходный материал в рамках нынешней попытки ослабления России. Уверен, в реальности вопрос украинского членства в Евросоюзе среди еврочиновников высокого уровня даже не рассматривается в качестве реалистичного сценария», – признался он.

    «Украина близка к выработке своего ресурса. Боевые действия «до последнего украинца» никто в Брюсселе не отменял. Когда страна перестанет быть нужной в этом контексте, ЕС оставит ее один на один со своими проблемами. Впрочем, возможно Европа даже начнет давить на украинскую сторону. Тем более, что «финансовая узда» на Киев уже накинута», – заметил спикер.

    «Но до тех пор Брюссель будет тянуть время. Думаю, в этом году еврочиновники активизируют «политический туризм» на Украину. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также представители европейских стран будут регулярно приезжать в Киев, одобрительно кивать, говорить, что реформы «идут в нужном направлении», но этим все и ограничится», – продолжил эксперт.

    «К процессу урегулирования украинского кризиса происходящее тоже не будет иметь никакого отношения. Брюссель не может дать Киеву никаких гарантий безопасности – ни в обмен на территориальные уступки, ни на что-то еще», – детализировал Скачко.

    «Нынешнее выступление Мерца объясняется еще и внутриевропейской борьбой за статус регионального лидера. Канцлер ФРГ, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и ряд других акторов пытаются в своих карьерных интересах «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС», – резюмировал политолог.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул он, напомнив, что каждая страна-кандидат должна сначала выполнить «Копенгагенские критерии», а этот процесс обычно занимает не один год.

    В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом ЕС. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Евросоюзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал политик.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова стать членом в ЕС в следующем году. «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 год – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский назвал такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – отмечал эксперт.

    Кроме того, 2027 год упоминается в этом контексте и в проекте мирного соглашения, подготовленном украинскими и европейскими чиновниками и представленном Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на урегулирование кризиса и территориальные уступки России, только если Украина станет полноценным членом ЕС.

    В 1993 году на саммите Евросовета в Копенгагене были приняты критерии для стран, планирующих вступить в ЕС. Основные пункты: создание институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона и защиту меньшинств, а также конкурентоспособная рыночная экономика. Еще одно условие: способность страны интегрировать в свое правовое пространство так называемые Acquis communautaire – базу европейского права.

    29 января 2026, 02:40 • Новости дня
    Путину доложили о запуске проектов центра «Сириус» в Казахстане
    Путину доложили о запуске проектов центра «Сириус» в Казахстане
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В Алма-Ате стартовало строительство первой международной школы и образовательного центра «Сириус» для поддержки талантливых детей, рассказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва в среду президенту России Владимиру Путину.

    «Мы создаём международную школу «Сириус» и центр по работе с талантами в Алма-Ате – с республикой, с Министерством образования, акиматом», – сказала Шмелёва.

    Она рассказала, что в рамках трёхдневного Саммита талантов в Казахстане были представлены интегрированные образовательные программы по математике, физике, информатике и биологии, а также междисциплинарные проекты, аналогичные конкурсам «Большие вызовы». Мероприятие вызвало большой интерес среди школьников и педагогов республики.

    «Таким образом, мы заложили камень, школу мы уже начали строить, начали создавать эти программы. Соответственно, Касым-Жомарт Кемелевич пригласил меня, выслушал и поддержал все наши инициативы, в том числе предложив создать школу ещё и в Астане», – указала Шмелёва. – «Казахстан первый на постсоветском пространстве создаёт полноформатную модель образовательного центра «Сириус» и международной школы для того, чтобы работать с талантами всей республики».

    В школе планируется разместить 600 проживающих детей, 600 учащихся и 400 работающих специалистов, что делает проект одним из крупнейших в регионе.

    Президент Путин подчеркнул, что накопленный опыт «Сириуса» поможет успешно реализовать проект в Казахстане. Он выразил уверенность, что образовательная модель центра станет удачной и востребованной.

    «В Казахстане, так же как и в России, очень много молодых, талантливых детей, и создать условия для их полноценного развития, для того, чтобы они вносили потом вклад в развитие своих стран, – это чрезвычайно важно», – отметил президент.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, молодые ученые представили 76 изобретений на конгрессе в «Сириусе». Научная сфера названа успешным социальным лифтом для россиян. Анонсировано подписание соглашения по созданию Квантового университета.

    28 января 2026, 22:01 • Новости дня
    Путин отметил значение памяти о Холокосте для россиян

    Путин: Россия хранит память о Холокосте и не забывает о злодеяниях нацистов в СССР

    Путин отметил значение памяти о Холокосте для россиян
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями еврейской общины подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    Россия придает особое значение памяти о Холокосте, поскольку страна не забывает злодеяния нацизма, совершенные на территории СССР, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями еврейской общины.

    «Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю, – более 1 млн советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений», – подчеркнул президент.

    Владимир Путин обратил внимание на совпадение Международного дня памяти жертв Холокоста и годовщины полного снятия блокады Ленинграда. По словам президента, не случайно эти две даты приходятся на один день, ведь обе связаны с преступлениями, совершенными нацистами против мирных жителей.

    «Это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населенного пункта – и прежде всего жертвами стали представители гражданского населения, всех национальностей», – заявил Путин.

    «Это именно люди гражданские, не комбатанты, как в таких случаях говорят, не военные. Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город, Конечно, это тоже преступление против человечности, совершенно очевидная вещь», – отметил президент России.

    Президент Владимир Путин встретился с руководителями российской еврейской общины.

    Минобороны России запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    29 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин объявил о планах создания университета на базе «Сириуса» в ОАЭ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном президент России Владимир Путин озвучил планы создать в ОАЭ российский университет и молодежный научный парк под эгидой центра «Сириус».

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах открытия в ОАЭ российского университета и молодежного научного парка под эгидой образовательного центра «Сириус», передает РИА «Новости». По его словам, такой шаг позволит укрепить сотрудничество между двумя странами в сфере образования и науки.

    «В планах открытие российского университета, а также молодежного научного парка под эгидой центра «Сириус», – сказал Путин.

    В ходе встречи Путин также отметил, что ежегодно увеличивается количество российских туристов, посещающих ОАЭ. «Ежегодно растет число туристов из России, посещающих вашу страну. За девять месяцев 2025 года это уже полтора миллиона человек, рост – 18%», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил президента России Владимира Путина за теплый прием и гостеприимство.

    Россия отметила рост товарооборота с ОАЭ и признала Эмираты одним из ключевых торговых партнеров в арабском мире. Россия выразила благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров с США и Украиной в Абу-Даби.

    Неделей ранее в Абу-Даби прошли переговоры с участием делегаций России, США и Украины, организованные президентом ОАЭ.


    28 января 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии мрачных страниц в отношениях с Сирией
    Путин заявил об отсутствии мрачных страниц в отношениях с Сирией
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что между Россией и Сирией на государственном уровне никогда не возникало тяжелых моментов.

    Во время встречи с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа в Кремле он напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1944 году, когда продолжалась Вторая мировая война, передает РИА «Новости».

    «Российско-сирийские отношения имеют глубокие корни. Еще в 1944 году, шла Вторая мировая война, а Советский Союз и Сирия подписали соответствующее соглашение о дипломатических отношениях. И все эти годы на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц», – сказал он.

    Ранее Путин отметил достижения в развитии отношений России и Сирии.

    28 января 2026, 21:10 • Новости дня
    Мерц приветствовал продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии заявил о важности продолжения переговоров между Москвой и Киевом, подчеркнув стремление ускорить завершение конфликта.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал продолжение переговоров между представителями России и Украины, которые стартовали в Абу-Даби.

    На пресс-конференции с премьер-министром Румынии Илие Боложаном, он отметил, что Германия совместно с европейскими партнерами будет прилагать усилия для скорейшего завершения конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Мерц подчеркнул: «Хорошо, что переговоры между украинцами и россиянами, начавшиеся в Абу-Даби, продолжаются».

    Глава правительства Германии также заявил: «Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились». По словам канцлера, Берлин настаивает на необходимости сохранения России за столом переговоров и готовности закончить конфликт дипломатическим путем. Мерц выразил уверенность, что переговорный процесс позволит найти решение для прекращения военных действий на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля. Также Кремль выразил удовлетворение стартом прямых переговоров и отметил сложность обсуждений.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала встречу России, США и Украины в Абу-Даби историческим событием. А президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших» событиях на переговорах по Украине.

    28 января 2026, 22:27 • Новости дня
    Путин заявил о роли межконфессионального согласия для стабильности России

    Путин: Мир и согласие разных конфессий в России обеспечивают ей стабильность

    Tекст: Вера Басилая

    Мир и согласие между разными конфессиями РФ достигнуты благодаря общей культуре, в которую каждый народ вносит свой вклад, именно это обеспечивает стабильность российского государств, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями еврейской общины.

    Президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой заявил, что мир и согласие между представителями разных конфессий стали возможны благодаря общей и религиозной культуре народов страны, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы упомянули о мире и согласии между представителями разных конфессий в России, и должен сказать, что это прежде всего благодаря общей и религиозной культуре народов России. Вот это лежит в основе того взаимоотношения, которое сложилось между представителями разных конфессий», – отметил российский лидер.

    Путин подчеркнул, что каждый народ и каждая конфессия вносят свой вклад в стабильность страны, осознавая важность взаимодействия между этносами и религиями для устойчивости России.

    «Это вклад каждого народа России в эту стабильность и в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям. Это очень важно, и мы, безусловно, будем это поддерживать», – заверил президент России.

    Путин также подчеркнул, что вечные ценности по сути едины для всех народов, а разрушить согласие легко, тогда как воссоздать и сохранить его непросто.

    «Во многих странах, думаю, что многие задумались и понимают сейчас, что разрушить легко, а воссоздать и сохранить это непросто. Мы вместе, именно вместе, работали над этим, работаем и будем это делать в будущем для интересов всей страны», – заявил Путин.

    Президент Владимир Путин провел встречу с руководителями российской еврейской общины.

    Владимир Путин подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    29 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин пригласил президента ОАЭ на личную встречу после переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пригласил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна продолжить беседу в формате личной встречи после переговоров.

    Путин выступил с этим предложением на российско-эмиратских переговорах, передает РИА «Новости». По словам Путина, он предложил сначала дать возможность всем коллегам высказаться по ключевым вопросам, а затем пригласил Аль Нахайяна на рабочий обед для личного разговора.

    «Я предложил бы, Ваше высочество, дать возможность высказаться нашим коллегам по всем наиболее чувствительным и важным для нас вопросам, а потом хотел бы пригласить вас на рабочий обед, где мы с вами с глазу на глаз могли бы поговорить по всем этим проблемам», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и гостеприимство.

    Россия отметила укрепление статуса ОАЭ как одного из ключевых торговых партнеров в арабском мире и рост товарооборота между странами.

    Россия выразила благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров с США и Украиной в Абу-Даби.

    29 января 2026, 09:38 • Новости дня
    FT сообщила о планах Германии создать спутниковую систему обнаружения ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия планирует первой из европейских стран создать спутниковую систему обнаружения ракет на фоне стремления Европы снизить зависимость от США, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу космического командования страны, генерал-майора Михаэля Траута.

    Германия намерена первой в Европе создать национальную спутниковую систему обнаружения ракет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times и генерал-майора Михаэля Траута, главы космического командования страны.

    По его словам, проект будет иметь национальный характер, но при этом открыт для сотрудничества с другими европейскими странами.

    Траут подчеркнул, что существует острая необходимость в развитии суверенных возможностей Германии и Европы по обнаружению и перехвату ракет, поскольку это сделает их более сильными партнерами для США. Сейчас, по данным Financial Times, европейские страны зависят от системы предупреждения, которую через НАТО предоставляют Соединенные Штаты.

    Позиция бывшего президента США Дональда Трампа по отношению к Европе подтолкнула европейские государства к стремлению развивать собственные оборонные технологии. Траут не раскрыл детали по срокам или бюджету создания системы, однако отметил, что глава обороны Германии поставил задачу быть готовыми к войне к 2029 году.

    В завершение генерал-майор заявил: «В космосе мы должны быть готовы к бою уже сейчас, если это потребуется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Норвегия и Германия согласились профинансировать закупку двух зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.

    Германия выделила 500 млн долларов на поставку американского оружия Киеву.

    В немецком бизнесе выражают опасения из-за возможного возвращения воинского призыва.

    29 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин и президент ОАЭ поговорили с Грефом в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин представил президенту ОАЭ шейху Мухаммеду Аль Нахайяну главу Сбербанка Германа Грефа на встрече в Кремле.

    Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу с главой Сбербанка Германом Грефом в Кремле, передает РИА «Новости». Визит президента ОАЭ является официальным, и в рамках программы он встретился с Владимиром Путиным для переговоров и обмена делегациями обеих стран.

    После торжественной церемонии встречи лидеры представили друг другу членов своих делегаций. В ходе приветствия Путин познакомил Аль Нахайяна с Германом Грефом. Президенты и глава Сбербанка коротко пообщались в неформальной обстановке, обсудив возможные направления сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин встретил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Кремле.

    Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посещает Россию уже в четвертый раз в статусе главы ОАЭ. В октябре 2022 года и июне 2023 года он встречался с российским лидером в Петербурге. В октябре 2024 года он принимал участие в саммите БРИКС в Казани.

    В последний раз президент ОАЭ приезжал в Москву на переговоры с российским лидером в августе 2025 года.


    29 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана

    Путин: Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    По словам российского президента, ситуация на иранском треке находится в центре внимания Москвы, передает ТАСС.

    «Конечно, мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас на иранском треке», – сказал он.

    Ранее Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    29 января 2026, 13:36 • Новости дня
    В Кремле подтвердили обсуждение военных баз на переговорах Путина и аш-Шараа

    Песков: Путин и аш-Шараа обсуждали тему российских военных баз в Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вопрос российских военных баз в Сирии обсуждался на переговорах в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Что касается российских военных баз – эта тема присутствовала в повестке дня переговоров». Он также отметил, что детали по этому вопросу не будут озвучиваться публично, передает ТАСС.

    Накануне Путин отметил достижения в развитии отношений России и Сирии.

    Во вторник Reuters сообщило, что российские военные начали покидать сирийский аэродром Эль-Камышлы, технику транспортируют на базу Хмеймим.

    В декабре Кремль оставил без комментариев, вопрос о том, обсуждал ли президент России Владимир Путин с главой МИД в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шибани тему российских военных баз в Сирии.

