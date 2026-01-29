  • Новость часаВ акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна
    29 января 2026, 16:46

    Январь стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Январь 2026 года стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Елизавета Шишкова

    Январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Метеорологическая обсерватория Московского государственного университета зафиксировала аномальное количество осадков в январе 2026 года, передает ТАСС.

    Представители университета заявили: «Уходящий январь – самый снежный в Москве за последние 203 года. Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами».

    По данным обсерватории, температура воздуха в январе была на полтора градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 6,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков. Снегопад повлиял на стоимость такси, которая увеличилась в несколько раз.

    29 января 2026, 08:07
    Потасовка на Арбате закончилась поножовщиной и уголовными делами

    Алексей Дегтярёв

    Конфликт в центре российской столицы привел к госпитализации участников с ножевыми ранениями, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Арбат между группой граждан, один из мужчин получил ножевое ранение в живот, другой – рану щеки, третий – тяжелые травмы головы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что происшествие случилось в ночное время. В отношении двух участников завели уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

    Ранее сообщалось, что в ходе драки в Москве на Люблинской улице произошла стрельба, по предварительным данным, один человек пострадал.

    До этого в столице после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета пять человек попали в больницу.

    29 января 2026, 09:01
    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, установлен третий рекорд января

    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Мария Иванова

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, что стало третьим метеорологическим рекордом января и превысило показатель 1977 года почти в два раза, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

    В Москве установлен третий за месяц метеорологический рекорд по количеству выпавших осадков, передает Telegram-канал Поздняковой.

    По словам синоптика, за сутки на ВДНХ выпало 14 мм осадков, что значительно превышает прежний рекорд 1977 года, когда за аналогичный период зафиксировали 8,4 мм.

    Всего за двое суток в столице выпало 27 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. С начала января на ВДНХ зафиксировано уже 76,2 мм осадков – это 147% от нормы для первого месяца года.

    Позднякова отметила, что этот январь выделяется и по количеству рекордов: обычно в истории инструментальных наблюдений бывало не более двух дней с рекордными осадками в январе, такие случаи фиксировали только в 1970 и 1995 годах. Она подчеркнула, что месяц еще не завершен, поэтому есть вероятность обновления рекорда и по высоте снежного покрова. На 29 января 1994 года этот показатель достигал 61 см.

    Напомним, накануне в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. За день до этого в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Между тем москвичам пообещали облачный и морозный четверг.

    29 января 2026, 16:30
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    26 января 2026, 21:22
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    @ roscosmos.ru

    Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок снежного циклона, приближающегося к Москве.

    Снимки сделаны с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Напомним, метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве, который будет действовать до 29 января, из-за снегопада.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды.

    26 января 2026, 20:10
    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды

    Дарья Григоренко

    Ожидаемое ухудшение погодных условий в Москве и Московской области может повлиять на работу аэропортов, сообщили в Росавиации.

    Синоптики прогнозируют очень сильный снег, метель и гололедицу с полуночи 27 января до полудня 29 января. В период непогоды возможны задержки и отмены рейсов, а также корректировки расписания на прилет и вылет, передает ТАСС.

    В Росавиации пояснили, что подобные меры необходимы для соблюдения безопасности полетов. «Безопасность полетов остается абсолютным приоритетом для всех служб», – подчеркнули представители ведомства. Для обеспечения движения воздушных судов потребуется регулярная очистка взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработка самолетов противообледенительными жидкостями.

    В понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    28 января 2026, 13:04
    Приезжий разгромил музей и аквариум в центре Москвы

    Алексей Дегтярёв

    В центре российской столицы задержали злоумышленника, который ранним утром проник в учреждение культуры и повредил элементы интерьера, сообщили в Росгвардии.

    Сигнал тревоги поступил ранним утром из охраняемого культурного учреждения на Никитском бульваре, на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Правоохранители задержали мужчину, который незаконно проник в помещение. Им оказался 24-летний гость столицы, он разбил окно второго этажа, чтобы попасть внутрь здания. Там он разбил аквариум и повредил несколько дверей.

    Задержанный заявил правоохранителям, что не помнит обстоятельств случившегося, однако свою вину полностью признал. Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в отдел полиции.

    В декабре 2025 года неизвестный проник в храм Иоанна Предтечи, Захарии и Елисаветы в городе Кимры в Тверской области и сломал часть имущества.

    28 января 2026, 16:25
    Эксперт связал сильные снегопады в Москве с изменением климата

    Ученый Пинаев объяснил январские снегопады в столице влиянием климата

    Тимур Шайдуллин

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    Сильные снегопады в Москве и Подмосковье напрямую связаны с глобальным изменением климата, заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев в беседе с ТАСС. По его словам, изменение климата становится причиной ярко выраженных погодных явлений во все времена года, а зимой это проявляется в виде мощных снегопадов.

    Пинаев пояснил, что повторный сильный снегопад в январе произошел из-за движения воздушных масс разной температуры. Он отметил, что повышение температуры воздуха с минус 20 до минус 10-16 градусов вызвало движение теплого насыщенного влагой воздуха вверх, его охлаждение и, как следствие, выпадение осадков.

    По информации Гидрометцентра РФ, за январь в столице выпало 69 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. Рекордным по осадкам остается январь 2005 года, когда за месяц выпало 97,5 мм.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. На отдельных метеостанциях зафиксировали около 10-11 мм осадков, что составляет 20% январской нормы.

    Накануне москвичи вынуждены были идти пешком на работу из-за сильного снегопада. Также во вторник на метеостанции ВДНХ обновили суточный рекорд по осадкам – 13,2 мм, прежнее значение составляло 10,6 мм с 27 января 1995 года.

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси. Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса.

    29 января 2026, 14:12
    Умные камеры Москвы начали фиксировать электросамокаты на дорогах

    Елизавета Шишкова

    В столице система видеоаналитики теперь способна распознавать электросамокаты, электровелосипеды и дорожные работы на автомобильных полосах.

    Умные камеры Центра организации дорожного движения Москвы начали фиксировать новые типы дорожных инцидентов, передает ТАСС. Теперь система может распознавать проведение дорожных работ и движение электросамокатов и электровелосипедов по автомобильным полосам, что ранее не отслеживалось.

    Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил: «Круглосуточная работа »умных« камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей. В конце прошлого года система видеоаналитики стала распознавать два новых типа инцидентов – проведение дорожных работ и перемещение пользователей средств индивидуальной мобильности по автомобильным полосам. Теперь камеры фиксируют 15 видов нештатных ситуаций на дороге».

    На ключевых магистралях Москвы сейчас функционирует более 1,5 тыс. умных камер. Они в режиме реального времени фиксируют опасные ситуации, а не только нарушения ПДД. Информация о дорожных работах моментально поступает в Ситуационный центр ЦОДД, где специалисты выводят предупреждения на дорожные табло и передают данные патрулям.

    Если работы на дороге не согласованы, экипаж Дорожного патруля выезжает для проверки безопасности, что позволяет своевременно информировать водителей. Аналогично поступают сигналы о движении электросамокатов и электровелосипедов по автомобильным полосам – это запрещено ПДД и может привести к аварийным ситуациям. Система позволяет быстро реагировать и предотвращать ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы проката в Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей со старта сезона. Камеры в Москве выявили 8 тыс. нарушителей на электросамокатах.

    27 января 2026, 10:47
    Снегопад в Москве взвинтил цены на такси в разы
    Снегопад в Москве взвинтил цены на такси в разы
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Алексей Дегтярёв

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси и вызвали перебои в работе курьерских служб.

    Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса, передает ТАСС.

    Агрегаторы такси и навигационные сервисы рекомендуют горожанам воспользоваться метрополитеном из-за сложной дорожной ситуации.

    «Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте», – отмечается в рассылке одного из операторов.

    Сервисы доставки продуктов также предупреждают клиентов о возможных опозданиях курьеров. Представители компаний обещают привозить заказы максимально оперативно, однако просят учитывать погодные факторы.

    Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник в столице выпало девять мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Снегопады сопровождались порывами ветра до 14 метров в секунду.

    До этого синоптики предупреждали, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега.

    27 января 2026, 14:06
    Москвич напал на соседку с ложкой для обуви из-за доставки

    Алексей Дегтярёв

    Пьяный житель столицы с ложкой в руках набросился на пожилую женщину, обвинив ее в создании неудобств из-за постоянных заказов товаров на дом, сообщили в главном управлении Росгвардии по городу.

    Инцидент произошел в одной из квартир на Медынской улице, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Пожилая женщина пожаловалась росгвардейцам на агрессивного нетрезвого соседа.

    Подозреваемому 53 года, он, по словам пострадавшей, бросился на нее с подвернувшимся под руку предметом быта. Причиной агрессии стало обвинение соседки в личных неудобствах из-за ее частых интернет-заказов с доставкой товара на дом.

    Отмечается, что мужчина напал с женщиной с ложкой для обуви. Он пнул сумку пострадавшей и вернулся домой. Правоохранители задержали нападавшего и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

    Ранее в одном из магазинов Ярославля мужчина атаковал посетительницу с ножницами, он ранил ее, нападавшего задержали очевидцы.

    27 января 2026, 12:18
    Москвичам пришлось идти пешком на работу из-за снегопада

    Алексей Дегтярёв

    Пассажиры общественного транспорта в столице массово покинули салоны автобусов и отправились пешком из-за крупного дорожного затора на магистрали.

    На снятых очевидцами кадрах заметно, как вереница автобусов и электробусов выстроилась в длинную очередь, а люди вынуждены продолжать путь самостоятельно, передает телеканал 360.

    «Дублер стоял из-за фур, которые не могли подняться после «Меги» на съезд на МКАД», – рассказала одна из женщин.

    При этом параллельная транспортная артерия функционирует нормально. В местных соцсетях пишут, что на Троицкой линии метрополитена пассажиропоток движется стандартно, скопления граждан не наблюдается.

    Ранее сообщалось, что за ночь в Москве выпало 11 мм осадков, этот показатель установил новый суточный рекорд для 27 января. Также такой объем составляет 21% месячной нормы осадков.

    27 января 2026, 11:31
    Пьяный москвич попытался зарезать жену и сына

    Алексей Дегтярёв

    На севере столицы глава семейства в состоянии алкогольного опьянения нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну-подростку, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Инцидент произошел вечером 26 января в квартире жилого дома, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, нетрезвый мужчина нанес не менее четырех ударов ножом жене и восемь – собственному ребенку. Пострадавших оперативно доставили в больницу, а нападавшего задержали правоохранители.

    Дело завели по статье «Покушение на убийство двух лиц».

    Также стало известно, что фигуранту назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза.

    В декабре в Казани 37-летний мужчина убил жену во время ссоры, их маленький сын получил травму головы.

    В мае в Казани иностранец убил бывшую супругу в день рождения сына.

    28 января 2026, 14:49
    Володин предложил выразить соболезнования США из-за погибших при снегопадах

    Вера Басилая

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США, а также семьям погибших во время аномальных снегопадов, которые обрушились на ряд штатов этой страны.

    «51 человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замерзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из Конгресса Соединенных Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада», – заявил Володин в видео в его канале Max.

    По данным местных властей, всего в результате стихии погибли более 50 человек в разных регионах страны. Жертвы зафиксированы в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас. В Нью-Йорке на улицах замерзли насмерть десять человек, что стало одним из самых трагических последствий нынешней снежной стихии.

    Ранее экстремальная зимняя буря обрушилась на восточные регионы США. В результате стихии погиб 51 человек. Около 400 тыс. домов на юге страны остались без электричества.

    Сообщалось, что сильнейшая снежная буря затронула 200 млн американцев.

    Паромы Нью-Йорка приостановили работу из-за бури.

    27 января 2026, 18:22
    Путин поприветствовал участников Международных Рождественских чтений в Москве

    Тимур Шайдуллин

    Президент России направил участникам XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений приветствие, подчеркнув реализацию уникальных совместных инициатив и проектов последних лет.

    Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений, сообщается на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что форум объединяет представителей Русской православной церкви, других традиционных религий, государственных органов, ученых, политиков и деятелей культуры. Путин отметил насыщенную повестку, открытые дискуссии и атмосферу взаимопонимания на мероприятии.

    «Ваш авторитетный форум – всегда большое, значимое событие в жизни страны. Объединяя представителей Русской православной церкви, других традиционных религий России, руководителей органов власти, ученых, политиков, деятелей культуры, он отличается насыщенной повесткой, открытыми и содержательными дискуссиями, атмосферой взаимопонимания и плодотворного, созидательного общения», – говорится в телеграмме президента.

    Путин отметил, что участники чтений обсудят широкий спектр вопросов, связанных с развитием отечественных образовательных традиций и воспитанием молодежи на основах духовно-нравственных ценностей, патриотизма и гражданственности. Особое внимание, по словам главы государства, уделяется совершенствованию взаимодействия государства, Церкви и гражданского общества.

    Он также отметил успехи в реализации совместных проектов, особо выделив создание Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», ставшего крупным международным просветительским и научным центром. Президент выразил уверенность, что нынешние чтения пройдут на высоком уровне и принесут значимые результаты, пожелав участникам удачи и всего доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России поприветствовал участников и гостей форума «Бессмертного полка России» и отметил уникальность этого движения.

    До этого во вторник Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге в годовщину полного освобождения города.

    Там же президент возложил букет темно-красных роз к безымянной братской могиле, где похоронен его брат Виктор, умерший в возрасте двух лет в блокаду Ленинграда.

    27 января 2026, 14:15
    На МЖД запустили снегоуборщик нового поколения

    МЖД: Новая универсальная снегоочистительная машина расчистит пути за два часа

    Тимур Шайдуллин

    В парке техники Московской железной дороги появилась новейшая универсальная снегоочистительная машина с возможностью круглосуточной работы на заснеженных участках, сообщили в МЖД.

    Универсальная снегоочистительная машина нового поколения начала работу на путях Московской железной дороги. Как отмечают в МЖД, техника отечественного производства способна справляться с серьезными снежными заносами и значительно ускоряет процесс уборки, передает ТАСС.

    Машина оснащена отвальными устройствами, которые способны убирать снежный покров толщиной до 150 сантиметров. Встроенная пневмоочистительная установка позволяет эффективно удалять снег между рельсами и на стрелочных переводах с помощью мощного воздушного потока. Для комфортной работы персонала внутри предусмотрено отдельное помещение для отдыха.

    По словам представителя МЖД, «технические характеристики УСМн позволяют ей работать в круглосуточном режиме, в условиях сильных снегопадов машина за два часа может полностью расчистить от снега железнодорожный путь длиною более 40 км». Новая техника будет использоваться на всей территории Московской железной дороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь в Москве выпало 9 мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Синоптики также предупреждают о возможном ухудшении видимости на дорогах из-за снежных заносов и гололедицы.

    Сильная метель уже вынудила закрыть прием воздушных судов в Шереметьево и вызвала серьезные дорожные заторы в Москве.

    27 января 2026, 11:59
    Синоптик сообщил о новом суточном рекорде осадков в Москве

    Синоптик Леус сообщил о рекордных снегопадах и сугробах в Москве

    Мария Иванова

    В течение одной ночи в Москве выпало 11 мм осадков, что стало новым суточным рекордом для 27 января и составило 21% месячной нормы, сообщил синоптик Михаил Леус

    В Москве за ночь на вторник установлен новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, сообщает Telegram-канал Леуса.

    По данным метеостанции ВДНХ, в столице выпало 11 мм осадков, что составляет около 21% от месячной нормы января. Это превышает прежний рекорд для 27 января, установленный в 1995 году, когда выпало 10,6 мм.

    Как отметил синоптик Михаил Леус, «точное значение нового рекорда станет известно после 21 часа, так как снегопады в течение дня продолжаются». На других метеостанциях мегаполиса также зафиксированы высокие показатели: от 11 мм на Балчуге до 12 мм в Тушино. Снежный покров в Москве за минувшие сутки вырос на 11 см и достиг 41 см высоты по данным ВДНХ.

    В Подмосковье максимальное количество осадков отмечено в Шереметьево, Клину и Ново-Иерусалиме – по 16 мм. В Новой Москве в Михайловском высота сугробов достигла 50 см – это самый высокий показатель по региону. В ряде других областей ЦФО высота сугробов местами доходит до 56 см.

    Рекорды фиксируют и в других городах: в Переславле-Залесском (Ярославская область) за ночь выпало 12 мм осадков – это превышает предыдущий рекорд, державшийся с 1983 года.

    Синоптики отмечают, что снегопады продолжаются, и метеорологам, вероятно, вскоре придётся обновлять данные о погодных рекордах.

    Ранее сообщалось, что в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Снегопад повлиял на резкий рост цен на такси. В аэропорту Шереметьево ограничивали прием рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

