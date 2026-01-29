В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел после того, как в машинное отделение судна начала поступать забортная вода, и экипаж подал сигнал бедствия, передает ТАСС. Пресс-служба Махачкалинского морского торгового порта сообщила, что спасатели незамедлительно приступили к необходимым действиям. На помощь судну были направлены два буксира, которые оперативно обеспечили безопасность судна и экипажа.

В результате все члены экипажа остались невредимы, судно находится у причала, угрозы затопления нет. Порт подчеркнул, что все действия были выполнены в соответствии с установленными регламентами по обеспечению безопасности на воде.

В четверг в акватории Каспийского моря произошло ЧП с кораблем «Каспиан Шива», который получил повреждения балластных танков недалеко от дагестанского побережья.

Представитель экстренных служб сообщил, что на борту сухогруза «Каспиан Шива», который сел на мель в семи километрах от торгового порта Махачкалы, находятся десять членов экипажа.