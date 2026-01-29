Зампред Мажилиса заявила о необходимости новой конституции Казахстана

Tекст: Денис Тельманов

Власти Казахстана рассматривают возможность принятия новой конституции в рамках реформы, передает ТАСС. Заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева отметила, что комиссия получила более двух тысяч предложений по изменению основного закона, и подчеркнула их значимость и обоснованность.

«Теперь перед нами стоит задача, которая выходит за рамки правки или дополнения отдельных разделов основного закона страны. Это не просто актуализация текста Конституции 1995 года к реалиям сегодняшнего дня, это глубокий пересмотр всей архитектуры государственного устройства, системы гарантий прав и свобод, механизма взаимодействия власти и общества. Такой уровень комплексных изменений органично выводит нас к необходимости нового текста, а не к серии фрагментарных поправок», – заявила она на заседании комиссии, которое транслировал Конституционный суд.

Еспаева также добавила, что в законе «О правовых актах» содержится норма, согласно которой при изменении более половины текста нормативного акта требуется принятие новой редакции. По словам зампреда Мажилиса, такое количество изменений делает необходимым не просто корректировку, а разработку и утверждение полностью нового основного закона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казахстане решили почти полностью переписать Конституцию. В проекте обновленной Конституции Казахстана предлагается изменить 77 статей, что затрагивает 84% всего основного закона.