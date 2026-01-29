Путин пригласил президента ОАЭ на личную встречу после переговоров

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин выступил с этим предложением на российско-эмиратских переговорах, передает РИА «Новости». По словам Путина, он предложил сначала дать возможность всем коллегам высказаться по ключевым вопросам, а затем пригласил Аль Нахайяна на рабочий обед для личного разговора.

«Я предложил бы, Ваше высочество, дать возможность высказаться нашим коллегам по всем наиболее чувствительным и важным для нас вопросам, а потом хотел бы пригласить вас на рабочий обед, где мы с вами с глазу на глаз могли бы поговорить по всем этим проблемам», – сказал глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и гостеприимство.

Россия отметила укрепление статуса ОАЭ как одного из ключевых торговых партнеров в арабском мире и рост товарооборота между странами.

Россия выразила благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров с США и Украиной в Абу-Даби.