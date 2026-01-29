  • Новость часаВ акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как может выглядеть новая попытка атаки ВСУ на российскую территорию
    Глава ГРУ Костюков оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    Суд взыскал с посольства Украины в Москве 2,4 млн рублей
    Путин объявил о планах создания университета на базе «Сириуса» в ОАЭ
    Российские войска освободили Белую Березу в Сумской области
    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС
    YouTube начал удалять созданный ИИ низкокачественный контент
    29 января 2026, 15:35 • Новости дня

    Мерц призвал Европу говорить на языке силы

    Politico: Мерц призвал Европу говорить на языке силы

    Мерц призвал Европу говорить на языке силы
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа должна научиться говорить на языке силы, чтобы выстоять в условиях нарастающего соперничества великих держав, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Politico.

    «Мы сможем реализовать свои идеи в мире только тогда, когда сами научимся говорить на языке силовой политики, когда сами станем европейской державой», – подчеркнул Мерц в выступлении в Бундестаге в четверг, сообщает Politico.

    Мерц отметил, что будущее Европы зависит от ее способности принять логику жесткой военной и экономической силы, чтобы сохранить свой статус силы демократии на мировой арене. Он назвал Евросоюз «нормативной альтернативой империализму и автократии» и добавил, что Европе есть что предложить партнерам во всем мире не только в экономическом, но и в ценностном смысле.

    Канцлер также осудил высказывание президента США Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО якобы не участвовали на передовой в Афганистане, напомнив, что за почти двадцатилетнюю миссию в этой стране погибли 59 немецких военных. «Мы не позволим приуменьшать значение этой миссии», – подчеркнул Мерц. Он обратился к немецким военным: «Ваша служба была и остается ценной».

    Несмотря на зависимость Германии от военной поддержки США, Мерц призвал к сохранению трансатлантического альянса и предостерег от необдуманных шагов, которые могут поставить под угрозу сложившиеся союзы. В то же время он подчеркнул, что Германия должна стать более самостоятельной в вопросах обороны, и пообещал создать сильнейшую обычную армию в Европе.

    В прошлом году власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза.

    29 января 2026, 05:50 • Новости дня
    В МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России
    В МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз давно распределил замороженные российские активы между Киевом и своим военно-промышленным комплексом, что подтверждает заинтересованность в продолжении конфликта, считает директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

    В Брюсселе уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», – заявил он ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что нежелание Евросоюза расстаться с суверенными государственными резервами России, незаконно замороженными в юрисдикции ЕС, стало дополнительным препятствием для пересмотра политики антироссийских санкций.

    Он выразил уверенность, что именно этот фактор мешает Брюсселю поставить под сомнение целесообразность дальнейших ограничительных мер против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Песков заявил о намерении России добиваться разблокировки  замороженных активов. Подсчитана сумма заблокированных в Евросоюзе российских активов.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему деньги для Украины разрывают  Евросоюз изнутри.

    Комментарии (6)
    28 января 2026, 18:54 • Новости дня
    Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом
    Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Бельгии Барт Де Вевер признался, что случайно оставил у Дональда Трампа в Давосе свои конфиденциальные рабочие записи с аналитикой по бельгийскому пиву.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер признался, что забыл секретные документы на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, пишет

    ТАСС. Де Вевер с иронией заметил: «Я вдруг понял, что оставил свои рабочие записи у Трампа. Так что вполне возможно, что президент США найдет потом у себя в портфеле мои записи по ежедневному брифингу о безопасности и аналитические заметки о состоянии бельгийского пивного производства».

    Премьер добавил, что если Трамп решит, будто слово «пиво» – это кодовое обозначение Гренландии, то он может «завтра утром проснуться в тюрьме», намекнув таким образом на резонансную судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Де Вевер сравнил Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    До этого организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии и этим смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.

    А в 2023 году документы с пометкой «секретно» нашли в гараже дома тогдашнего президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 08:31 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    Мерц заявил о невозможности быстрого вступления Украины в ЕС

    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет присоединиться к Евросоюзу до выполнения Копенгагенских критериев, что занимает несколько лет, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на быстрое вступление Украины в Европейский союз, передает ТАСС.

    По его словам, вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года исключено, так как выполнение Копенгагенских критериев обычно занимает несколько лет. Мерц отметил, что для Украины важно иметь европейскую перспективу, но этот путь будет долгосрочным.

    Он подчеркнул, что постепенное сближение Украины с Евросоюзом возможно, но о быстром присоединении речь идти не может.

    Канцлер также прокомментировал ситуацию на Украине и отметил, что ФРГ поддерживает контакты с американской и украинской делегациями, а прямые переговоры между Украиной и российской стороной вызывают у Берлина надежду на скорейшее завершение процесса.

    Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль, в свою очередь, заявил, что не считает целесообразными прямые переговоры между Германией, Европой и Россией сейчас. Он отметил, что вопрос о возможности таких контактов с президентом России Владимиром Путиным должен решаться позже.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС дорожную карту, предполагающую ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Польский президент Кароль Навроцкий выразил сомнения относительно возможности реализации этих планов.

    Политолог Александр Рар отметил, что принятие Киева в ЕС создаст проблемы для Брюсселя.

    Комментарии (5)
    29 января 2026, 04:56 • Новости дня
    Подсчитана сумма заблокированных в Евросоюзе российских активов

    Tекст: Катерина Туманова

    В странах Евросоюза (ЕС) заблокированы значительные суммы активов российского Центробанка, основная часть которых размещена на счетах Euroclear в Бельгии.

    В документах Еврокомиссии указано: «Около 210 млрд евро активов Центрального банка России заблокированы в ЕС». Отдельно отмечается, что ежегодный доход от замороженных средств может составлять от 2,5 до 3 млрд евро в зависимости от процентных ставок, передаёт РИА «Новости».

    Большая часть суммы, а именно 180 млрд евро, осталась на счетах бельгийской компании Euroclear. Еще около 20 млрд евро размещены во Франции. Оставшиеся средства находятся в Люксембурге и Германии.

    Помимо государственных активов, в Евросоюзе заблокировали частные средства российских граждан и компаний на сумму 28 млрд евро.

    В материалах Еврокомиссии подчеркивается, что речь идёт о капитале, который власти ЕС рассматривают в качестве источника потенциальных доходов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. ЦБ объяснил конфиденциальность разбирательства с Euroclear по активам. Песков заявил о намерении России добиваться разблокировки замороженных активов.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 12:38 • Новости дня
    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

    Политолог Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном
    @ Andreas Gora/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры в нынешнем году активизируют попытки «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС». Они используют дискурс в своих карьерных интересах. Но о реальном украинском членстве в Евросоюзе речи не идет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление республики в ЕС к 2027 году.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказывает Украине в быстром вступлении в ЕС, поскольку страна действительно не сможет выполнить условия ни за год, ни за два. А по моему мнению, вообще никогда», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Но Брюсселю и не нужно вступление Украины в ЕС ни в какой перспективе. Киев для Европы – расходный материал в рамках нынешней попытки ослабления России. Уверен, в реальности вопрос украинского членства в Евросоюзе среди еврочиновников высокого уровня даже не рассматривается в качестве реалистичного сценария», – признался он.

    «Украина близка к выработке своего ресурса. Боевые действия «до последнего украинца» никто в Брюсселе не отменял. Когда страна перестанет быть нужной в этом контексте, ЕС оставит ее один на один со своими проблемами. Впрочем, возможно Европа даже начнет давить на украинскую сторону. Тем более, что «финансовая узда» на Киев уже накинута», – заметил спикер.

    «Но до тех пор Брюссель будет тянуть время. Думаю, в этом году еврочиновники активизируют «политический туризм» на Украину. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также представители европейских стран будут регулярно приезжать в Киев, одобрительно кивать, говорить, что реформы «идут в нужном направлении», но этим все и ограничится», – продолжил эксперт.

    «К процессу урегулирования украинского кризиса происходящее тоже не будет иметь никакого отношения. Брюссель не может дать Киеву никаких гарантий безопасности – ни в обмен на территориальные уступки, ни на что-то еще», – детализировал Скачко.

    «Нынешнее выступление Мерца объясняется еще и внутриевропейской борьбой за статус регионального лидера. Канцлер ФРГ, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и ряд других акторов пытаются в своих карьерных интересах «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС», – резюмировал политолог.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул он, напомнив, что каждая страна-кандидат должна сначала выполнить «Копенгагенские критерии», а этот процесс обычно занимает не один год.

    В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом ЕС. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Евросоюзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал политик.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова стать членом в ЕС в следующем году. «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 год – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский назвал такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – отмечал эксперт.

    Кроме того, 2027 год упоминается в этом контексте и в проекте мирного соглашения, подготовленном украинскими и европейскими чиновниками и представленном Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на урегулирование кризиса и территориальные уступки России, только если Украина станет полноценным членом ЕС.

    В 1993 году на саммите Евросовета в Копенгагене были приняты критерии для стран, планирующих вступить в ЕС. Основные пункты: создание институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона и защиту меньшинств, а также конкурентоспособная рыночная экономика. Еще одно условие: способность страны интегрировать в свое правовое пространство так называемые Acquis communautaire – базу европейского права.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по ЕС

    Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датский МИД обязал российских дипломатов информировать о намерении пересечь границу страны минимум за сутки до въезда.

    Посольство России в Копенгагене получило уведомление от МИД Дании о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза. Теперь аккредитованные в других странах ЕС сотрудники российских дипломатических миссий, а также совершеннолетние члены их семей, должны информировать датский МИД минимум за 24 часа до въезда на территорию Дании, включая транзитные поездки.

    Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил РИА «Новости» , что аналогичные правила распространяются и на сотрудников посольства при их выезде в другие страны ЕС. Отдельно отмечается, что для поездки на датский остров Борнхольм теперь потребуется уведомление МИД Швеции, так как единственное паромное сообщение осуществляется через шведский порт.

    Барбин заявил: «Любые ограничения на свободу передвижения, даже имеющие уведомительный характер, не только осложняют выполнение российскими представителями своих служебных функций, но и противоречат духу Венской конвенции о дипломатических сношениях, ориентированной на содействие деятельности дипломатических миссий иностранных государств».

    Посол также отметил, что избирательный характер применения новых правил является проявлением враждебной и дискриминационной политики ЕС по отношению к России и ее представителям в странах блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду шведское внешнеполитическое ведомство уведомило российское посольство о новых правилах для дипломатов. А накануне МИД Франции ввел ограничения на передвижение российских дипломатов на территории страны.

    В понедельник власти Нидерландов приняли аналогичные меры. Они являются частью 19-го санкционного пакета Евросоюза и распространяются на всех аккредитованных сотрудников российских представительств в странах ЕС с 25 января.

    Комментарии (5)
    29 января 2026, 11:42 • Новости дня
    Рар объяснил отказ Мерца Украине в быстром вступлении в ЕС

    Политолог Рар: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за денег

    Рар объяснил отказ Мерца Украине в быстром вступлении в ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    По мере приближения заключения мирного соглашения европейцы начали просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. В брюссельских и других европейских кабинетах пришли к неутешительному для Киева выводу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз.

    «Запад обещал дать Украине некие гарантии безопасности. Дональд Трамп давит на европейских лидеров с тем, чтобы они приняли Украину в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что вступление республики в НАТО исключалось всеми сторонами, а членство в экономическом блоке считалось разумным компромиссом.

    «Но по мере приближения окончания военных действий и заключения мирного соглашения европейцы начали не только на словах, но и на деле просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. Видимо, в брюссельских и других европейских кабинетах пришли к выводу, что у Евросоюза для этого недостаточно денег», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, продолжил эксперт, в ЕС заключили, что вступление абсолютно не готовой к членству в объединении страны послужило бы «плохим поводом» для ряда других неподготовленных к приему стран, в частности Албании. «Отказ Фридриха Мерца может сильно обидеть Владимира Зеленского, который видит именно в канцлере Германии свою последнюю надежду. Впрочем, немецкий политик известен тем, что он скачала что-то говорит, а потом с легкостью забирает свои слова назад», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул канцлер ФРГ. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

    Отметим, речь идет о ряде условий, которым страна, претендующая на членство в объединении, обязана соответствовать, в частности: быть демократическим государством; обеспечивать верховенство права и закона, соблюдение прав человека и гражданина, включая защиту национальных меньшинств; иметь нормально функционирующую рыночную экономику.

    Киев едва ли отвечает этим требованиям. В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Европейскому союзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал немецкий политик.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. На следующий день после этого он вновь сделал заявление на эту тему: «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы… Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 году – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский озвучивает именно такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – говорил эксперт.

    Впрочем, 2027-й как возможный год вступления Украины в ЕС упоминается и в проекте мирного соглашения, подготовленного украинскими и европейскими чиновниками и представленного Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на мирные договоренности с Москвой, в том числе на территориальные уступки, только если республика станет полноценным членом союза.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на введенные тарифы и пошлины, Россия сохранила ведущие позиции на европейском рынке удобрений по итогам последних четырех лет, следует из данных Евростата.

    ЕС не смог найти альтернативу российским удобрениям за четыре года. Согласно данным Евростата, Россия по-прежнему занимает первое место среди поставщиков этой продукции в Евросоюз, ее доля составила 23% от общего импорта против 28% четырьмя годами ранее. передает РИА «Новости».

    В январе-ноябре 2025 года российские предприятия поставили в Европу удобрения на сумму 1,5 млрд евро, что практически совпадает с показателем за аналогичный период 2021 года – 1,49 млрд евро.

    Доля азотных удобрений в европейском импорте также практически не изменилась: четверть объемов по-прежнему приходится на Россию. Вторым по величине экспортером на европейский рынок стало Марокко с долей 15%, за ним следуют Канада и Алжир (по 7%), а пятерку замыкает Норвегия (5%).

    После начала спецоперации на Украине Евросоюз начал вводить дополнительные ограничительные меры на импорт удобрений из России. В июле 2025 года была введена специальная пошлина – 40 евро за одну тонну азотных удобрений и 45 евро за тонну смешанных, помимо действующего тарифа в 6,5%.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что с точки зрения интересов экономики и сельского хозяйства такое решение Евросоюза является «полной глупостью».

    Евросоюз увеличил закупки российских удобрений в январе-ноябре 2025 года до максимальной за четыре года суммы.

    Польша нарастила ввоз российских удобрений за этот же период до рекордных 555,1 млн евро.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил устойчивый рост экспорта и высокий интерес зарубежных партнеров к российской продукции несмотря на санкции.

    Комментарии (8)
    29 января 2026, 08:55 • Новости дня
    FT: ЕС и Британия понесут большие потери в «торговой войне» с США
    FT: ЕС и Британия понесут большие потери в «торговой войне» с США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Британия столкнутся с большими издержками, чем США, в случае торговой войны с взаимными пошлинами, сообщает газета Financial Times.

    Издание ссылается на анализ Астонского университета, который показал, что введение 25% пошлин администрацией Трампа и ответные меры Европы приведут к более серьезным потерям для самих европейцев, передает РИА «Новости».

    По данным исследования, если Британия применит симметричные пошлины против США, ущерб ее экономике будет вдвое выше, чем при отсутствии ответа. Руководитель группы исследователей считает, что наименьший ущерб был бы при полном отсутствии реакции на действия Вашингтона.

    Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после угроз Трампа относительно пошлин и Гренландии. Позднее часть лидеров ЕС выступили за одобрение сделки, когда Трамп отказался от применения силы в регионе. Глава Евросовета Антониу Кошта приветствовал отказ США от дополнительных пошлин, но подчеркнул готовность Евросоюза защищать свои интересы.

    Между тем, участники саммита ЕС приняли решение ускорить ратификацию соглашения о пошлинах с США.

    В то же время премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о завершении переговоров между Индией и Евросоюзом по соглашению о свободной торговле, которое позволит снизить тарифы на большинство товаров.

    Напомним, весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США.

    При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Литва ограничила объем топлива во въезжающих из России и Белоруссии грузовиках
    Литва ограничила объем топлива во въезжающих из России и Белоруссии грузовиках
    @ Фадеичев Сергей/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы установили лимит на топливо в баках въезжающих из России и Белоруссии машин, чтобы предотвратить незаконную продажу горючего.

    Правительство Литвы одобрило ограничение на въезд в страну автомобилей с российской и белорусской регистрацией, если в их баках содержится более 200 литров топлива, передает ТАСС. Решение принято после предложения таможенного департамента, который утверждает, что избыточное горючее сливают для продажи на территории Литвы.

    Власти республики считают, что это способствует потерям бюджета из-за неуплаченных налогов. По данным ведомства, ежедневно в страну въезжают около двухсот грузовиков с российскими и белорусскими номерами, а за месяц их количество достигает 7100.

    Таможенный департамент подсчитал, что если из одной фуры незаконно сливается 500 литров дизельного топлива, то за сутки реализуется 100 тыс. литров, а за месяц государство теряет 2,2 млн евро налоговых поступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  29 октября власти Литвы закрыли границу с Белоруссией, сославшись на угрозу контрабанды табачной продукции.

    Минск в ответ заблокировал проезд литовских грузовиков и организовал для них платные стоянки, а на территории Белоруссии были задержаны более 1 тыс. литовских фур.

    Позже власти Литвы открыли границу после месячного перерыва.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 18:59 • Новости дня
    Литва выразила протест Белоруссии из-за шаров контрабандистов

    Литва потребовала у Белоруссии перекрыть запуск шаров с контрабандой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы обратились к Белоруссии с требованием немедленно прекратить запуск воздушных шаров с контрабандными сигаретами через границу.

    Литва выразила официальный протест Белоруссии из-за очередного нарушения воздушной границы при помощи шаров, с помощью которых в страну переправлялись контрабандные сигареты, передает ТАСС. Инцидент произошел во вторник вечером, когда с белорусской территории в Литву были запущены воздушные шары с запрещенным грузом. Тогда силовые структуры Литвы обнаружили восемь метеозондов с контрабандой сигарет из Белоруссии.

    МИД Литвы заявил, что подобные случаи повторяются и представляют серьезное нарушение международного права. Вильнюс также отметил, что такие действия несут угрозу безопасности как самой Литвы, так и гражданской авиации.

    Литовские власти потребовали от Минска немедленно пресечь подобные нарушения и соблюдать международные обязательства по контролю границы. В сообщении отмечается, что Литва рассматривает подобные инциденты как недопустимые и требующие незамедлительной реакции со стороны белорусских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду власти Литвы установили лимит на топливо в баках въезжающих из России и Белоруссии автомобилей.

    А в понедельник Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о полном восстановлении движения грузовых автомобилей через литовскую границу.


    Комментарии (0)
    29 января 2026, 11:44 • Новости дня
    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в ЕС

    Премьер Венгрии Орбан заявил об отказе поддержать ускоренное членство Украины

    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в ЕС
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство не уступит давлению Брюсселя по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не позволит Украине стать членом Европейского союза, несмотря на давление из Брюсселя, передает РИА «Новости».

    По его словам, три четверти европейцев выступают против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, однако власти ЕС продолжают продвигать этот вопрос.

    «Наше патриотическое правительство делает именно то, что ему поручил народ. Мы не сдвинемся с места, несмотря на давление», – подчеркнул Орбан. Он также добавил, что Венгрия является одним из немногих государств, способных противостоять позиции Брюсселя по этому вопросу.

    По словам Орбана, жители Венгрии отвергают ускоренное членство Украины в ЕС из-за необходимости защищать фермерские хозяйства, а также ради обеспечения безопасности и мира в стране.

    Ранее Орбан заявил, что Киев переступил черту, но Будапешт будет защищать свои интересы.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что не видит шансов на быстрое присоединение Украины к Европейскому союзу.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС дорожную карту, предполагающую ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 21:10 • Новости дня
    Мерц приветствовал продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии заявил о важности продолжения переговоров между Москвой и Киевом, подчеркнув стремление ускорить завершение конфликта.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал продолжение переговоров между представителями России и Украины, которые стартовали в Абу-Даби.

    На пресс-конференции с премьер-министром Румынии Илие Боложаном, он отметил, что Германия совместно с европейскими партнерами будет прилагать усилия для скорейшего завершения конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Мерц подчеркнул: «Хорошо, что переговоры между украинцами и россиянами, начавшиеся в Абу-Даби, продолжаются».

    Глава правительства Германии также заявил: «Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились». По словам канцлера, Берлин настаивает на необходимости сохранения России за столом переговоров и готовности закончить конфликт дипломатическим путем. Мерц выразил уверенность, что переговорный процесс позволит найти решение для прекращения военных действий на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля. Также Кремль выразил удовлетворение стартом прямых переговоров и отметил сложность обсуждений.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала встречу России, США и Украины в Абу-Даби историческим событием. А президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших» событиях на переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 07:00 • Новости дня
    Reuters: ЕС освободит газ из США и Катара от дополнительных проверок

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз (ЕС) освободит газ от ключевых поставщиков, включая США и Катар, от дополнительных проверок в рамках предстоящего запрета на поставки российского топлива, следует из проекта документа Европейской комиссии, с которым ознакомилось Reuters.

    На этой неделе страны ЕС окончательно одобрили юридически обязательный план блока по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года, что позволило ему вступить в силу.

    «Для обеспечения соблюдения запрета ЕС будет применять «предварительное разрешение» в отношении поставок газа и сжиженного природного газа из стран, не входящих в Россию, что обязует предоставить европейским таможенным органам подтверждение страны-производителя газа за пять дней до его прибытия в ЕС», –  передаёт Reuters.

    Однако это требование будет отменено для основных поставщиков и для стран, в отношении которых ЕС считает риск попадания российского газа на их экспорт низким.

    «Согласно проекту документа, такое исключение будет предоставлено США, Норвегии, Катару, Великобритании, Алжиру и Нигерии», – уточняет агентство.

    По данным IEEFA, в 2025 году Норвегия поставила в ЕС 89 млрд кубометров нефти, в то время как США – 81 млрд кубометров, а Россия 37 млрд кубометров. Для сравнения, Россия, бывший крупнейший поставщик газа, в 2021 году поставила в ЕС 151 млрд кубометров газа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла превращение европейцев в «несчастных рабов» из-за новых рестрикций.

    В этой связи газета ВЗГЛЯД разбиралась, как меняется российский экспорт газа.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 12:15 • Новости дня
    МИД Франции высмеял конгрессменов США за публикацию «секретного» документа ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Франции высмеяло американских конгрессменов-республиканцев за публикацию ими «секретного» документа о цензуре Евросоюза в адрес американской компании X, владеющей одноименной социальной сетью.

    Французское внешнеполитическое ведомство публично высмеяло американских конгрессменов-республиканцев за то, что они представили открыто опубликованный на сайте Еврокомиссии документ как секретный, передает ТАСС.

    В официальном аккаунте French Response в социальной сети X было отмечено, что «секретный приказ» Евросоюза был обнаружен спустя двадцать три дня после его размещения на сайте ЕК еще 5 декабря 2025 года. Французский МИД также разместил прямую ссылку на этот документ.

    Сообщение стало реакцией на публикацию республиканской фракции юридического комитета Палаты представителей США. Конгрессмены утверждали, что Еврокомиссия якобы вынесла X секретный указ о цензуре, оштрафовала компанию за внедрение системы верификации аккаунтов и отказ выполнять требования по распространению информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушения цифровых правил ЕС.

    Марко Рубио назвал европейский штраф соцсети X нападением на американский народ.

    Власти США ранее начали кампанию против закона о цифровых услугах ЕС.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мишустин напомнил об увеличении маткапитала с февраля
    ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе
    Вучич объявил о рекордных расходах на оборону Сербии
    Welt: Зеленский оказался в политическом кризисе на Украине
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    Умные камеры Москвы начали фиксировать электросамокаты на дорогах
    Рособрнадзор выступил против учета оценки за поведение при поступлении в вуз