Путин и президент ОАЭ поговорили с Грефом в Кремле

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу с главой Сбербанка Германом Грефом в Кремле, передает РИА «Новости». Визит президента ОАЭ является официальным, и в рамках программы он встретился с Владимиром Путиным для переговоров и обмена делегациями обеих стран.

После торжественной церемонии встречи лидеры представили друг другу членов своих делегаций. В ходе приветствия Путин познакомил Аль Нахайяна с Германом Грефом. Президенты и глава Сбербанка коротко пообщались в неформальной обстановке, обсудив возможные направления сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин встретил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Кремле.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посещает Россию уже в четвертый раз в статусе главы ОАЭ. В октябре 2022 года и июне 2023 года он встречался с российским лидером в Петербурге. В октябре 2024 года он принимал участие в саммите БРИКС в Казани.

В последний раз президент ОАЭ приезжал в Москву на переговоры с российским лидером в августе 2025 года.



