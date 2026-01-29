Президент ОАЭ поблагодарил Путина за теплый прием в России

Президент ОАЭ Аль Нахайян поблагодарил Путина за теплый прием в России

Tекст: Валерия Городецкая

«Позвольте выразить свою радость от встречи с вами. Еще раз поблагодарить вас за теплый прием и гостеприимство», – отметил шейх в ходе переговоров в Кремле, передает РИА «Новости».

Путин в свою очередь подчеркнул, что партнерство России и ОАЭ становится все более многоплановым и взаимовыгодным. По словам президента, страны тесно сотрудничают в различных сферах, совместно реализуют масштабные проекты и наращивают экономические связи.

Путин также напомнил, что в текущем году отмечается 55-летие установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ. Российский лидер отдельно отметил личный вклад Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в развитие стратегического партнерства между двумя странами.

Напомним, в четверг Путин встретил президента ОАЭ в Кремле. Российский лидер выразил благодарность ОАЭ за обеспечение проведения переговоров по Украине в Абу-Даби.