Суд взыскал с посольства Украины в Москве 2,4 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Арбитражный суд Москвы по иску ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» взыскал с посольства Украины более 2,4 млн руб. долга, передает РИА «Новости».

Посольство не функционирует с 2022 года, однако суд обязал ответчика выплатить задолженность по ранее заключённым договорам.

Как уточняется в материалах дела, иск был подан в декабре, однако подробные основания иска не раскрывались. Обычно в подобных случаях МОЭК взыскивает долги и пени по договорам на тепло- и горячее водоснабжение, заключённым в 2009 году.

С 2022 года компании пришлось подать 16 исков к посольству Украины. Один из них, также на сумму свыше 2,4 млн рублей, остался без рассмотрения, а остальные иски были полностью удовлетворены, благодаря чему с ответчика взыскали порядка 44 млн руб. Представители посольства на заседания суда не приходят.

МОЭК, входящая в «Газпром энергохолдинг», является основным поставщиком централизованного отопления и горячей воды в Москве.

