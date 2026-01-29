Стартовали конкурсные испытания шестого сезона «Лидеров России»

Tекст: Валерия Городецкая

Участники проходят два блока индивидуальных тестов, проверяющих лидерские и управленческие навыки, причем каждая команда формирует общий результат из суммы баллов своих членов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В конкурсе принимают участие управленцы из 89 российских регионов и 66 стран мира. К участию допущены кандидаты в возрасте от 18 до 55 лет с опытом управления от двух лет, которые успешно прошли этап регистрации, заполнили биографические анкеты, подготовили видеовизитки и сформировали команды. Коллективы в категориях государственных организаций и корпораций подтвердили участие заявкой от руководителя.

«Команды приступают к первым испытаниям – в дистанционном этапе участники должны пройти два блока тестов, измеряющих лидерские и управленческие качества, индивидуально, без помощи и подсказок. Задания мы не раскрываем, однако напомню, что каждый сезон мы обновляем базу вопросов и вводим новые тесты. Шестой сезон не будет исключением. Результат каждого конкурсанта повлияет на место команды в рейтинге. Поэтому быть незаметным не получится – каждый несет ответственность за общий результат. Ведь если не пройти тесты, участие в конкурсе закончится для всей команды. А отсев в этом сезоне будет проходить по итогам каждого блока заданий», – уточнил генеральный директор платформы Андрей Бетин.

Тестирование проходит в три этапа – с 29 января по 1 февраля, с 19 по 22 февраля и с 26 февраля по 1 марта. В каждом этапе участникам необходимо выполнить несколько заданий, на которые отводится до 4,5 часов. Для отдельных категорий предусмотрено контрольное тестирование с прокторингом: за ходом испытаний наблюдают эксперты и искусственный интеллект.

По итогам дистанционного этапа команды будут ранжированы по сумме баллов, а участники получат индивидуальные отчеты с рекомендациями по развитию управленческих навыков. В марте-мае 2026 года состоятся онлайн-полуфиналы, очные финалы пройдут летом. Конкурс проводится с 2017 года, за это время более 650 его выпускников заняли высокие управленческие позиции.