Туристам рекомендовали не пить свежевыжатые соки в тропиках из-за риска Нипах

Эксперт Пшеничная предупредила о рисках заражения Нипах от соков в тропиках

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рекомендовала туристам в тропиках избегать покупки свежевыжатых соков на рынках. По ее словам, предпочтение стоит отдавать только промышленно упакованным или консервированным напиткам, чтобы снизить риск заражения вирусом Нипах отмечает ТАСС.

Пшеничная заявила: «Ну и, конечно, не употреблять никакие сырые соки, сокосодержащие продукты, покупая их на местном рынке. То есть это должны быть только, если говорить о соках, это должны быть пакетированные соки, либо промышленным образом бутилированные, то есть консервированные».

Она подчеркнула важность гигиены: перед приемом пищи и готовкой следует мыть руки, тщательно промывать фрукты и овощи, а тропические плоды по возможности очищать от кожуры. Для питья рекомендуется использовать только бутилированную или кипяченую воду.

Эксперт также посоветовала не посещать труднодоступные районы джунглей, где могут обитать летучие мыши – переносчики вируса. В таких местах сохраняется риск контакта с биологическими выделениями животных.

Пшеничная добавила, что вспышки вируса Нипах обычно локальны, а местные службы здравоохранения принимают меры изоляции контактных лиц для разрыва цепочек передачи инфекции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич заявил, что риск дальнейшего распространения вируса Нипах оценивается как низкий.

Однако завоз летучих лисиц без карантина и должных проверок может создать риск появления вируса Нипах в России, сообщил академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

В то же время, за 26 лет наблюдений вирус Нипах ни разу не был зафиксирован вне своего природного резервуара, заявил академик Российской академии наук (РАН) и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

На данный момент в России не зафиксированы завозные случаи вируса Нипах, а для его широкого распространения нет необходимых условий, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.