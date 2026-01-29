  • Новость часаВ акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как может выглядеть новая попытка атаки ВСУ на российскую территорию
    Глава ГРУ Костюков оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    Мерц призвал Европу говорить на языке силы
    Суд взыскал с посольства Украины в Москве 2,4 млн рублей
    Путин объявил о планах создания университета на базе «Сириуса» в ОАЭ
    Российские войска освободили Белую Березу в Сумской области
    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС
    YouTube начал удалять созданный ИИ низкокачественный контент
    29 января 2026, 14:57 • Новости дня

    Туристам рекомендовали не пить свежевыжатые соки в тропиках из-за риска Нипах

    Эксперт Пшеничная предупредила о рисках заражения Нипах от соков в тропиках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Путешественникам в тропических странах эксперты советуют выбирать только промышленно упакованные соки, чтобы избежать заражения вирусом Нипах через продукты на рынках.

    Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рекомендовала туристам в тропиках избегать покупки свежевыжатых соков на рынках. По ее словам, предпочтение стоит отдавать только промышленно упакованным или консервированным напиткам, чтобы снизить риск заражения вирусом Нипах отмечает ТАСС.

    Пшеничная заявила: «Ну и, конечно, не употреблять никакие сырые соки, сокосодержащие продукты, покупая их на местном рынке. То есть это должны быть только, если говорить о соках, это должны быть пакетированные соки, либо промышленным образом бутилированные, то есть консервированные».

    Она подчеркнула важность гигиены: перед приемом пищи и готовкой следует мыть руки, тщательно промывать фрукты и овощи, а тропические плоды по возможности очищать от кожуры. Для питья рекомендуется использовать только бутилированную или кипяченую воду.

    Эксперт также посоветовала не посещать труднодоступные районы джунглей, где могут обитать летучие мыши – переносчики вируса. В таких местах сохраняется риск контакта с биологическими выделениями животных.

    Пшеничная добавила, что вспышки вируса Нипах обычно локальны, а местные службы здравоохранения принимают меры изоляции контактных лиц для разрыва цепочек передачи инфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич заявил, что риск дальнейшего распространения вируса Нипах оценивается как низкий.

    Однако завоз летучих лисиц без карантина и должных проверок может создать риск появления вируса Нипах в России, сообщил академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

    В то же время, за 26 лет наблюдений вирус Нипах ни разу не был зафиксирован вне своего природного резервуара, заявил академик Российской академии наук (РАН) и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    На данный момент в России не зафиксированы завозные случаи вируса Нипах, а для его широкого распространения нет необходимых условий, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

    27 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов

    Киргизия потребовала в суде ЕАЭС выдавать в России полисы ОМС семьям мигрантов

    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фонд обязательного медицинского страхования Киргизии заявил о судебном разбирательстве в ЕАЭС из-за отказа России выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов.

    Киргизия подала иск к России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей трудовых мигрантов. Об этом сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам, передает РИА «Новости».

    Муканов заявил: «Российская сторона отказывается выдавать полисы обязательного медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов. Кыргызская сторона обратилась в суд ЕАЭС по этому вопросу». По мнению киргизских властей, это нарушает соглашения, принятые в рамках ЕАЭС.

    Глава фонда отметил, что одно заседание суда уже прошло, а окончательное решение ожидается в течение двух недель. В ходе обсуждения депутаты парламента Киргизии подчеркнули необходимость активизации переговоров с российской стороной для упрощения получения полиса ОМС для семей мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 28 ноября президент Владимир Путин подписал закон с новыми условиями получения полиса ОМС для мигрантов.

    По нему минимальный страховой стаж для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами в России увеличен с трех до пяти лет, исключение сделано только для высококвалифицированных специалистов.

    А в Общественной палате ранее предлагали обязать мигрантов оплачивать медицинскую страховку при пересечении российской границы.

    Комментарии (84)
    28 января 2026, 20:02 • Новости дня
    В Египте пропали двое туристов из России
    В Египте пропали двое туристов из России
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое российских туристов, Владислав Ревенко и Никита Таланов, пропали в Египте и не выходят на связь уже третьи сутки.

    О пропаже сообщил Павел Ревенко, отец одного из молодых людей, передает РИА «Новости». По его словам, последний раз его сын выходил в интернет в городе 6 октября, который находится к западу от Каира.

    Оба туриста прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и планировали вернуться домой через шесть дней. Павел Ревенко рассказал, что молодые люди самостоятельно отправились автобусом из Шарм-эш-Шейха в Каир, после чего Владислав сообщил, что благополучно добрался и заселился в гостиницу.

    Однако с 26 января мужчины перестали выходить на связь. По словам Павла Ревенко, авиакомпания Red Sea Airlines проинформировала в среду, что ни Владислав, ни Никита не явились на обратный рейс.

    В августе полиция Таиланда сообщила о пропаже 35-летнего россиянина на Пхукете.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 12:51 • Новости дня
    Минздрав сократил перечень препаратов для лечения гриппа

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжительность курса лечения гриппа в России сокращена до девяти дней, а перечень рекомендованных препаратов уменьшен до 39 наименований, среди которых появились новые лекарства, следует из приказа Минздрава.

    Перечень лекарственных средств, применяемых при лечении гриппа, был сокращен с более чем 50 до 39 наименований, передает ТАСС.

    Из списка были исключены психостимуляторы, пенициллины, тетрациклины, макролиды и другие препараты. Новыми средствами в перечне стали «Арбидол», «Риамиловир», «Нафазолин», «Фенилэфрин» и «Умифеновир».

    В приказе также утверждены обновленные стандарты обследования, включающие до 27 лабораторных тестов, среди которых анализы на вирусы гриппа и коронавирусы, а также исследования C-реактивного белка, прокальцитонина, кислотно-основного состояния и газов крови, общий анализ крови.

    Согласно новому документу, средняя продолжительность лечения гриппа теперь составляет девять дней вместо прежних 15-20, что касается как амбулаторных, так и стационарных пациентов.

    В перечень медицинских услуг вошли ежедневные осмотры врачом-инфекционистом и терапевтом, наблюдение и уход со стороны среднего и младшего медперсонала, а также повторные приемы у специалистов.

    В России включили восемь новых препаратов в перечень жизненно необходимых медикаментов.

    Ранее Минздрав уменьшил стоимость терапии ряда жизненно необходимых препаратов и включил в перечень новые лекарства против онкозаболеваний и тяжелых заболеваний крови.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как получить бесплатные лекарства и льготные препараты в 2026 году.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 18:22 • Новости дня
    В России запланировали включить вакцину от менингита в календарь прививок

    Вакцину от менингококка запланировали включить в календарь прививок к 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальный календарь профилактических прививок может пополниться бесплатной вакциной против менингококковой инфекции для россиян с 2027 года.

    Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов сообщил, что вакцинацию против менингококковой инфекции могут сделать бесплатной для россиян уже к 2027 году. Первоначально рассматривались более ранние сроки, однако обсуждение переносов связано с необходимостью наладить полный цикл производства вакцин в России, пишет РИА «Новости».

    Власов подчеркнул, что менингококковая инфекция является одной из самых опасных бактериальных инфекций, особенно для маленьких детей, и может привести к быстрой смерти или тяжелой инвалидности. «Даже при спасении жизни мы часто получаем тяжелую инвалидизацию. Лечение одного такого пациента – это сотни часов работы реанимационных бригад и десятки миллионов рублей затрат», – заявил Власов.

    Он добавил, что оптимальной профилактикой является использование четырехвалентных и пятивалентных вакцин, охватывающих основные опасные типы возбудителя. Включение вакцинации в календарь прививок позволит производителям получать прогнозируемый государственный заказ, снизить зависимость от импорта и выстроить полный производственный цикл.

    Власов отметил, что ускоренное включение вакцинации поможет защитить детей, снизить смертность и затраты на лечение последствий инфекции. Он призвал реализовать четкий поэтапный план с прозрачным финансированием и гарантированным обеспечением вакциной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное медико-биологическое агентство еще в июле 2025 года анонсировало внедрение новой вакцины против менингококка с уникальным составом к 2027 году.

    Эта новость прозвучала на фоне того. что в России зафиксировали двукратный рост числа случаев менингококковой инфекции, что стало поводом для поиска дополнительных мер защиты уязвимых групп.

    В сентябре вспышка менингококковой инфекции перешла на детей, вызывая тяжелые менингиты и приводя к инвалидности в трети случаев.


    Комментарии (0)
    27 января 2026, 06:58 • Новости дня
    Врач спрогнозировал появление вируса Нипах в России

    Врач Коновалов спрогнозировал появление вируса Нипах в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Случаи инфекции, вызванной вирусом Нипах, могут быть зарегистрированы в РФ в результате завоза из стран Юго-Восточной Азии, Индии и Африки, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

    По его словам, случаи инфекции, вызванной вирусом Нипах, могут быть зафиксированы в России из-за завоза заболевания из эндемичных стран Юго-Восточной Азии, Индии и Африки, передает ТАСС. Коновалов отметил, что вирус циркулирует среди летучих лисиц и может попасть в страну с возвращающимися путешественниками.

    Ранее в индийском штате Западная Бенгалия было подтверждено несколько случаев заболевания, а почти 100 человек, контактировавших с заразившимися, помещены на карантин. Врач подчеркнул: «Циркуляция вируса Нипах напрямую связана с его природными резервуарами – летучими лисами (крылановые). Таким образом, теоретически, в России могут выявляться случаи инфекции, завезённые из эндемичных стран Юго-Восточной Азии, Индии, Африки».

    В России имеются специализированные тесты для своевременного выявления заболевания и изоляции инфицированных. В качестве профилактики Коновалов советует избегать контактов с дикими животными, употреблять только проверенные продукты и воду, а также соблюдать правила дезинфекции.

    Вирус Нипах способен передаваться от животных человеку, вызывая тяжёлый энцефалит и респираторные болезни. Летальность при отдельных вспышках достигает 80%. С момента обнаружения вируса в 1998 году в мире заразилось около тысячи человек, при этом ежегодные вспышки фиксируются в различных регионах Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах.

    В Индии зафиксировали пять случаев заражения этим вирусом.

    The Daily Mail сообщила о вспышке в стране неизлечимого вируса Нипах.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 14:15 • Новости дня
    В Роспотребнадзоре назвали первые симптомы заболевания вирусом Нипах

    Академик Малеев назвал температуру и сильную головную боль симптомами Нипах

    Tекст: Вера Басилая

    В России не зафиксировано случаев заболевания вирусом Нипах, а главными признаками инфекции называют сильную головную боль, слабость и поражение центральной нервной системы, сообщил советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

    Малеев заявил, что первые симптомы заболевания вирусом Нипах включают сильную головную боль, общую слабость, повышение температуры тела и признаки поражения центральной нервной системы, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что вакцин против вируса Нипах не существует, поэтому профилактика остается главным способом защиты.

    Малеев отметил, что случаев завоза болезни в Россию не зарегистрировано. По его словам, ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, в стране создана необходимая инфраструктура для диагностики вируса. В пунктах пропуска через границу действует АИС «Периметр», позволяющая выявлять граждан с признаками инфекций в режиме реального времени.

    Эксперт добавил, что для широкого распространения вируса Нипах в России отсутствуют необходимые экологические и эпидемиологические условия. Основные переносчики вируса – плодовые летучие мыши рода Pteropus – не обитают на территории России, их ареал ограничен тропическими и субтропическими регионами Азии, Австралии и Африки.

    В середине января в индийском штате Западная Бенгалия зафиксировали несколько случаев заражения вирусом Нипах среди медицинских работников. Они были госпитализированы и изолированы с подключением к аппаратам искусственной вентиляции легких. Несмотря на сообщения западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не подтверждали новых случаев.

    Ранее официальный представитель ВОЗ в Женеве заявил, что риск дальнейшего распространения вируса Нипах оценивается как низкий.

    Эпидемиолог Александр Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян не бояться вируса и чаще мыть руки.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Хирурги Подмосковья восстановили лицо мужчине после падения со снегохода

    Медики Жуковского восстановили лицо пациенту с многоосколчатым переломом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В подмосковном Жуковском медики провели уникальную операцию мужчине с тяжелыми травмами лица после падения со снегохода, применив титановые пластины.

    Специалисты больницы в подмосковном Жуковском успешно провели сложную операцию по восстановлению лица 44-летнего мужчины. Он поступил в тяжелом состоянии после падения со снегохода, передает РИА «Новости».

    У пациента диагностировали многооскольчатый перелом нижней части лица и множественные переломы лобной кости.

    Заместитель главного врача по хирургии Александр Архаров сообщил: «В ходе нейрохирургического этапа через коронарный доступ врачи удалили костные отломки лобной кости, провели ревизию лобной пазухи с удалением слизистой оболочки и задней стенки, удалили заднюю стенку пазухи и всю слизистую оболочку, включая слизистую оболочку лобно-носового канала. В дальнейшем просвет пазухи заполнили аутокостной крошкой, а также ушили дефект твердой мозговой оболочки».

    Операция, в которой участвовали челюстно-лицевые хирурги и нейрохирурги, длилась почти семь часов. Специалисты заново собрали и зафиксировали костные отломки, полностью восстановили лобную кость, часть глазницы, контуры орбит, верхнюю челюсть и правую часть нижней челюсти, используя титановые мини-пластины.

    После успешного лечения пациент был выписан из стационара и сейчас находится под амбулаторным наблюдением. Ему предстоит длительный период реабилитации по месту жительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге шестилетний мальчик получил травму руки из-за взрыва фейерверка и был экстренно прооперирован из-за повреждения сухожилий и нервов.

    Ранее хирурги военной группировки «Днепр» остановили обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении.

    Также врачи рассказали, чем опасны для женщин падения на копчик на льду.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Минздрав разрешил работу врачам с истекшей в прошлом году аккредитацией

    Минздрав разрешил работу врачам с истекшей в прошлом году аккредитацией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российским врачам и фармацевтам с истекшей аккредитацией разрешили продолжить деятельность при наличии диплома и сертификата.

    Министерство здравоохранения России разрешило медицинским и фармацевтическим работникам с истекшей в 2025 году аккредитацией продолжать профессиональную деятельность. Согласно опубликованному приказу ведомства, допуск распространяется на специалистов, чей срок действия сертификата или аккредитации истек в 2025 году, отмечает РИА «Новости».

    Также обязательным условием выступает наличие документа об образовании или квалификации, подтверждающего профильное образование по соответствующей специальности.

    Мера призвана обеспечить укомплектованность медицинских и фармацевтических организаций и предоставить сотрудникам дополнительное время для прохождения процедуры аккредитации. Приказ уже вступил в силу и будет действовать до 1 января 2027 года.

    Ранее Минздрав отказался поддержать отдельную проверку знаний русского языка для иностранных врачей при аккредитации. Также стало известно, что организация дополнительных курсов русского языка для уже работающих сотрудников возлагается на региональные органы власти, курирующие здравоохранение.

    А Карагандинский и Казанский медицинские университеты запустили совместную программу подготовки врачей с очным обучением в Казахстане и Татарстане.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 12:13 • Новости дня
    Вирусолог сообщил о риске завоза вируса Нипах в Россию

    Вирусолог Нетесов объяснил, что занос вируса Нипах возможен через летучих лисиц

    Tекст: Мария Иванова

    Завоз летучих лисиц без карантина и должных проверок может создать риск появления вируса Нипах в России, сообщил академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

    Распространение вируса Нипах на территории России возможно только при нелегальном ввозе летучих лисиц – основных носителей вируса – в российские зоопарки без соблюдения карантинных мер, сообщил академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что гипотетическая опасность существует только в случаях, если больных вирусом завезут для лечения или если в зоопарках появятся летучие лисицы без проверки на вирусоносительство.

    Вирусолог подчеркнул, что подобное развитие событий маловероятно, поскольку в России действуют строгие правила Роспотребнадзора и Россельхознадзора, исключающие вероятность ввоза животных-носителей и людей с подозрением на опасные инфекции без тщательных проверок и обязательного карантина. Эксперт добавил, что ведомства не разрешат завоз летучих лисиц без анализа проб и изоляции, а также не пропустят в страну людей с лихорадкой без выяснения причин заболевания.

    По словам Нетесова, вирусом обычно заражаются через фрукты, которые летучие лисицы надкусывают или смачивают своей слюной, и эти продукты могут попасть к человеку. Вирус Нипах, относящийся к семейству Парамиксовирусов, впервые был выявлен в 1999 году в Малайзии и Сингапуре, а затем зарегистрирован в Бангладеш и индийском штате Западная Бенгалия. Вспышки инфекции происходят преимущественно в Азии.

    Нетесов рассказал, что симптомы заболевания напоминают тяжелую форму гриппа: у больных наблюдается высокая температура, головная и мышечная боль, общая слабость. Летучие лисицы, которые могут весить до 6 кг, питаются фруктами и именно через этот путь могут передавать вирус человеку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач спрогнозировал появление вируса Нипах в России. Вирус Нипах передается человеку от летучих лисиц и может вызывать смертельные осложнения.

    Между тем заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян не бояться вируса Нипах и чаще мыть руки.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 23:50 • Новости дня
    Парк слонов Мейсон на Бали объявил о прекращении катания на слонах
    Парк слонов Мейсон на Бали объявил о прекращении катания на слонах
    @ Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Азиатские страны, такие как Камбоджа и Индия, прекратили коммерческое катание на слонах из-за опасений лишиться лицензий на работу с туристами, ранее катание на слонах было популярным развлечением у туристов, пока состояние животных и численность не стали вызывать у властей опасения лишиться их.

    «Одна из ведущих туристических достопримечательностей Бали, Парк слонов Мейсон, объявила о прекращении катания на животных. В парке обитают 27 находящихся под угрозой исчезновения суматранских слонов, и он был излюбленным местом отдыха для многих, от Ким Кардашьян до Стива Ирвина, Джулии Робертс и Дэвида Бекхэма», – пишет Bali Sun.

    После того, как индонезийские власти приказали центрам охраны природы прекратить практику катания на слонах, азиатские страны стали постепенно закрывать аттракционы с использованием слонов.

    Согласно циркуляру Главного управления природных ресурсов и охраны экосистем Министерства лесного хозяйства, центры развлечений обязаны прекратить «представления» с катанием на слонах и перейти к более образовательному и этичному туризму, связанному с дикой природой, пишет South China Morning Post.

    Циркуляр регулирует деятельность провинциальных властей выносить предупреждения и отзывать разрешения на заработок в туристической сфере в случае необходимости.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 10:19 • Новости дня
    На Бали в отеле обнаружили мертвым гражданина России

    Полиция Бали обнаружила россиянина мертвым в гостиничном номере

    Tекст: Мария Иванова

    В туристическом районе Убуд на Бали обнаружили мертвым 41-летнего гражданина России, причиной смерти предварительно считают остановку сердца.

    Гражданин России был найден мертвым в гостиничном номере в туристической зоне Убуд на острове Бали, сообщает Bali Post со ссылкой на данные местной полиции.

    Тело мужчины, которому было 41 год, обнаружили во вторник днем в районе Гианьяр. Проверка была инициирована после того, как свет в номере оставался включенным всю ночь, передает РИА «Новости».

    По словам свидетеля, мужчина лежал лицом вниз, а его тело уже начало приобретать синеватый оттенок. Издание отмечает: «Накануне вечером из номера погибшего слышались крики о помощи, однако при проверке он находился в сидячем положении и признаков угрозы его жизни замечено не было».

    Полиция Убуда совместно с криминалистами провела осмотр места происшествия. Врач Нурани Халаки предположил, что причиной смерти стала остановка сердца, признаков насилия или борьбы не обнаружено, также не было повреждений в помещении.

    Известно, что россиянин проживал в этом отеле с июня прошлого года, регулярно продлевая срок пребывания. Тело мужчины передано для дальнейших процедур по установленному протоколу для иностранных граждан, а местные власти ведут координацию с профильными ведомствами и дипломатическими представительствами.

    Напомним, в конце прошлого года власти Индонезии заявили о гибели жительницы Свердловской области при наводнении на Бали.

    Ранее суд на Бали приговорил россиянина к тюремному заключению за попытку ввоза каннабиса.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 12:05 • Новости дня
    Дипломаты начали проверку причин смерти гражданина России на Бали

    Tекст: Мария Иванова

    Российские дипломаты начали проверку обстоятельств гибели россиянина, тело которого обнаружили в популярном среди туристов районе Убуд на острове Бали.

    Российские дипломаты выясняют обстоятельства гибели гражданина России на острове Бали, передает РИА «Новости».

    Мужчина был найден мертвым в районе Убуд, который считается одним из популярных туристических центров на Бали. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

    В российском посольстве в Индонезии сообщили, что в курсе случившегося: «Посольству известно об описанном в вашем запросе случае смерти гражданина России в провинции Бали. Совместно с генеральным консульством России в Денпасаре принимаем все необходимые меры консульского реагирования, предусмотренные действующим российским законодательством. Находимся на связи с родственниками, а также индонезийскими правоохранительными органами в целях выяснения причин произошедшего», – заявили в дипмиссии.

    Дипломаты уже контактируют с родственниками погибшего и сотрудничают с местными полицейскими для уточнения всех деталей происшествия. Ожидается, что официальные выводы о причинах смерти будут объявлены после завершения всех необходимых процедур.

    Напомним, в конце прошлого года власти Индонезии заявили о гибели жительницы Свердловской области при наводнении на Бали.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 08:47 • Новости дня
    При аварии с туристической машиной на льду Байкала погиб человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобиль с туристами опрокинулся на байкальском льду, погиб один человек, сообщили в Иркутской областной прокуратуре.

    Автомобиль УАЗ опрокинулся на льду Байкала в местности Маломорец, погибла женщина-турист, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Проводится проверка.

    Ранее двигавшийся по федеральной трассе Р-258 «Байкал» рейсовый автобус в Бурятии съехал в кювет, один человек получил травмы.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 06:13 • Новости дня
    Минздрав Индии опроверг сообщения о новой вспышке вируса Нипах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Только два подтвержденных случая заражения вирусом Нипах было зафиксировано в Индии с декабря, сообщил Минздрав страны, выступивший с опровержением утверждений ряда СМИ о том, что таких случаев в республике уже пять.

    В Министерстве здравоохранения Индии заявили, что с декабря прошлого года в стране было зафиксировано только два подтвержденных случая заражения вирусом Нипах, передает ТАСС. Оба случая выявлены в штате Западная Бенгалия, и после их подтверждения правительство страны в сотрудничестве с региональными властями приняло срочные меры по контролю ситуации.

    Ведомство подчеркнуло, что распространяемые некоторыми СМИ сообщения о пяти выявленных случаях не соответствуют действительности. В общей сложности протестировали 196 человек, контактировавших с заболевшими, но ни у одного из них не обнаружили симптомов, и все тесты оказались отрицательными.

    «До настоящего времени новых случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, не выявлено», – говорится в заявлении Минздрава. Также в министерстве заверили, что ситуация находится под постоянным контролем.

    Вирус Нипах переносится летучими мышами и способен вызывать тяжелые формы заболеваний у людей, включая энцефалит. Уровень летальности может достигать 80%. С момента обнаружения вируса в 1998 году им заразились около 1 тыс. человек, а вспышки болезни ежегодно фиксируются в странах Южной и Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах.

    В Индии зафиксировали пять случаев заражения этим вирусом.

    The Daily Mail сообщила о вспышке неизлечимого вируса Нипах в Индии.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 14:19 • Новости дня
    Канада усилила проверку виз для футбольных болельщиков перед ЧМ-2026

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Канады ужесточили правила рассмотрения заявлений на визы для футбольных фанатов из-за опасений наплыва просителей убежища.

    Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады приняло решение усилить контроль при рассмотрении заявлений на визы для посещения Чемпионата мира по футболу 2026 года, пишет РИА «Новости».

    Газета Globe and Mail отмечает, что ведомство тщательно проверяет болельщиков, планирующих приехать на турнир, чтобы предотвратить возможные попытки остаться в стране и подать прошение о убежище после окончания соревнований.

    В публикации подчеркивается, что даже наличие билета на матчи не гарантирует получение визы или разрешения на въезд в Канаду, если у властей возникнут подозрения, что туристы не намерены возвращаться на родину.

    Представитель министерства Изабель Дюбуа заявила: «Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства будет внимательно следить за возможными просьбами о предоставлении убежища, которые связаны с мероприятиями FIFA ... Такие мероприятия, как чемпионаты FIFA, не являются способом для получения убежища».

    Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые будут участвовать 48 национальных команд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады начали требовать от мужчин-мигрантов с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским минобороны.

    Ранее украинским беженцам в Канаде разрешали получать визы по ускоренной процедуре и оставаться в стране до трех лет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мишустин напомнил об увеличении маткапитала с февраля
    ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе
    Вучич объявил о рекордных расходах на оборону Сербии
    Welt: Зеленский оказался в политическом кризисе на Украине
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    Умные камеры Москвы начали фиксировать электросамокаты на дорогах
    Рособрнадзор выступил против учета оценки за поведение при поступлении в вуз