Путин назвал вопрос создания палестинского государства принципиальным

Путину доложили о запуске проектов центра «Сириус» в Казахстане

Tекст: Катерина Туманова

«Мы создаём международную школу «Сириус» и центр по работе с талантами в Алма-Ате – с республикой, с Министерством образования, акиматом», – сказала Шмелёва.

Она рассказала, что в рамках трёхдневного Саммита талантов в Казахстане были представлены интегрированные образовательные программы по математике, физике, информатике и биологии, а также междисциплинарные проекты, аналогичные конкурсам «Большие вызовы». Мероприятие вызвало большой интерес среди школьников и педагогов республики.

«Таким образом, мы заложили камень, школу мы уже начали строить, начали создавать эти программы. Соответственно, Касым-Жомарт Кемелевич пригласил меня, выслушал и поддержал все наши инициативы, в том числе предложив создать школу ещё и в Астане», – указала Шмелёва. – «Казахстан первый на постсоветском пространстве создаёт полноформатную модель образовательного центра «Сириус» и международной школы для того, чтобы работать с талантами всей республики».

В школе планируется разместить 600 проживающих детей, 600 учащихся и 400 работающих специалистов, что делает проект одним из крупнейших в регионе.

Президент Путин подчеркнул, что накопленный опыт «Сириуса» поможет успешно реализовать проект в Казахстане. Он выразил уверенность, что образовательная модель центра станет удачной и востребованной.

«В Казахстане, так же как и в России, очень много молодых, талантливых детей, и создать условия для их полноценного развития, для того, чтобы они вносили потом вклад в развитие своих стран, – это чрезвычайно важно», – отметил президент.

