  • Новость часаВ акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как может выглядеть новая попытка атаки ВСУ на российскую территорию
    Глава ГРУ Костюков оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    Мерц призвал Европу говорить на языке силы
    Суд взыскал с посольства Украины в Москве 2,4 млн рублей
    Путин объявил о планах создания университета на базе «Сириуса» в ОАЭ
    Российские войска освободили Белую Березу в Сумской области
    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС
    YouTube начал удалять созданный ИИ низкокачественный контент
    29 января 2026, 14:32 • Новости дня

    Вучич объявил о рекордных расходах на оборону Сербии

    Вучич объявил о выделении 2,65% ВВП Сербии на оборону страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербия направит 2,65% внутреннего валового продукта на оборону, при этом более половины этих средств пойдут на развитие вооруженных сил, заявляют власти страны.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о рекордных расходах на оборону страны в размере 2,65% ВВП, передает РИА «Новости».

    Более 54% бюджета составят инвестиции в вооруженные силы, 32,5% предназначены для персональных расходов, остальная часть пойдет на оперативные нужды.

    Вучич отметил: «Думаю, что это достаточно говорит о том, каковы наши вложения в армию, потому что важно сохранить мир, а сохранить его можно только сдерживанием от потенциального нападения на нашу страну».

    В начале января Вучич сообщил также о планах за ближайшие полтора года удвоить обороноспособность армии, увеличить личный состав на 30% и повысить огневую мощь на 100%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия официально закрепила принцип военного нейтралитета как стратегию национальной обороны.

    Ранее власти Сербии усилили контроль и ограничения на экспорт оборонной продукции, чтобы предотвратить ее возможное попадание на Украину. А Вучич анонсировал, что в конце марта в Сербии откроется крупный завод по производству дронов.

    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    Комментарии (5)
    28 января 2026, 02:45 • Новости дня
    Марочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Марочко: ВСУ пытаются затормозить ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили строительство фортификационных сооружений на западном берегу Оскола, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что на некоторых участках российские подразделения уже пересекли границу Луганской Народной Республики (ЛНР) и продолжают продвигаться к западу.

    «Противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведёт подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что российские военные наносят удары по противнику в районе Рубцова, выбивая ВСУ с позиций, что может привести к их отходу к Осколу и далее к Изюму.

    Эксперт уточнил, что удары осуществляются при помощи беспилотной авиации, а средства контроля охватывают территорию значительно дальше Изюма, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские военнослужащие зачистили подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска. ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили в январе переправу ВСУ через реку Оскол.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 17:50 • Новости дня
    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в архитектуру американской ПРО «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти не планируют включать Гренландию в новую систему противоракетной обороны, несмотря на заявления о ее стратегической важности, отмечают западные СМИ.

    Гренландия не участвует в проекте американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», пишет Reuters со ссылкой на заявление одного из чиновников США. В сообщении подчеркивается, что архитектура системы не предусматривает размещения компонентов на датском острове, отмечает РИА «Новости».

    Это опровергает более ранние заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что эффективная работа системы возможна только при участии Гренландии. Трамп также отмечал, что остров окружен кораблями КНР и России, что усиливает его стратегическую ценность для США.

    В мае 2025 года президент США анонсировал трехлетний план по созданию многоуровневой ПРО «Золотой купол», часть которой якобы должна была размещаться в Гренландии. Однако, как уточнил американский чиновник, подобные планы не реализуются, и Гренландия исключена из предложенной архитектуры системы ПРО.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    27 комментариев

    Стоит отметить, что 5 февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Напомним, 14 января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Позже Канада отвергла участие в проекте, а Трамп предрек ей быть «съеденной Китаем». Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что интерес США к Гренландии не ограничивается системой ПВО-ПРО.

    А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев накануне отметил, что лучше не заключать нового договора СНВ-4, чем подписывать соглашение, которое провоцирует гонку вооружений.

    Комментарии (4)
    28 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах на запрет ядерного оружия на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маврикий рассматривает возможность введения запрета на размещение ядерного оружия на базе Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос, отмечают британские СМИ.

    Власти Маврикия намерены запретить хранение ядерного оружия на совместной базе Великобритании и США на острове Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос. Вице-премьер Маврикия Пол Беренджер заявил, что ядерное оружие не будет разрешено на базе, если сделка о передаче островов состоится. По его словам, «ядерное оружие не может храниться на военной базе Великобритании и США после передачи островов», пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph

    Газета отмечает, что Беренджер ссылается на Пелиндабский договор, подписанный в 1996 году, который запрещает хранение и испытания ядерного оружия в Африке, но допускает его транзит через территорию стран континента.

    Великобритания объявила о соглашении по передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию 3 октября 2024 года, однако контроль над военной базой останется за Лондоном на 99 лет.

    Ранее британские власти заявляли, что соглашение не скажется на работе военной базы на острове Диего-Гарсия. В то же время, как отмечает издание, США, возможно, не одобрят соглашение о передаче архипелага, а для вступления документа в силу требуется его ратификация британским парламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января президент США Дональд Трамп назвал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости».

    В ответ британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Однако, как сообщали СМИ, 24 января Стармер передумал передавать архипелаг Чагос Маврикию и снял соответствующий документ с рассмотрения в парламенте.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 19:32 • Новости дня
    От Вучича ЕС требовал закрыть российские СМИ в Сербии ради вступления в Евросоюз
    От Вучича ЕС требовал закрыть российские СМИ в Сербии ради вступления в Евросоюз
    @ Lafargue Raphael/Abaca/Sipa USA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для успешного продолжения диалога о присоединении к Европейскому союзу, об этом рассказал президент страны Александр Вучич.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что руководство одной из европейских стран советовало ему закрыть российские СМИ в республике, чтобы ускорить ее евроинтеграцию, передает РИА «Новости».

    «Я лично звонил президенту одной страны и премьеру другой страны до декабря. Мне посоветовали из Брюсселя, сказали, что Еврокомиссия хочет предложить открытие кластера номер три переговорной платформы (о вступлении в ЕС - ред.). Он мне сказал: «Закройте российские СМИ в Сербии, мы поддержим открытие кластера номер три», – заявил Вучич в эфире TV Blic.

    По его словам, данный совет исходил из Брюсселя и был связан с намерением Еврокомиссии предложить открытие кластера номер три переговорной платформы о вступлении в ЕС. Вучич отметил, что поблагодарил собеседника за рекомендацию и затем перевел разговор на спорт.

    В Сербии продолжают работать представительства российских информационных агентств, а также телеканалов ВГТРК и НТВ. В стране ведут вещание RT и радиостанции Sputnik.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает нацеленность общества республики на евроинтеграцию. По словам политолога Станислава Ткаченко, Белграду придется согласиться на выдвигаемые условия.

    Комментарии (6)
    28 января 2026, 16:20 • Новости дня
    Cпецназ США призвали переключиться с борьбы с терроризмом на новые задачи

    Эксперт предложил спецназу США перейти к диверсиям против высокотехнологического противника

    Tекст: Денис Тельманов

    В статье для американского исследовательского проекта прозвучала рекомендация сосредоточить усилия спецназа США на глубинных диверсиях и создании подполья.

    Майор ВС США Логан Фон Килмер в статье для проекта IWI (Irregular Warfare Initiative) предложил силам специальных операций США пересмотреть свою доктрину, передает ТАСС. Он отметил, что акцент должен сместиться с борьбы с терроризмом на проведение глубоких операций в тылу высокотехнологичного противника.

    Фон Килмер рекомендует возродить опыт групп «Джедбург», действовавших во время Второй мировой войны, которые организовывали сети сопротивления и проводили диверсии в оккупированной Европе. Он считает, что в условиях масштабных боевых действий основной задачей спецназа станет создание подпольных организаций, проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры и нарушение логистики противника.

    В статье подчеркивается, что работа в «человеческом домене» и умение мобилизовать местное население в интересах США должны стать приоритетом для сил специальных операций. Фон Килмер отмечает, что эти навыки будут необходимы для эффективной иррегулярной войны против сильного противника.

    Согласно новой инструкции Министерства обороны США, вступившей в силу 29 ноября 2025 года, иррегулярная война определяется как комплекс военных действий, включающих непрямые, анонимные или асимметричные кампании для убеждения или принуждения других государств и организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ армии США «Дельта» использовал уникальные модификации вертолетов MH-60M «Черный Ястреб» с дополнительным вооружением и защитой при рейде в Каракасе.

    Американские военные планировали уничтожить три стратегических аэродрома в Венесуэле в случае попытки перехвата операции по захвату Николаса Мадуро.

    Министры Британии продемонстрировали резкую реакцию на высказывания американского лидера Дональда Трампа о роли союзников США в Афганистане.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке

    МИД Ирана заявил о возможном ударе по базам США на Ближнем Востоке

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    Дальность иранских ракет недостаточна для нанесения удара по территории США, однако этого хватает для атаки американских баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Он подчеркнул, что подобное положение позволяет Ирану иметь возможность ответить на возможные угрозы со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чем-то большем.

    В понедельник, на фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

    В тот же день представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи пообещал жесткий ответ на любую иностранную агрессию.

    А руководитель комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что американским военным лучше попрощаться с собственными семьями в случае атаки на иранскую территорию.

    Комментарии (2)
    28 января 2026, 09:02 • Новости дня
    Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска получили на вооружение новые комплексы «Зубр», способные автоматически обнаруживать и сопровождать как крупные, так и малоразмерные беспилотники.

    Ростех впервые поставил в войска новые комплексы «Зубр» для противодействия беспилотникам, передает Telegram-канал Ростеха.

    Эти системы разработаны компанией «Высокоточные комплексы» и предназначены для защиты критически важных объектов инфраструктуры. Радиолокационные станции комплексов способны обнаруживать как крупные, так и малогабаритные воздушные цели, включая барражирующие боеприпасы.

    Как отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев: «Система самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями».

    Комплекс «Зубр» включает четыре модуля, пункт управления и собственную радиолокационную станцию. Новые системы уже приступили к дежурству по обеспечению защиты объектов важной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные используют роботизированные платформы «Курьер» для доставки грузов на передовой в зоне спецоперации на Украине.

    Робот «Депеша» получил новую усиленную раму, что повысило его проходимость.

    Наземные дроны занимают все больше позиций на поле боя и расширяют свои задачи.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 20:28 • Новости дня
    МИД Индии заявил о независимости отношений с Россией и ЕС

    МИД Индии подчеркнул независимость оборонного сотрудничества с Россией и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри отметил, что сотрудничество Индии с Россией и Евросоюзом развивается независимо, несмотря на недавние оборонные соглашения с ЕС.

    Отношения Индии с Россией и Европейским союзом в области обороны существуют независимо друг от друга, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. Он подчеркнул, что исторический контекст российско-индийского взаимодействия остается значимым, однако развитие контактов с ЕС не влияет на двусторонние связи Москвы и Дели, отмечает РИА «Новости».

    Мисри заявил: «Вопрос об отношениях Индии с Россией – это тема, о которой мы неоднократно говорили публично. Для этого есть исторический контекст… это две вещи, которые существуют сами по себе и развиваются независимо друг от друга».

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх добавил, что национальная оборонная промышленность может внести вклад в инициативу ЕС ReArm, поскольку Брюссель стремится к диверсификации поставщиков и снижению зависимости.

    Первый замглавы МИД Индии пояснил, что соглашение с ЕС имеет взаимную выгоду, и обе стороны видят преимущества от сотрудничества, что и стало причиной подписания соглашения.

    Ранее во вторник Индия и Европейский союз подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Эксперты отметили, что сделка принесет выгоду Индии, но может быть связана с рисками.

    Специалисты также заявили о смещении внешнеполитических приоритетов Индии в сторону Запада и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дружба между Москвой и Дели приближается к 80-летию, и потенциал сближения еще не исчерпан, особенно на межпартийном уровне.


    Комментарии (0)
    29 января 2026, 05:10 • Новости дня
    Финская разведка заявила о сохранении производства вооружений в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Военная разведка Финляндии оценила способность российской оборонной промышленности поддерживать массовое производство вооружений в условиях конфликта, о чём сказано в обзоре ведомства на 2026 год.

    «Несмотря на вызовы, оборонная промышленность России адаптировалась к поддержанию массового производства», – приводит выдержку из документа ТАСС.

    Сотрудничество с партнерами, в частности с Китаем, Ираном и КНДР, позволило снизить производственное давление и увеличить объёмы выпуска продукции, отмечается там.

    Финская разведка считает, что накопленные запасы техники в случае прекращения боевых действий смогут обеспечить дальнейшее развитие Вооруженных сил России.

    В документе говорится, что экономическая ситуация в России не критична, и экономика страны способна финансировать проведение специальной военной операции в обозримой перспективе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российское оружие было улучшено в 2025 году и как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ. При этом президент России Владимир Путин заявлял об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

    Комментарии (2)
    28 января 2026, 21:52 • Новости дня
    В Хмельницкой области военкомат похитил настоятеля храма УПЦ

    В Хмельницкой области военкомат похитил настоятеля храма УПЦ Москальчука

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Настоятель Свято-Покровского храма села Редвинцы Украинской православной церкви Максим Москальчук был задержан по пути на работу, после чего связь с ним пропала, сообщили в местной епархии.

    Настоятель Свято-Покровского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области Максим Москальчук был похищен сотрудниками военкомата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Хмельницкую епархию. Инцидент произошел утром 28 января, когда протоиерей направлялся на работу.

    По данным епархии, его задержали представители территориального центра комплектования (ТЦК), насильно изъяли у него телефон и против его воли увезли в Хмельницкое городское отделение военкомата. Сейчас с настоятелем нет связи, его местонахождение неизвестно.

    Епархия акцентирует внимание на незаконности действий военкомата и просит общественность обратить внимание на этот случай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года сотрудники территориального центра комплектования увезли настоятеля храма УПЦ в честь Новомучеников Черкасских Алексея Лукаша из города Смела Черкасской области на Украине.

    А июне 2025 года сотрудники военкомата в Одесской области похитили настоятеля Троицкого храма УПЦ протоиерея Александра Московчука.

    Кроме того, в Дубенском районе Ровненской области сотрудники ТЦК мобилизовали протоиерея УПЦ Владимира Главацкого прямо на кладбище, когда он отпевал погибшего военного.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 11:15 • Новости дня
    Вулин сравнил милитаризацию Косово Западом с «ружьем Чехова»

    Вулин назвал милитаризацию Косово «ружьем Чехова», которое точно выстрелит

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин сравнил милитаризацию Косово усилиями Запада с «ружьем Чехова», которое точно выстрелит.

    Милитаризация Косово при поддержке Запада представляет собой серьезную опасность, заявил Александр Вулин передает РИА «Новости».

    По его словам, процесс вооружения косовских албанцев напоминает «ружье Чехова», которое обязательно выстрелит в конце.

    «Если вы снабжаете шиптари оружием в первом акте, в третьем оно обязательно выстрелит», – отметил он.

    Вулин подчеркнул, что угроза для Сербии исходит не только от вооружения Косово, но и от окружения недружественными странами-членами НАТО. Он провел параллель между положением Сербии и ситуацией, в которой находится Россия, о сдерживании которой часто говорят в Североатлантическом альянсе.

    Политик напомнил, что в Косово и Метохии не должно быть армии, кроме присутствующих сил KFOR, вооруженных сил ООН или НАТО. Однако сейчас на территории действуют так называемые Силы безопасности Косово (СБК), которые фактически являются армией, вооруженной Западом и предназначенной исключительно для противостояния сербам, отметил Вулин.

    Косово не имеет собственной армии согласно резолюции 1244 Совбеза ООН, однако власти в Приштине при поддержке НАТО ведут работу по модернизации и обучению СБК с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы. Закон о СБК, принятый в декабре 2018 года, предусматривает численность в 5 тыс.человек.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Турцию в дестабилизации ситуации на Западных Балканах из-за поставок оружия Косово.

    Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил о продолжающейся этнической чистке в Косово.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 08:39 • Новости дня
    Вулин увидел плохой знак в сроке продажи российской доли NIS

    Вулин связал окончание срока продажи NIS с годовщиной агрессии НАТО в Югославии

    Tекст: Вера Басилая

    Срок продажи российской доли в NIS итекает 24 марта, совпадает с годовщиной начала бомбардировок Югославии, что одержит дурной подтекст и негативный намек, заявил основатель партии «Движение социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

    Окончание срока продажи российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) назначено на 24 марта, передает РИА «Новости».

    Эту дату бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин связал с началом агрессии НАТО против Югославии, подчеркнув, что не является сторонником теорий заговора, но считает такой выбор даты дурным знаком.

    «Это плохой подтекст, у него скверный привкус, и содержится послание, которое не вызывает у меня восторга», – отметил Вулин.

    По его мнению, все проблемы вокруг NIS вызваны действиями Соединенных Штатов, а не России. Вулин выразил уверенность, что российская и венгерская стороны смогут достичь соглашения по купле-продаже доли в NIS.

    Ранее Минфин США продлил срок переговоров по продаже контрольного пакета акций NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта.

    Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал санкции США против NIS осознанной атакой на Сербию.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соглашение между «Газпром нефтью» и венгерской MOL по продаже доли в сербской NIS заключено с учетом выгоды России.

    «Газпром» и венгерская компания MOL согласовали основные условия продажи акций сербской нефтегазовой компании NIS.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 09:30 • Новости дня
    Ростех сообщил о будущем применении МТУ-90М для прорыва фронта

    Ростех сообщил о будущем применении мостоукладчика МТУ-90М для прорыва фронта

    Tекст: Мария Иванова

    Специализированный мостоукладчик МТУ-90М способен быстро создавать переправу для танков и спецтехники даже под обстрелом, что обеспечивает мобильность войск, сообщили в Ростехе.

    Редкие кадры работы универсального танкового мостоукладчика МТУ-90М были обнародованы концерном УВЗ, передает Ростех.

    Эта машина состоит на вооружении инженерных войск и предназначена для оперативного преодоления оврагов, рвов и рек в ходе боевых действий. МТУ-90М также может использоваться в спасательных операциях, что делает ее универсальным инструментом для армии.

    Трехсекционный мост длиной 20 метров выполнен из высокопрочной стали и способен выдержать нагрузку до 60 тонн. Его конструкция предусматривает возможность движения как гусеничной, так и колесной техники по щиткам, закрывающим пространство между балками. Это позволяет быстро развернуть переход для любой военной или спасательной техники.

    В Ростехе рассказали: «На видео есть кадры, где МТУ-90М создает возле горящего здания аппарель, по которой спецтехника может подобраться ближе к очагу возгорания. Таким образом, например, можно забросить автоматизированную пожарную технику туда, где для человека слишком опасно».

    Время развертывания моста составляет две с половиной минуты, а защищенность машины соответствует уровню танка Т-90. Экипаж может навести мост, не покидая кабины, а боевое отделение полностью герметично и оснащено средствами защиты от радиоактивного и химического заражения. Эти характеристики делают МТУ-90М оптимальной техникой для быстрого прорыва и работы под огнем.

    Напомним, накануне Ростех поставил в войска новые комплексы РЭБ «Зубр» для защиты от дронов.

    Ранее в России создали специальные патроны «Многоточие» для борьбы с беспилотниками.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Эксперт заявил, что ВС России формируют огневой карман для ВСУ у Павловки

    Марочко заявил, что ВС России формируют огневой карман для ВСУ у Павловки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные оказывают давление на противника с трёх направлений, сокращая межпозиционное пространство и угрожая окружением украинской группировке в районе Павловки Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    После освобождения Павловки на Ореховском участке фронта российские силы приступили к формированию огневого кармана для дислоцированной группировки ВСУ, сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, сейчас межпозиционное пространство между российскими и украинскими позициями составляет около шести км и постоянно уменьшается.

    Марочко подчеркнул, что «на участке Павловка – Малые Щербаки формируется малый огневой карман для украинских боевиков», а охват ведется с трёх направлений: с населенного пункта Степовое на северо-восток, с Малых Щербаков – на север, а с Павловки продвижение – на восток и юго-восток.

    Он отметил, что полноценного окружения пока нет, но действия российских войск сокращают возможности отхода украинской группировки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь. Российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мишустин напомнил об увеличении маткапитала с февраля
    ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе
    Вучич объявил о рекордных расходах на оборону Сербии
    Welt: Зеленский оказался в политическом кризисе на Украине
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    Умные камеры Москвы начали фиксировать электросамокаты на дорогах
    Рособрнадзор выступил против учета оценки за поведение при поступлении в вуз