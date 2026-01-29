Путин встретил президента ОАЭ в Кремле

Путин встретил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Кремле

Tекст: Валерия Городецкая

Церемония встречи прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где уже собрались члены делегаций обеих стран, передает ТАСС.

Путин и Аль Нахайян встретились под президентские фанфары у флагов России и ОАЭ и обменялись крепким рукопожатием.

Во время церемонии оркестр исполнил государственные гимны, а затем оба лидера тепло поприветствовали своих делегатов. В российскую делегацию вошли высокопоставленные чиновники, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина, а также представители крупнейших госкорпораций.

Встреча проходит вскоре после трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которые прошли в Абу-Даби 23–24 января с участием представителей России, США и Украины. Следующий раунд этих переговоров запланирован на 1 февраля, также в столице ОАЭ.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посещает Россию уже в четвертый раз в статусе главы ОАЭ. В октябре 2022 года и июне 2023 года он встречался с Путиным в Петербурге, а в октябре 2024 года принимал участие в саммите БРИКС в Казани.

В последний раз президент ОАЭ приезжал в Москву на переговоры с российским лидером в августе 2025 года.