Патриарх Кирилл предложил законодательно запретить мат в общественных местах

    Как может выглядеть новая попытка атаки ВСУ на российскую территорию
    Глава ГРУ Костюков оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    Мерц призвал Европу говорить на языке силы
    Суд взыскал с посольства Украины в Москве 2,4 млн рублей
    Путин объявил о планах создания университета на базе «Сириуса» в ОАЭ
    Российские войска освободили Белую Березу в Сумской области
    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС
    YouTube начал удалять созданный ИИ низкокачественный контент
    29 января 2026, 14:25 • Новости дня

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением законодательно запретить использование ненормативной лексики в общественном пространстве.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой законодательно запретить использование нецензурной лексики в общественных местах, передает РИА «Новости».

    На пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации он обратился к законодателям с просьбой обратить внимание на эту проблему.

    «Брякнул что-нибудь такое – штраф. Еще брякнул, хорошо было в советское время – 15 суток. Я не призываю вас к тому, чтобы сажать на 15 суток, но призываю к тому, чтобы законодатели озаботились этой очень важной и, я бы сказал, в каком-то смысле судьбоносной темой», – заявил патриарх Кирилл.

    Он отметил, что эпидемия сквернословия распространилась по всему обществу: мат используют как взрослые, так и дети, а нецензурная лексика присутствует в СМИ и интернете. По словам патриарха, задача избавления общественного пространства от сквернословия стоит сегодня остро, поскольку использование такой брани разрушает не только нормы литературного языка, но и нравственные устои общества.

    Патриарх подчеркнул, что законодательная защита чистоты русского языка – это проявление уважения к национальной культуре и истории.

    Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести в России штрафы для подростков за нецензурную брань. Она также выступила за введение ответственности для родителей детей, использующих ненормативную лексику.

    До этого в Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в десять раз.

    Президент России Владимир Путин заявил, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для борьбы с матом.

    29 января 2026, 11:59 • Новости дня
    Якушев: При поддержке «Единой России» построено более 1,7 тыс. школ

    Tекст: Вера Басилая

    При поддержке «Единой России» построено 1714 школ на 1 млн мест, из них 80 школ сдали в 2025 году, заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    Строительство новых 1714 школ при поддержке «Единой России» позволило создать 1 млн мест для учащихся, следует из сообщения в Telegram-канале партии.

    Владимир Якушев отметил, что в 2025 году было введено 80 школ, рассчитанных почти на 67 тыс. детей.

    Секретарь Генсовета подчеркнул, что новые объекты возводятся по единым стандартам комфорта и безопасности.

    Он уточнил, что единые подходы к строительству и ремонту образовательных учреждений реализуются в сотрудничестве с Министерством просвещения.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единой России» в Государственной думе подчеркнул, что совместная работа партии и Правительства при выполнении народной программы напрямую ориентирована на реальные запросы граждан и отражает их интересы.

    29 января 2026, 09:47 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, в котором предлагается исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска.

    Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий не учитывать выходные дни при расчете ежегодного оплачиваемого отпуска, передает ТАСС.

    Документ подготовлен группой депутатов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, и его планируется официально внести 29 января.

    «Если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право. Получается, что период отдыха становится существенно короче, а это нечестно», – заявил Слуцкий.

    Согласно инициативе, предлагается скорректировать ст. 120 Трудового кодекса, установив, что ежегодный отпуск в 28 календарных дней будет рассчитываться без учета выходных. Сейчас отпуск традиционно включает в себя и субботу с воскресеньем, что, по мнению авторов документа, несправедливо по отношению к работникам.

    Слуцкий подчеркнул, что законопроект не увеличит общее время отдыха, но восстановит справедливость. По его словам, отпуск – важная часть баланса между работой и личной жизнью, способная положительно повлиять на сотрудников и экономику страны в целом.

    Ранее в Общественной палате предложили разрешить работающим бабушкам и отцам брать отпуск по уходу за ребенком одновременно с отпуском по беременности и родам у мамы.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    28 января 2026, 20:54 • Новости дня
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный районный суд в Сочи избрал арест в качестве меры пресечения для детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко, решения уже обжалованы.

    Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Миланы и Эльдара Дорошенко, сообщает ТАСС. Решения были обжалованы, материалы 28 января переданы на рассмотрение в Краснодарский краевой суд. Обвинения в отношении детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко пока не раскрываются в интересах следствия.

    ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, подтверждает, что арестованы именно дети депутата. Следствие считает, что Дорошенко связан с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, которого подозревают в получении взятки и коррупционном доходе в размере 2,8 млрд рублей. По делу также проходят депутат Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Александр Карпенко, министр транспорта региона Переверзев и ряд других лиц, которых подозревают в участии в незаконных схемах.

    Вороновский, по версии Генпрокуратуры, распределял государственные заказы на транспортные работы без проведения конкурсов, требуя взятки за доступ к контрактам. Он также организовывал победу нужных фирм на аукционах с завышенной стоимостью работ и занимался их последующим обогащением. Дорошенко и Карпенко, по данным ведомства, возглавляли ассоциацию «Союз дорожников Кубани», членство в которой было обязательным для участия в закупках в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского в рамках иска Генпрокуратуры.


    29 января 2026, 10:40 • Новости дня
    Bloomberg: Россия переходит к «полувоенному» режиму экономики

    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Темпы роста оборонной промышленности в России в 2026 году ожидаются на уровне 4-5%, что значительно ниже прошлых лет, отмечает Bloomberg.

    Министерство экономического развития России в трехлетнем прогнозе указало, что рост секторов, связанных с госзаказом для обороны, замедлится до 4-5% в год против примерно 30% ранее.

    В 2026 году расходы, связанные с военными нуждами, снизятся почти на 11% после более чем 30-процентного роста годом ранее. Это связано с курсом на экономическую стабильность и сбалансированный бюджет на фоне падения доходов от нефти, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, министр финансов Антон Силуанов переориентировал задачи на устойчивый бюджет, способный справляться с низкими ценами на нефть и санкциями. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил президенту Владимиру Путину, что доля гражданской продукции на оборонных предприятиях достигла свыше 30% в 2025 году, и правительство планирует расширять гражданские проекты.

    Директор Института экономического прогнозирования РАН Александр Широв заявил: «Государственные расходы достигли уровня, который можно считать близким к пределу для текущего состояния экономики России». В секторе наблюдается замедление: по данным Минэкономразвития, рост выпуска в оптике и электронике снизился до 11% в 2025 году с 28% годом ранее, рост выпуска танков и боевых машин – до 27% с 34%, а готовых металлических изделий – до 14% с 32%.

    За последние три года оборонные предприятия привлекли примерно 800 тыс. новых работников, что усугубило дефицит кадров и конкуренцию с гражданскими отраслями, отмечает Bloomberg. Рост зарплат усилил инфляционное давление. Экономисты отмечают, что ужесточение бюджета может позволить Центробанку активнее смягчать денежную политику.

    По мнению аналитиков, в 2026 году власти России балансируют между продолжением наращивания военных расходов и возвращением к «полувоенному» режиму экономики. Ключевыми факторами остаются исход переговоров и ситуация на фронте.

    Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2026 году экономика России перейдет к устойчивым темпам роста, а по итогам этого года ВВП увеличится примерно на 1%.

    Глава Минфина также заявил, что бюджетное правило помогало России в кризис 2014 года, в период пандемии и продолжает поддерживать экономику сейчас.

    Федеральный бюджет России учтет дополнительные задачи и вызовы безопасности, расходы на оборону в 2026 году останутся на том же уровне, что и в 2025 году.

    28 января 2026, 20:10 • Новости дня
    @ DPA / Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный Сергей Русинов, убивший четверых полицейских в Черкасской области, оказался участником столкновений на Майдане и фигурантом уголовных дел в России, пишут украинские СМИ.

    Информацию о личности преступника подтвердил его бывший сослуживец Ярослав Нищик, который служил с Русиновым в 158 и 198 батальонах, пишет издание «Страна». По словам Нищика, Русинов был списан из армии после начала спецоперации на Украине по состоянию здоровья.

    Нищик заявляет, что Русинов участвовал в событиях на Майдане в 2014 году. «В России на него открыты уголовные дела. Он первый начал стрелять по титушкам в феврале 2014 года во время побоища под Корсунем», – написал он, напомнив о событиях 20 февраля 2014 года, когда майдановцы атаковали автобусы с крымскими антимайдановцами.

    Кроме того, Нищик рассказал, что Русинов поджег автомобиль депутата Корсунского горсовета Сторожука из-за личного конфликта. Именно за это преступление полиция и приехала его задерживать. Однако Русинов устроил силовикам засаду, в результате которой погибли четыре сотрудника правоохранительных органов, прежде чем преступник был ликвидирован.

    Напомним, в Черкасской области на Украине подозреваемый в преступлении открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, убив четверых стражей порядка.

    29 января 2026, 11:19 • Новости дня
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Камера на крыле украинского Су-25 зафиксировала момент поражения самолета российской ракетой и его разрушение в небе Донбасса, сообщает The War Zone.

    Видео с гибелью украинского штурмовика Су-25 опубликовано в сети. Кадры сняты камерой, установленной под крылом самолета, и фиксируют попадание, последующий взрыв и разрушение фюзеляжа. Самолет с тактическим номером «21 синий» был сбит, предположительно, ракетой большой дальности Р-37М, используемой российскими Су-35С и МиГ-31БМ, сообщает The War Zone.

    Пилот Станислав Рыков, командир 299-й бригады тактической авиации, погиб при выполнении боевого вылета 7 февраля 2024 года. Украинские власти подтвердили его смерть. Российское Минобороны заявило об уничтожении Су-25 в этот же день возле Новотроицкого в Донецкой области.

    На видео запечатлено, как после поражения происходит отрыв топливного бака и фюзеляж разрушается на части. Крыло и кабина отделяются друг от друга, затем камера фиксирует падение обломков и столб дыма на земле. С момента попадания до падения крыла проходит менее 20 секунд, что практически не оставляет пилоту времени для катапультирования.

    Су-25 ВВС Украины несут большие потери из-за ограниченных возможностей и сложных условий применения. С начала конфликта подтверждено уничтожение 22 украинских Су-25, но реальные потери могут быть выше. Для увеличения дальности ударов украинские самолеты стали применять французские корректируемые авиабомбы Hammer, так как запасы неуправляемых ракет были исчерпаны.

    Ранее российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник ВСУ Евгений Иванов.

    Украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ.

    В феврале авиция ВКС России сбила украинский Су-27. 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    29 января 2026, 10:17 • Новости дня
    Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича

    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предприниматель Андрей Матус сообщил, что бывший акционер компании ЮКОС Леонид Невзлин (внесен в список иноагентов) спонсирует Аллу Пугачёву, Андрея Макаревича (признан иноагентом в России), а также других известных артистов, которые покинули Россию и сейчас проживают в Израиле.

    Матус отметил, что творчество Пугачёвой и Макаревича перестаёт быть актуальным для российской аудитории. «Макаревич как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно, и это существует только в их кодле... Макаревич собирал какие-то площадки в Израиле? Нет. В Европе? Нет. Скоро вы все о них начнёте забывать. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют её окончательно или дойдут до критической точки, Леонид Борисович перестанет их финансировать. Полное забвение», – заявил он, передает RT.

    Кроме того, предприниматель считает, что Невзлин поддерживает и других артистов, уехавших из России, таких как Максим Галкин (признан иноагентом в России), Семён Слепаков (признан иноагентом в РФ) и группа «Би-2».

    В понедельник продюсер Евгений Бабичев сообщил, что Пугачева может выступить на фестивале Вайкуле в Юрмале.

    В декабре Макаревич и его жена Эйнат Кляйн организовали продажу вина, изготовленного из винограда, собранного в районе еврейского поселения Бейт-Эль, находящегося на палестинской территории.

    В октябре в Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов.

    28 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Токаев: Через банк в Казахстане из «сопредельной страны» вывели свыше 14 млрд долларов

    @ Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить контроль над банками после выявления вывода за рубеж почти 14 млрд долларов через одну из кредитных организаций.

    Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку усилить контроль над незаконными и сомнительными операциями коммерческих банков, передает РИА «Новости».

    Президент Казахстана заявил: «Совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков».

    Он подчеркнул, что недавно получил доклад от главы агентства Жаната Элиманова о выводе более 7 трлн тенге через один из банков из «сопредельной страны» в прошлом году, назвав этот факт возмутительным. По словам Токаева, подобные мошеннические схемы встречаются часто, а объемы краж государственных средств являются огромными.

    Президент также отметил, что в Казахстане продолжаются попытки вывода капитала за рубеж с помощью криптовалютных операций и призвал поставить надежный заслон теневой экономике, которая наносит государству значительный ущерб.

    28 января 2026, 20:30 • Новости дня
    Названа причина авиакатастрофы с российскими фигуристами в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевой причиной катастрофы пассажирского вертолёта в США, в результате которой погибли российские фигуристы, стал неверно составленный маршрут, пишет The Washington Post.

    По словам главы Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди, слова которой приводит WP, «этого вертолетного маршрута там вообще не должно было быть», передает RT. Хоменди подчеркнула, что трагедии можно было избежать.

    В январе прошлого года пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Blackhawk в Вашингтоне вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Сообщалось, что на борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    28 января 2026, 21:42 • Новости дня
    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Вахитовском районе центра Казани, который был изъят у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, будет реализован на электронном аукционе, передает ТАСС.

    Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, шаг аукциона – 466 тыс. рублей. Здание, известное как Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой и построенное в 1873 году, признано объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь помещений превышает 200 квадратных метров.

    Победитель аукциона, помимо выплаты стоимости покупки, должен будет провести восстановительные работы, оцененные в 91,8 млн рублей.

    Торги организованы на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой после проверки, показавшей, что памятник архитектуры содержался бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные мероприятия, а полноценная реставрация не началась. По состоянию на май 2025 года здание находилось в состоянии консервации.

    В решении суда отмечается, что Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, не предпринимал мер по сохранению объекта, и его бездействие носило систематический характер. Как сообщал «Царьград», режиссер стал одним из первых деятелей культуры, покинувших Россию после начала специальной военной операции.

    Тимур Бекмамбетoв – российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, известный как создатель блокбастеров «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», а также новогодней серии фильмов «Ёлки».

    Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.  До этого активы компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг» в Адыгее, принадлежавшие Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выставили единым лотом за 3,97 млрд рублей.


    28 января 2026, 18:48 • Новости дня
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Апелляционный суд Амстердама признал злоупотребление украинской фирмой «Автодоркомплект» и отменил арест на активы, связанные с Газпромом.

    Апелляционный суд Амстердама снял обеспечительные меры с активов компаний, связанных с Газпромом, пишет ТАСС. Суд признал, что украинская фирма «Автодоркомплект» злоупотребила правом, когда обратилась с иском, и ввела суд в заблуждение, не предоставив полную информацию о ранее вынесенных решениях украинских и нидерландских судов.

    В частности компания не раскрыла, что аналогичные требования уже были отклонены в Нидерландах из-за применения иммунитета РФ к структурам Газпрома.

    В решении суда говорится, что ходатайство об аресте было попыткой обойти юрисдикционный иммунитет России, а аресты нанесли несоразмерный ущерб ответчикам, включая блокировку сделки по продаже доли Gazprom International в Wintershall. Это могло привести к ликвидации компании и потере рабочих мест. При этом «Автодоркомплект», находящийся в банкротстве, не способен компенсировать возможный ущерб.

    Суд отменил решение первой инстанции, распорядился снять все аресты и обязал «Автодоркомплект» возместить судебные расходы Gazprom International и связанных с ним компаний. Решение подлежит немедленному исполнению. Арест активов был наложен летом 2025 года на сумму около 660 млн евро. Первая инстанция сочла, что иммунитет РФ не распространяется на эти активы, однако апелляция это решение отменила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Гааге в июле 2025 года отозвал ордер на арест активов Газпрома в Нидерландах. А в июне окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании «Жнива» о взыскании активов Газпрома на сумму примерно 85 млн евро.

    При этом в декабре окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V., который принадлежит Газпрому.

    28 января 2026, 21:56 • Новости дня
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Андрей Бур, известный по сериалу «Реальные пацаны», ушел из жизни в возрасте 46 лет.

    Актер Андрей Бур, известный по сериалу «Реальные пацаны» и фильму «Полицейский с Рублевки-3», скончался на 47-м году жизни, передает «МК» со ссылкой на данные портала «Кино-Театр. Ру». Известно, что артист ушел из жизни 16 января в Москве. О причинах смерти информация не раскрывается.

    Бур дебютировал в кинематографе в 2013 году и с тех пор снялся в пятидесяти проектах. Среди наиболее заметных работ актера – роли в таких картинах и сериалах, как «Танго мотылька», «Другой майор Соколов», «Последний мент», «Озабоченные, или Любовь зла», «Чисто московские убийства», «Доктор Рихтер», «Ивановы-Ивановы», «Черная лестница», «Бихэппи» и «Елки последние».

    В девятом сезоне «Реальных пацанов» Андрей Бур сыграл бармена, а в «Полицейском с Рублевки-3» – сотрудника патрульно-постовой службы. За свою карьеру он оставил заметный след в российском кино и телевизионных проектах.

    29 января 2026, 05:50 • Новости дня
    В МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз давно распределил замороженные российские активы между Киевом и своим военно-промышленным комплексом, что подтверждает заинтересованность в продолжении конфликта, считает директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

    В Брюсселе уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», – заявил он ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что нежелание Евросоюза расстаться с суверенными государственными резервами России, незаконно замороженными в юрисдикции ЕС, стало дополнительным препятствием для пересмотра политики антироссийских санкций.

    Он выразил уверенность, что именно этот фактор мешает Брюсселю поставить под сомнение целесообразность дальнейших ограничительных мер против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Песков заявил о намерении России добиваться разблокировки  замороженных активов. Подсчитана сумма заблокированных в Евросоюзе российских активов.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему деньги для Украины разрывают  Евросоюз изнутри.

    28 января 2026, 20:23 • Новости дня
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иране зафиксирована поставка российских ударных вертолетов Ми-28НЭ, один из которых был запечатлен на фото в характерном цифровом камуфляже без лопастей.

    Российские ударные вертолеты Ми-28НЭ, известные по классификации НАТО как Havoc («Опустошитель»), были замечены в Иране, сообщает «Военный осведомитель» в Telegram-канале. На опубликованной фотографии запечатлен вертолет в цифровом камуфляже, аналогичном окраске, использованной на машине, представленной на форуме «Армия-2018».

    На снимке также видно, что на винте вертолета отсутствуют лопасти, а уязвимые части закрыты специальными чехлами. Это может свидетельствовать о том, что техника недавно прошла транспортировку и еще не введена в эксплуатацию. По утверждению источника, изображенная машина является одним из поставленных в Иран российских Ми-28НЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает предпринимать усилия для снижения напряженности вокруг Ирана и в целом в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что никакая третья сторона не способна изменить принципиальный характер отношений между Россией и Ираном.

    29 января 2026, 14:30 • Новости дня
    ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителя 178-го военного представительства Минобороны Владимира Никитина задержали в Петербурге по делу о получении взятки, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Капитан второго ранга Владимир Никитин стал фигурантом уголовного дела о получении денег за беспрепятственное подписание документов по гособоронзаказу, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следствие установило причастность военного к получению взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой фирмы. Незаконное вознаграждение предназначалось за беспрепятственную приемку электронной компонентной базы, необходимой для государственного оборонного заказа.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Фигурант уже заключен под стражу.

    Ранее в суде началось рассмотрение дела экс-начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрея Протасова, признавшего получение 7 млн рублей от сотрудников.

