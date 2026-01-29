  • Новость часаВ акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как может выглядеть новая попытка атаки ВСУ на российскую территорию
    Глава ГРУ Костюков оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    Мерц призвал Европу говорить на языке силы
    Суд взыскал с посольства Украины в Москве 2,4 млн рублей
    Путин объявил о планах создания университета на базе «Сириуса» в ОАЭ
    Российские войска освободили Белую Березу в Сумской области
    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС
    YouTube начал удалять созданный ИИ низкокачественный контент
    29 января 2026, 14:23 • Новости дня

    Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военное присутствие США в регионе Персидского залива усилится в ближайшие дни, при этом обсуждается возможное новое решение по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

    Завершение наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке ожидается в ближайшие дни, передает ТАСС со ссылкой на публикацию портала Axios.

    В материале отмечается, что подготовка американских сил в районе Персидского залива находится на завершающей стадии. Один из американских чиновников сообщил порталу, что «в данный момент задача заключается в подготовке, но все выглядит так, будто президент [США Дональд Трамп] примет еще одно решение по Ирану в ближайшие дни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке.

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как может выглядеть новая атака США на Иран.

    28 января 2026, 20:23 • Новости дня
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иране зафиксирована поставка российских ударных вертолетов Ми-28НЭ, один из которых был запечатлен на фото в характерном цифровом камуфляже без лопастей.

    Российские ударные вертолеты Ми-28НЭ, известные по классификации НАТО как Havoc («Опустошитель»), были замечены в Иране, сообщает «Военный осведомитель» в Telegram-канале. На опубликованной фотографии запечатлен вертолет в цифровом камуфляже, аналогичном окраске, использованной на машине, представленной на форуме «Армия-2018».

    На снимке также видно, что на винте вертолета отсутствуют лопасти, а уязвимые части закрыты специальными чехлами. Это может свидетельствовать о том, что техника недавно прошла транспортировку и еще не введена в эксплуатацию. По утверждению источника, изображенная машина является одним из поставленных в Иран российских Ми-28НЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает предпринимать усилия для снижения напряженности вокруг Ирана и в целом в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что никакая третья сторона не способна изменить принципиальный характер отношений между Россией и Ираном.

    Комментарии (6)
    27 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии

    Кремль: Путин в среду встретится с президентом Сирии

    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа 28 января, сообщил Кремль.

    Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.

    В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.

    Комментарии (5)
    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 15:24 • Новости дня
    Турция хочет создать буферную зону на границе с Ираном

    Middle East Eye: Турция обсудила создание буферной зоны на иранской границе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает возможность создания буферной зоны на иранской стороне границы в случае резкой эскалации и готова принять только нуждающихся в гуманитарной помощи, пишут западные СМИ.

    Турция может создать буферную зону на границе с Ираном в случае резкой дестабилизации в соседней стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на Middle East Eye. По информации издания, такие планы обсуждались на закрытом заседании в парламенте, где высокопоставленные чиновники МИД Турции представили законодателям сценарии развития ситуации в Иране.

    Как отметил один из участников брифинга, термин «буферная зона» означал намерение предотвратить массовый приток беженцев на территорию Турции. Чиновники подчеркнули, что Анкара готова принять только тех, кто нуждается в срочной гуманитарной помощи, и больше не намерена проводить политику «открытых дверей» для мигрантов из соседних стран.

    Собеседники издания добавили, что граждане Ирана сейчас могут въезжать в Турцию без виз, однако при ухудшении ситуации подход к миграционной политике может измениться. Второй участник брифинга уточнил, что фраза «буферная зона» не звучала напрямую, однако обсуждалась готовность выйти за рамки стандартных мер реагирования. Турецкие власти считают, что Иран сам должен принимать меры для сдерживания возможного потока мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции оценивают риски, связанные с возможным хаосом или началом вооруженного конфликта в Иране, так как это может напрямую затронуть саму Турцию.

    В то же время, турецкие нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки нефти у Ирана, чтобы сохранить поставки топлива на европейский рынок после введения странами Запада санкций против России.

    При этом, американский президент Дональд Трамп заявил о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном, усиливая давление на правительство в Тегеране.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 19:14 • Новости дня
    Премьера Стармера обвинили в массовой травле британских солдат
    Премьера Стармера обвинили в массовой травле британских солдат
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в период своей работы адвокатом по правам человека принимал активное участие в судебном процессе, который открыл путь к многолетнему преследованию сотен британских военнослужащих, воевавших в Ираке.

    Как пишет The Telegraph, речь идет о деле, инициированном в 2007 году от имени семей шести иракцев, погибших после вторжения коалиции в Ирак в 2003 году. Согласно судебным документам, опубликованных изданием, Стармер выступал ведущим адвокатом иракской стороны и работал бесплатно совместно с лордом Ричардом Хермером, ныне генеральным прокурором, а также с впоследствии лишенным лицензии и осужденным за мошенничество адвокатом Филом Шайнером.

    Целью разбирательства было признание применимости Европейской конвенции по правам человека к действиям британских войск за рубежом. Хотя в 2007 году Палата лордов отклонила эти доводы, в 2011 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге встал на сторону истцов, что вынудило Минобороны Великобритании возобновить расследования гибели иракских граждан.

    По данным The Telegraph, это решение привело к волне уголовных проверок в отношении британских солдат, многие из которых ранее уже были оправданы. Одним из наиболее резонансных случаев стало дело сержанта Ричи Кэттеролла, застрелившего в 2003 году вооруженного иракца Мухаммада Салима во время операции в Басре.

    Cержант Кэттеролл находился под следствием 13 лет, что довело его до тяжелого психического состояния и попыток суицида. Лишь в 2016 году независимый судья окончательно постановил, что солдат действовал в целях самообороны, а часть обвинений основывалась на «фальшивом документе».

    «Я потрясен, что Кир Стармер помог возбудить это дело против меня, – заявил Кэттеролл. – Сейчас он премьер-министр, и он должен передо мной извиниться». Дочь бывшего сержанта подвергла критике тот факт, что нынешний премьер работал бесплатно. «У него не было новых доказательств. Он пришел в суд с теми же документами и той же ложью. Почему он вообще действовал бесплатно?» – заявила она.

    Бывший министр по делам ветеранов Джонни Мерсер также прямо обвинил Стармера в том, что тот «развязал охоту на ведьм против британских войск». По его словам, премьер был так идеологически одержим этой идеей, что работал над делом бесплатно.

    Особое внимание издание уделяет роли Фила Шайнера, чья юридическая фирма Public Interest Lawyers стала источником тысяч жалоб. Позднее Шайнер был признан виновным в фабрикации доказательств и мошенничестве с юридической помощью. Из более трех тыс. жалоб, поступивших в специально созданную в 2010 году для расследования утверждений о жестоком обращении с иракскими гражданами со стороны британских сил группу Ihat, около двух третей были связаны с его деятельностью. Работа этого органа обошлась налогоплательщикам примерно в 60 млн фунтов стерлингов и не привела ни к одному обвинительному приговору.

    Официальный представитель премьера, комментируя публикацию, подчеркнул, что Стармер не представлял интересы иракских семей, а выступал как третья сторона, чтобы «помочь суду в вопросах права».

    Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану «прекрасной армадой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Президент США Трамп заявил, что ещё одна американская «армада» плывет к Ирану, и он надеется, что Тегеран заключил сделку с Вашингтоном.

    «Сейчас к Ирану плывет ещё одна прекрасная армада. Надеюсь, они заключат сделку», – цитирует американского лидера Times of Israel.

    Газета отмечает, что пока неясно, имеет ли Трамп в виду авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его военные корабли, прибывшие на Ближний Восток в понедельник, 26 января, или другую авианосную ударную группу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы. Власти Турции оценивают риски, связанные с возможным началом вооруженного конфликта в Иране. Трамп также заявлял о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    Комментарии (4)
    28 января 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке

    МИД Ирана заявил о возможном ударе по базам США на Ближнем Востоке

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    Дальность иранских ракет недостаточна для нанесения удара по территории США, однако этого хватает для атаки американских баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Он подчеркнул, что подобное положение позволяет Ирану иметь возможность ответить на возможные угрозы со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чем-то большем.

    В понедельник, на фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

    В тот же день представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи пообещал жесткий ответ на любую иностранную агрессию.

    А руководитель комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что американским военным лучше попрощаться с собственными семьями в случае атаки на иранскую территорию.

    Комментарии (2)
    27 января 2026, 00:48 • Новости дня
    Трамп заявил о «большой армаде» США возле Ирана
    Трамп заявил о «большой армаде» США возле Ирана
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Вблизи Ирана находится большая военная армада США, превосходящая группировку у берегов Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У нас большая армада вблизи Ирана. Больше, чем у Венесуэлы», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    По словам Трампа, иранская сторона неоднократно выходила на контакт с Вашингтоном, выразив желание вести переговоры.

    В публикации со ссылкой на чиновников Белого дома отмечается, что США по-прежнему рассматривают возможность военной атаки на Иран, несмотря на то что протестные выступления в стране в основном были подавлены.

    Axios добавляет, что американский лидер назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой, но не стал уточнять, какой из вариантов развития событий считает наиболее вероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что авианосная ударная группа, в которую входит авианосец «Авраам Линкольн», развернута на Ближнем Востоке.

    Комментарии (6)
    28 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану более разрушительной операцией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    «Огромная армада направляется в Иран. Она движется быстро», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Он также напомнил о прошлогодней операции Соединённых Штатов в исламской республике, которая получила название «Полуночный молот» (Midnight Hammer). «Следующая атака будет еще хуже. Не дайте этому случиться», – добавил Трамп.

    В среду ночью Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы.

    В понедельник Иран объявил о контроле передвижений американских сил в регионе.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 13:19 • Новости дня
    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    Politico: ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз рассматривает возможность признания Корпуса стражей исламской революции террористической организацией после жестких разгонов протестующих в Иране.

    Как передает Politico, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Она подчеркнула: «Если вы действуете как террорист, вас должны считать террористом». Каллас добавила, что решение требует единогласной поддержки всех 27 государств ЕС и связано с сообщениями о массовом подавлении протестов по всей стране.

    По словам Каллас, включение этой структуры в террористический список станет сигналом для тех, кто подавляет протестующих, что такие действия будут иметь последствия и повлекут санкции. В случае одобрения это усилит давление ЕС на Тегеран. Запланировано также введение санкций против более чем двух десятков лиц и организаций, причастных к жесткому разгону протестов и поддержке Москвы в конфликте на Украине.

    В последние дни Франция сняла свои возражения против признания КСИР террористической организацией. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что «мужество иранцев не должно остаться напрасным», и анонсировал санкции против причастных к репрессиям. К инициативе присоединилась и Италия, а также Испания, о чем сообщил МИД страны.

    Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел отметил, что новые видеоматериалы из Тегерана с жестокими разгонами демонстрантов стали для ЕС «переходом черты». По его словам, число жертв может достигать 6 тыс. человек, а точные данные затруднены из-за отключения интернета.

    США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру. Президент США Дональд Трамп предупредил о том, что «время для режима на исходе» и в сторону страны движется «массивная армада».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового удара по Ирану после неудачных переговоров по ядерной программе. США рассматривают проведение превентивной операции против Ирана и усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке.

    Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана.

    Комментарии (3)
    26 января 2026, 23:38 • Новости дня
    Авианосная группа США развернута на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Авианосная ударная группа, в которую входит авианосец «Авраам Линкольн», развернута на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» в настоящее время развернута на Ближнем Востоке для обеспечения региональной безопасности и стабильности», – сообщили военные в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Уточняется, что 26 января авианосец находился в Индийском океане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее об этом сообщали СМИ. Указывалось, что США нарастили военную группировку у Ирана перед возможным ударом.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 00:39 • Новости дня
    Syria TV заявил о запланированном на среду визите президента Сирии в Москву

    Syria TV: Президент Сирии аш-Шараа посетит Москву для встречи с Путиным в среду

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в российскую столицу для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Syria TV.

    Визит ожидается в среду, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в октябре уже проходили переговоры Путина с аш-Шараа. В декабре президент России встретился с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 00:15 • Новости дня
    В Израиле остановили часы отсчёта вернувшихся домой заложников ХАМАС

    Tекст: Катерина Туманова

    Часы обратного отсчёта вернувшихся домой заложников ХАМАС, как живых, так и погибших, остановлены 27 января, спустя 843 дня с начала атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

    Часы на Площади заложников, которые отсчитывают секунды, минуты, часы и дни с 7 октября 2023 года, остановились во вторник в 17.30. Первоначальное назначение часов состояло в том, чтобы отмечать время, в течение которого израильские заложники находились в плену после похищения 7 октября, пишет Jerusalem Post.

    «Сегодня, по прошествии 844 дней, что более 20 250 часов, более 1 215 000 минут и более 72 920 000 секунд, мы можем, наконец, положить конец этому противостоянию», – заявили на Форуме заложников и семей пропавших без вести.

    Армия Обороны Израиля обнаружила останки последнего израильского заложника, захваченного во время вторжения ХАМАС 7 октября, сержанта-майора св. Рана Гвили, в понедельник около 14.00 на кладбище аль-Батеш в районе Шеджайя-Дарадж-Туффа на севере Газы. Его похороны состоятся в среду в его родном городе Мейтар.

    Малки Шем Тов, отец бывшего заложника Омера Шем Това и соучредитель форума «Заложники и пропавшие без вести семьи» обратился к собравшимся, объявив, что миссия форума завершена.

    «В течение 844 дней часы продолжали идти, отсчитывая каждый день, каждую минуту, каждую секунду с тех пор, как 7 октября наш мир остановился. Мы никогда не думали, что стрелки часов дойдут до трех цифр, и боялись, что они дойдут до четырех. Слава Богу, мы наконец-то можем перестать считать», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль отказался открывать КПП «Рафах» на границе Газы. Трамп пообещал демилитаризовать Газу и восстановить управление в анклаве. Израильская авиация в ночь на 26 января атаковала стратегические высоты юга Ливана.


    Комментарии (0)
    27 января 2026, 23:45 • Новости дня
    Президенты Турции и США обсудили «Совет мира» в Газе и Сирии

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп обсудили также двусторонние отношения и сотрудничество в оборонной сфере.

    «В ходе телефонного разговора лидеры также стран обсудили двусторонние торговые отношения, в частности в оборонной сфере, а также региональные и глобальные события», – сообщило агентство Anadolu.

    Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги по улучшению сотрудничества с США и развитию отношений во всех областях взаимных интересов.

    Он подчеркнул, что Турция придает большое значение выполнению соглашения о прекращении огня и интеграции в соседней Сирии, и что Анкара внимательно следит за этим процессом в координации с властями США и Сирии.

    Он также выразил надежду, что «Совет мира» в Газе добьется плодотворных результатов, так как прекращение гуманитарной катастрофы в Газе и восстановление анклава проложат путь к прочному миру в регионе.

    Напомним, 15 января Трамп объявил о создании «Совета мира» в рамках своего более широкого плана по Газе, в соответствии с которым было достигнуто соглашение о прекращении огня. Создание совета было впоследствии санкционировано резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН в ноябре 2025 года. В Давосе устав инициированного США «Совета мира» подписали 18 стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира», один из последних об этом заявил Кир Стармер, сообщив, что намерен отказаться от лица Британии от участия в совете. В ЕС выразили беспокойство из-за структуры управления «Советом мира». США предложили Италии стать сооснователем стабилизационных сил в Газе.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 21:14 • Новости дня
    США допустили возможность превентивной операции против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке для сдерживания потенциальной угрозы, подтвердил госсекретарь США – помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    США не исключают возможность проведения военной операции против Ирана и допускают превентивные действия для защиты своих интересов на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

    «Думаю, мудро и предусмотрительно обеспечить такую расстановку сил в регионе, которая позволяет ответить и, потенциально, но это необязательно произойдет, превентивно сорвать нападение на тысячи американских военнослужащих и объекты в регионе, а также на наших союзников. Надеюсь, до этого не дойдет», – подчеркнул Рубио.

    Он отметил, что США продолжают наращивать свое военное присутствие на Ближнем Востоке в условиях возможных угроз со стороны Ирана. По словам Рубио, размещение американских сил в регионе направлено на защиту личного состава и союзников от потенциальной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана. В понедельник Иран объявил о контроле передвижений американских сил в регионе.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 06:25 • Новости дня
    CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьёзный удар

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны не принесли результатов.

    В среду Трамп опубликовал в Truth Social сообщение, в котором потребовал от Ирана сесть за стол переговоров для заключения «справедливой и равноправной сделки – без ядерного оружия».

    Он предупредил, что следующая атака США на страну «будет намного хуже», чем та, которую они совершили прошлым летом, когда американские военные атаковали три иранских ядерных объекта.

    Источники CNN сообщили, что сейчас он рассматривает варианты, в том числе авиаудары США по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, предположительно ответственным за убийства, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям.

    По словам источников, Трамп не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку в регионе находится авианосная ударная группа США.

    Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln вошла в Индийский океан в понедельник и продолжает приближаться к Ирану, где она может поддержать любые потенциальные операции против страны, как в плане оказания помощи в нанесении ударов, так и в плане защиты региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Ирана.

    По словам источников, в начале этого месяца США и Иран обменивались сообщениями, в том числе через оманских дипломатов, между посланником Трампа по иностранным делам Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    По словам одного источника, состоялось краткое обсуждение возможности личной встречи политиков, но она так и не состоялась. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что серьёзных прямых переговоров между США и Ираном не было, поскольку Трамп в последние дни усилил угрозы военными действиями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США допустили возможность превентивной операции против Ирана, о чём сообщил госсекретарь и помощник американского президента по нацбезопасности Марко Рубио. МИД Ирана на это ответил, что иранские ракеты достанут до баз США на Ближнем Востоке. Трамп же пригрозил Ирану «прекрасной армадой».


    Комментарии (0)
    Главное
    Мишустин напомнил об увеличении маткапитала с февраля
    ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе
    Вучич объявил о рекордных расходах на оборону Сербии
    Welt: Зеленский оказался в политическом кризисе на Украине
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    Умные камеры Москвы начали фиксировать электросамокаты на дорогах
    Рособрнадзор выступил против учета оценки за поведение при поступлении в вуз