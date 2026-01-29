Tекст: Денис Тельманов

О задержании пятого подозреваемого по делу о поджоге дома премьер-министра Британии, а также еще двух объектов, связанных с политиком, в мае прошлого года, передает ТАСС.

По данным Скотленд-Ярда, 19-летний мужчина был задержан 28 января в Харлоу, графство Эссекс, по подозрению в сговоре с целью поджога, после чего временно освобожден на время расследования. Имя задержанного полиция не раскрывает.

В октябре и ноябре в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли трое обвиняемых – двое граждан Украины, Роман Лавринович и Петр Починок, а также гражданин Румынии, выходец с Украины Станислав Карпюк, – не признали свою вину. Они остаются под стражей, слушания по существу назначены на апрель.

Еще один подозреваемый, 48-летний мужчина, был задержан в июне, однако обвинения ему не предъявлялись, имя и гражданство не раскрываются.

Лавриновича, Починка и Карпюка обвиняют в поджоге двери дома Стармера стоимостью 2 млн фунтов, автомобиля Toyota RAV4 и квартиры в Ислингтоне, где премьер жил с 1991 по 1997 год. Все инциденты произошли в период с 8 по 12 мая 2025 года.

После победы лейбористов на выборах в июле 2024 года Стармер переехал с семьей на Даунинг-стрит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва отвергает обвинения в причастности России к поджогу дома Кира Стармера.

Лондон проводит расследование возможной связи России с серией поджогов, за которые подозревают двух граждан Украины и одного гражданина Румынии. Вторым фигурантом дела стал 26-летний гражданин Румынии, задержанный в аэропорту Лутон.

Украинец Роман Лавринович обвиняется в попытках поджога имущества премьер-министра Британии, а его родственники участвуют в боевых действиях.