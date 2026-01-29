В Эстонии предложили ограничить покупку недвижимости для граждан России

Tекст: Дарья Григоренко

Глава ведомства Игорь Таро заявил: «Мы в значительной степени ограничили въезд и пребывание в Эстонии таких граждан, и логично, что у них не должно быть и права на покупку недвижимости». По его словам, такая собственность, как отмечает министр, может использоваться для разведывательной и диверсионной деятельности, передает ТАСС.

Таро уточнил, что ведомство срочно начнет подготовку соответствующих поправок в законодательство. Новые ограничения затронут и юридические лица, если их фактическими бенефициарами являются граждане России или Белоруссии без долгосрочного ВНЖ.

В то же время министр подчеркнул, что граждане России и Белоруссии с долгосрочным видом на жительство сохранят право покупать, продавать, наследовать и дарить недвижимость в Эстонии. По словам Таро, «мы знаем, кто эти люди, поскольку их биография была тщательно проверена при выдаче долгосрочного ВНЖ».

По данным МВД Эстонии, на начало января в стране проживают 70,2 тыс. россиян и 1,2 тыс. белорусов с долгосрочным ВНЖ, а временный ВНЖ имеют 7,8 тыс. граждан России и 1,5 тыс. граждан Белоруссии.

Ранее министерство иностранных дел Эстонии выразило недовольство российскому посольству за публикацию информации о возможности бесплатного обучения в вузах России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах.