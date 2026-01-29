Суд Японии обязал выплатить компенсации жителям Окинавы из-за шума с авиабазы США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Окружной суд города Наха обязал власти Японии выплатить жителям Окинавы 2,5 млрд иен, что составляет примерно 16,3 млн долларов, в качестве компенсации за шум, исходящий от американской авиабазы Кадэна, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Okinawa Times.

В иске участвовали 5028 жителей, которые жаловались на постоянный шум, мешающий сну, вызывающий тревогу из-за риска авиакатастроф и ухудшающий качество жизни. Суд признал, что эти факторы действительно негативно сказываются на жизни населения.

Однако требование полностью прекратить полеты судья отклонил, отметив, что речь идет о действиях «третьей стороны, не находящейся под контролем японского правительства». Это уже четвертый подобный случай – ранее суды также присуждали компенсации, но никогда не ограничивали деятельность авиабазы Кадэна.

