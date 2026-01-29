CNN: Интерес к посещению США упадет из-за проверки соцсетей у въезжающих

CNN сообщил о снижении интереса к США из-за проверки соцсетей у въезжающих

Tекст: Тимур Шайдуллин

Введение обязательной проверки аккаунтов в соцсетях для въезжающих на территорию США может существенно снизить интерес путешественников к посещению страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Как отмечает телеканал, исследование Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), показало, что около трети из пяти тысяч опрошенных людей, часто совершающих зарубежные поездки, заявили, что такой шаг «до некоторой степени» или «значительно» уменьшит их желание отправиться в США. По данным исследования, ежегодное количество зарубежных визитов в страну может упасть на 4,7 млн., а прямые убытки экономики составят 15,7 млрд долларов.

Кроме того, по оценкам WTTC, американский рынок труда в этом случае может потерять более 150 тыс. рабочих мест. Глава WTTC Глория Гевара подчеркнула в комментарии CNN, что подобные меры способны негативно отразиться на всей туристической индустрии США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая ведущая шоу «Орел и Решка» Василиса Хвостова, покинувшая Россию, оказалась в тюрьме для мигрантов в США после проверки соцсетей на границе.

Ранее США приостановили вынесение решений о предоставлении убежища до завершения тщательной проверки кандидатов. Также власти страны пообещали ускорить рассмотрение виз для владельцев билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года, но въезд в страну не гарантировали.